Мексиканский салат с фасолью в сырных корзинках

Наши с мужем друзья часто путешествуют. Куда бы они не отправились, непременно привозят с собой несколько рецептов традиционной кухни. Затем они собирают гостей и угощают необычными блюдами. В последний раз это был мексиканский салат. Больше всего меня удивила его подача.
Хоть я в Мексике и не была, но знаю, что салаты там принято подавать в тартильях — небольших кукурузных лепешках. Мексиканские такосы знамениты по всему миру. Но наши друзья подали мексиканский салат в сырных корзинках. По моему мнению, это блюдо тоже достойно всемирной славы!
Ингредиенты
|Консервированная кукуруза
|310 г
|Консервированная фасоль
|310 г
|Красный лук
|1 шт.
|Болгарский перец
|1 шт.
|Огурцы
|2 шт.
|Помидор
|3 шт.
|Зеленый лук
|30 г
|Кинза
|30 г
|Твердый сыр
|350 г
|Кукурузное масло
|5 ст. л.
|Сок лайма
|2 ст. л.
|Сахар
|1 ч. л.
|Соль
|по вкусу
|Черный перец (молотый)
|по вкусу
Приготовление
- Первым делом приготовим сырные корзинки. Натрите сыр на крупную терку. С помощью пиалки нарисуйте на пергаменте 2–4 круга, в зависимости от величины вашего противня.
- Из такого количества ингредиентов должно получиться 4 корзинки. Теперь возьмите горстку сыра и переместите в круг. Расправьте его. Так же поступите и со второй горсткой.
- Готовьте лепешки из сыра в разогретой до 180 градусов духовке 5 минут. Затем мокрыми руками с помощью лопатки переместите лепешки на перевернутые стаканы. Сыр застынет через 5 минут.
- В это время приготовьте заправку. В пиалке смешайте кукурузное масло с соком лайма, сахаром и солью. Добавьте немного перца. Отдельно нарежьте мелкими кубиками красный лук.
- Таким же образом измельчите сладкий перец, огурцы и помидоры. Смешайте подготовленные овощи с рубленой зеленью. К смеси добавьте консервированные кукурузу и фасоль.
- Не забудьте слить сок! Полейте ингредиенты заправкой и перемешайте. Салат выложите в корзинки. Закуску сразу же подавайте к столу.
Вот как подают мексиканский салат на вечеринках мои друзья. Корзинки легко помещаются в ладонь, не пропускают заправку и очень аппетитно хрустят. А сама начинка сочная и освежающая. С нетерпением жду, когда попробую блюдо в следующий раз. Стоит приготовить его дома!
Свежие комментарии