Как вкусно приготовить рёбра

Когда друзья моего мужа собираются на даче, я к ним даже не подхожу! Они все делают сами: и приготовят, и на стол накроют, и уберут за собой. Это для меня настоящие дни отдыха. За готовку у них отвечает друг-грузин, который превосходно делает мясо. Ни одна моя подружка такого не умеет! Однажды Амиран рассказал мне, как приготовить ребра в домашних условиях. Поэтому во время зимнего сезона я радую семью дома.

Многие хозяйки отказываются от приготовления ребер из-за того, что получается мало мяса. Но ведь только ребрышки можно сделать так вкусно! Рассказываю рецепты, в которых, на мой взгляд, лучше всего раскрывается вкус блюда. Три разных варианта приготовления ребер в маринаде теперь у вас в кармане!

Как приготовить ребра в маринаде

Свиные ребрышки в вишневом соке

Ингредиенты

1 кг ребер

5 шт. перца горошком

соль по вкусу

100 г яблочного пюре

0,5 ч. л. острого перца

50 мл лимонного сока

1 ч. л. копченой паприки

0,5 ч. л. черного молотого перца

125 мл томатного сока

1 ч. л. корицы

0,5 ч. л. сухого чеснока

60 г сахара

1 л вишневого сока

Приготовление

Нарежьте ребра крупными порционными кусками, переместите их в кастрюлю. Посолите, добавьте перец горошком и вишневый сок. Поставьте кастрюлю на огонь и варите 40 минут. Смешайте паприку, корицу, сушеный чеснок, острый перец, соль, черный перец, сахар, яблочное пюре, соевый соус, лимонный и томатный сок. Нарежьте ребра помельче и маринуйте их в приготовленной смеси полчаса. Застелите противень пергаментом и выложите ребра, полив их сверху оставшимся маринадом. Выпекайте 15 минут в духовке, разогретой до 220 °С, с конвекцией.

Ребра в аджике

Ингредиенты

1 кг ребер

40 мл растительного масла

1 ч. л. черного молотого перца

40 мл соевого соуса

1 ч. л. паприки

2 ст. л. аджики

1 помидор

4 зуб. чеснока

2 ст. л. лимонного сока

Приготовление

Нарежьте ребра небольшими порционными кусочками. Заправьте их соевым соусом, растительным маслом. Добавьте копченую паприку, перец, аджику, лимонный сок и перемешайте. Отправьте в холодильник на 1 ночь. Выложите ребра в форму для выпекания. Нарежьте помидоры и чеснок ломтиками и выложите их на мясо. Накройте форму фольгой и выпекайте 1 час при температуре 200 °С. После этого вилкой разомните помидоры на ребрах и отправьте еще на 15 минут в духовку, разогретую до 220 °С.

Ребра в чайном маринаде

Ингредиенты

1 кг ребер

0,5 ч. л. кориандра

2 пакетика чая с бергамотом

1 ст. л. сахара

0,5 ч. л. сухого чеснока

1 ст. л. соли

0,5 ч. л. острого перца

2 ст. л. соевого соуса

0,5 ч. л. копченой паприки

60 мл мёда

0,5 ч. л. черного молотого перца

Приготовление

Нарежьте ребра небольшими порционными кусочками. В 500 мл кипятка заварите чай, добавьте сахар и соль. Залейте мясо и оставьте его на 2 часа. Достаньте ребра из маринада, добавьте копченую паприку, кориандр, сушеный чеснок, острый перец, черный перец и соевый соус. Перемешайте и оставьте на 30 минут. Выложите ребра в форму для выпекания. Смешайте мёд с 30 мл воды и смажьте этой смесью ребра. Накройте форму фольгой и выпекайте при 200 °С около 20 минут. Достаньте форму, снова смажьте и выпекайте еще 20 минут. После этого повторите процедуру, но последние 20 минут выпекайте уже без фольги.

Теперь знания, как вкусно приготовить свиные ребра, в вашей копилочке кулинарных трюков. При первой же возможности попробуйте хотя бы один рецепт. Кто знает, возможно, один из них вы выберете и для новогоднего стола!