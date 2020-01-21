Сардинские сырники - невероятно вкусные

Нежные сырники на хрустящей подложке обязательно вам понравятся.

РЕЦЕПТ

Тесто:

2 яйца

120 мл растительного масла

щепотка соли

0,5 ч л разрыхлителя

350 г муки

Начинка:

500 г творога

100 г сахара

2 яйца

1/4 ч л куркумы

цедра 1 апельсина

цедра 1 лимона

3 ст л муки



Подробный пошаговый видео-рецепт можете посмотреть Здесь:

1. Делаю тесто. Беру 2 яйца, 120 мл растительного масла, щепотку соли, половину чайной ложки разрыхлителя и 350 г просеянной муки. Замешиваю тесто. И оставляю на 30 минут отдохнуть.

2. В 500 г творога добавляю 2 яйца и 100 г сахара. Все перебиваю блендером. Теперь добавляю 1/4 чайной ложки куркумы, цедру одного лимона и апельсина, 3 ст ложки муки. Все хорошо перемешиваю.

3. Тесто раскатываю и выдавливаю стаканом кружочки. Делаю небольшие защипы и выкладываю во внутрь творожную начинку.

Отправляю в разогретую духовку на 180С на 30 минут.

4. Украшаю сахарной пудрой и апельсиновой цедрой.