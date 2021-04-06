Готовлю каждую неделю сочный рулет. Можно и на завтрак с бутербродом, и на обед с гарниром

Как приготовить мясной рулет, чтобы он был сочным, вкусным и пришёлся по вкусу всей семье? Сегодня хочу поделится с вами проверенным рецептом приготовления мясного рулета из говяжьего фарша, который очень любит наша семья. Приготовьте его вместе с нами!

Ингредиенты и способ приготовления:

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Ингредиенты:

говяжий фарш - 1 кг

лук - 150-200 г

сухой чеснок - 2 ч.л.

яйцо - 1 шт.

соль - 2 ч.л.

перец чёрный молотый - 1,5 ч.л.

свежая зелень (укроп) - 50 г

сыр моцарелла - 300-400 г

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Этот рулет можно приготовить из любого фарша, который вам больше нравится, моя мама готовит это рулет свинина+говядина, в нашей семье больше любят просто говяжий фарш. Выбор за вами!

Я взяла 1 кг. говяжьего фарша, добавляем 150 г лука, порезанного на мелкие кусочки.

Далее добавляем: 2 ч.л. соли, 2 ч.л. сухого чеснока, 1,5 ч.л. чёрного молотого перца, 1 яйцо.

Можно добавить туда хмели-сунели, сушеную зелень и любые другие приправы, которые вы любите. Теперь всё хорошо перемешиваем.

Далее берём пергаментную бумагу, желательно силиконизированную . И выкладываем фарш, формируя ровный прямоугольник, одинаковой толщины (5-7 мм.

).

На фарш выкладываем сыр моцарелла 300-400 г , потёртый на крупной тёрке.

Далее выкладываем 50 г мелко нашинкованной свежей зелени (у меня укроп). Так же мы добавляли яйцо, грибы с луком, запеченный перец...тут уже по вашему желанию.

Начинаем аккуратно скручивать рулет, отрывая пергаментную бумагу, чтобы она не попала в середину рулета, затем заворачиваем в бумагу, закрываем края рулета.

Перекладываем на противень и отправляем в духовку на 40 минут при 200 °С.

Достаём наш рулет, снимаем пергаментную бумагу и выкладываем наш рулет. Получается очень вкусный, сочный рулет, который можно кушать как горячим, подавая его с гарниром, так и холодным, вместо колбасы на бутерброд. Попробуйте приготовить его с нами!

Приятного аппетита! 😋