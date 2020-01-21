Сардинские сырники - невероятно вкусные

Нежные сырники на хрустящей подложке обязательно вам понравятся.
РЕЦЕПТ
- Тесто:
- 2 яйца
- 120 мл растительного масла
- щепотка соли
- 0,5 ч л разрыхлителя
- 350 г муки
- Начинка:
- 500 г творога
- 100 г сахара
- 2 яйца
- 1/4 ч л куркумы
- цедра 1 апельсина
- цедра 1 лимона
- 3 ст л муки
Подробный пошаговый видео-рецепт можете посмотреть Здесь:
1. Делаю тесто. Беру 2 яйца, 120 мл растительного масла, щепотку соли, половину чайной ложки разрыхлителя и 350 г просеянной муки. Замешиваю тесто. И оставляю на 30 минут отдохнуть.
2. В 500 г творога добавляю 2 яйца и 100 г сахара. Все перебиваю блендером. Теперь добавляю 1/4 чайной ложки куркумы, цедру одного лимона и апельсина, 3 ст ложки муки. Все хорошо перемешиваю.
3. Тесто раскатываю и выдавливаю стаканом кружочки. Делаю небольшие защипы и выкладываю во внутрь творожную начинку.
Отправляю в разогретую духовку на 180С на 30 минут.
4. Украшаю сахарной пудрой и апельсиновой цедрой.
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