Как вкусно приготовить рёбра

Когда друзья моего мужа собираются на даче, я к ним даже не подхожу! Они все делают сами: и приготовят, и на стол накроют, и уберут за собой. Это для меня настоящие дни отдыха. За готовку у них отвечает друг-грузин, который превосходно делает мясо. Ни одна моя подружка такого не умеет! Однажды Амиран рассказал мне, как приготовить ребра в домашних условиях. Поэтому во время зимнего сезона я радую семью дома.
Многие хозяйки отказываются от приготовления ребер из-за того, что получается мало мяса. Но ведь только ребрышки можно сделать так вкусно! Рассказываю рецепты, в которых, на мой взгляд, лучше всего раскрывается вкус блюда. Три разных варианта приготовления ребер в маринаде теперь у вас в кармане!
Как приготовить ребра в маринаде
Свиные ребрышки в вишневом соке
Ингредиенты
- 1 кг ребер
- 5 шт. перца горошком
- соль по вкусу
- 100 г яблочного пюре
- 0,5 ч. л. острого перца
- 50 мл лимонного сока
- 1 ч. л. копченой паприки
- 0,5 ч. л. черного молотого перца
- 125 мл томатного сока
- 1 ч. л. корицы
- 0,5 ч. л. сухого чеснока
- 60 г сахара
- 1 л вишневого сока
Приготовление
- Нарежьте ребра крупными порционными кусками, переместите их в кастрюлю. Посолите, добавьте перец горошком и вишневый сок. Поставьте кастрюлю на огонь и варите 40 минут.
- Смешайте паприку, корицу, сушеный чеснок, острый перец, соль, черный перец, сахар, яблочное пюре, соевый соус, лимонный и томатный сок. Нарежьте ребра помельче и маринуйте их в приготовленной смеси полчаса.
- Застелите противень пергаментом и выложите ребра, полив их сверху оставшимся маринадом. Выпекайте 15 минут в духовке, разогретой до 220 °С, с конвекцией.
Ребра в аджике
Ингредиенты
- 1 кг ребер
- 40 мл растительного масла
- 1 ч. л. черного молотого перца
- 40 мл соевого соуса
- 1 ч. л. паприки
- 2 ст. л. аджики
- 1 помидор
- 4 зуб. чеснока
- 2 ст. л. лимонного сока
Приготовление
- Нарежьте ребра небольшими порционными кусочками. Заправьте их соевым соусом, растительным маслом. Добавьте копченую паприку, перец, аджику, лимонный сок и перемешайте. Отправьте в холодильник на 1 ночь.
- Выложите ребра в форму для выпекания. Нарежьте помидоры и чеснок ломтиками и выложите их на мясо.
- Накройте форму фольгой и выпекайте 1 час при температуре 200 °С. После этого вилкой разомните помидоры на ребрах и отправьте еще на 15 минут в духовку, разогретую до 220 °С.
Ребра в чайном маринаде
Ингредиенты
- 1 кг ребер
- 0,5 ч. л. кориандра
- 2 пакетика чая с бергамотом
- 1 ст. л. сахара
- 0,5 ч. л. сухого чеснока
- 1 ст. л. соли
- 0,5 ч. л. острого перца
- 2 ст. л. соевого соуса
- 0,5 ч. л. копченой паприки
- 60 мл мёда
- 0,5 ч. л. черного молотого перца
Приготовление
- Нарежьте ребра небольшими порционными кусочками. В 500 мл кипятка заварите чай, добавьте сахар и соль. Залейте мясо и оставьте его на 2 часа.
- Достаньте ребра из маринада, добавьте копченую паприку, кориандр, сушеный чеснок, острый перец, черный перец и соевый соус. Перемешайте и оставьте на 30 минут.
- Выложите ребра в форму для выпекания. Смешайте мёд с 30 мл воды и смажьте этой смесью ребра. Накройте форму фольгой и выпекайте при 200 °С около 20 минут.
- Достаньте форму, снова смажьте и выпекайте еще 20 минут. После этого повторите процедуру, но последние 20 минут выпекайте уже без фольги.
Теперь знания, как вкусно приготовить свиные ребра, в вашей копилочке кулинарных трюков. При первой же возможности попробуйте хотя бы один рецепт. Кто знает, возможно, один из них вы выберете и для новогоднего стола!
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