Сардинские сырники - невероятно вкусные

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  • Влад
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РЕЦЕПТ

  • Тесто:
  • 2 яйца
  • 120 мл растительного масла
  • щепотка соли
  • 0,5 ч л разрыхлителя
  • 350 г муки
  • Начинка:
  • 500 г творога
  • 100 г сахара
  • 2 яйца
  • 1/4 ч л куркумы
  • цедра 1 апельсина
  • цедра 1 лимона
  • 3 ст л муки

    Подробный пошаговый видео-рецепт можете посмотреть Здесь:

1. Делаю тесто. Беру 2 яйца, 120 мл растительного масла, щепотку соли, половину чайной ложки разрыхлителя и 350 г просеянной муки.

Замешиваю тесто. И оставляю на 30 минут отдохнуть.

2. В 500 г творога добавляю 2 яйца и 100 г сахара. Все перебиваю блендером. Теперь добавляю 1/4 чайной ложки куркумы, цедру одного лимона и апельсина, 3 ст ложки муки. Все хорошо перемешиваю.

3. Тесто раскатываю и выдавливаю стаканом кружочки. Делаю небольшие защипы и выкладываю во внутрь творожную начинку.
Отправляю в разогретую духовку на 180С на 30 минут.

4. Украшаю сахарной пудрой и апельсиновой цедрой.

Приятного, Всем, аппетита!

Источник ➝
сладкая выпечкавыпечкакулинария
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