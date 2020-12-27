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Как вкусно приготовить рёбра

как приготовить ребра

Когда друзья моего мужа собираются на даче, я к ним даже не подхожу! Они все делают сами: и приготовят, и на стол накроют, и уберут за собой. Это для меня настоящие дни отдыха. За готовку у них отвечает друг-грузин, который превосходно делает мясо. Ни одна моя подружка такого не умеет! Однажды Амиран рассказал мне, как приготовить ребра в домашних условиях. Поэтому во время зимнего сезона я радую семью дома.

Многие хозяйки отказываются от приготовления ребер из-за того, что получается мало мяса. Но ведь только ребрышки можно сделать так вкусно! Рассказываю рецепты, в которых, на мой взгляд, лучше всего раскрывается вкус блюда. Три разных варианта приготовления ребер в маринаде теперь у вас в кармане!

Как приготовить ребра в маринаде

Свиные ребрышки в вишневом соке

Как вкусно приготовить рёбра

Ингредиенты

  • 1 кг ребер
  • 5 шт. перца горошком
  • соль по вкусу
  • 100 г яблочного пюре
  • 0,5 ч. л. острого перца
  • 50 мл лимонного сока
  • 1 ч. л. копченой паприки
  • 0,5 ч. л. черного молотого перца
  • 125 мл томатного сока
  • 1 ч. л. корицы
  • 0,5 ч. л. сухого чеснока
  • 60 г сахара
  • 1 л вишневого сока

Приготовление

Как вкусно приготовить рёбра

  1. Нарежьте ребра крупными порционными кусками, переместите их в кастрюлю. Посолите, добавьте перец горошком и вишневый сок. Поставьте кастрюлю на огонь и варите 40 минут.
  2. Смешайте паприку, корицу, сушеный чеснок, острый перец, соль, черный перец, сахар, яблочное пюре, соевый соус, лимонный и томатный сок. Нарежьте ребра помельче и маринуйте их в приготовленной смеси полчаса.
  3. Застелите противень пергаментом и выложите ребра, полив их сверху оставшимся маринадом. Выпекайте 15 минут в духовке, разогретой до 220 °С, с конвекцией.

Ребра в аджике

Как вкусно приготовить рёбра

Ингредиенты

  • 1 кг ребер
  • 40 мл растительного масла
  • 1 ч. л. черного молотого перца
  • 40 мл соевого соуса
  • 1 ч. л. паприки
  • 2 ст. л. аджики
  • 1 помидор
  • 4 зуб. чеснока
  • 2 ст. л. лимонного сока

Приготовление

Как вкусно приготовить рёбра

  1. Нарежьте ребра небольшими порционными кусочками. Заправьте их соевым соусом, растительным маслом. Добавьте копченую паприку, перец, аджику, лимонный сок и перемешайте. Отправьте в холодильник на 1 ночь.
  2. Выложите ребра в форму для выпекания. Нарежьте помидоры и чеснок ломтиками и выложите их на мясо.
  3. Накройте форму фольгой и выпекайте 1 час при температуре 200 °С. После этого вилкой разомните помидоры на ребрах и отправьте еще на 15 минут в духовку, разогретую до 220 °С.

Ребра в чайном маринаде

Как вкусно приготовить рёбра

Ингредиенты

  • 1 кг ребер
  • 0,5 ч. л. кориандра
  • 2 пакетика чая с бергамотом
  • 1 ст. л. сахара
  • 0,5 ч. л. сухого чеснока
  • 1 ст. л. соли
  • 0,5 ч. л. острого перца
  • 2 ст. л. соевого соуса
  • 0,5 ч. л. копченой паприки
  • 60 мл мёда
  • 0,5 ч. л. черного молотого перца

Приготовление

Как вкусно приготовить рёбра

  1. Нарежьте ребра небольшими порционными кусочками. В 500 мл кипятка заварите чай, добавьте сахар и соль. Залейте мясо и оставьте его на 2 часа.
  2. Достаньте ребра из маринада, добавьте копченую паприку, кориандр, сушеный чеснок, острый перец, черный перец и соевый соус. Перемешайте и оставьте на 30 минут.
  3. Выложите ребра в форму для выпекания. Смешайте мёд с 30 мл воды и смажьте этой смесью ребра. Накройте форму фольгой и выпекайте при 200 °С около 20 минут.
  4. Достаньте форму, снова смажьте и выпекайте еще 20 минут. После этого повторите процедуру, но последние 20 минут выпекайте уже без фольги.

Теперь знания, как вкусно приготовить свиные ребра, в вашей копилочке кулинарных трюков. При первой же возможности попробуйте хотя бы один рецепт. Кто знает, возможно, один из них вы выберете и для новогоднего стола!

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