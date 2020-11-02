Мексиканский салат с фасолью в сырных корзинках

Наши с мужем друзья часто путешествуют. Куда бы они не отправились, непременно привозят с собой несколько рецептов традиционной кухни. Затем они собирают гостей и угощают необычными блюдами. В последний раз это был мексиканский салат. Больше всего меня удивила его подача.

Хоть я в Мексике и не была, но знаю, что салаты там принято подавать в тартильях — небольших кукурузных лепешках. Мексиканские такосы знамениты по всему миру. Но наши друзья подали мексиканский салат в сырных корзинках. По моему мнению, это блюдо тоже достойно всемирной славы!

Ингредиенты

Консервированная кукуруза 310 г Консервированная фасоль 310 г Красный лук 1 шт. Болгарский перец 1 шт. Огурцы 2 шт. Помидор 3 шт. Зеленый лук 30 г Кинза 30 г Твердый сыр 350 г Кукурузное масло 5 ст. л. Сок лайма 2 ст. л. Сахар 1 ч. л. Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу

Приготовление

Первым делом приготовим сырные корзинки. Натрите сыр на крупную терку. С помощью пиалки нарисуйте на пергаменте 2–4 круга, в зависимости от величины вашего противня. Из такого количества ингредиентов должно получиться 4 корзинки. Теперь возьмите горстку сыра и переместите в круг. Расправьте его. Так же поступите и со второй горсткой. Готовьте лепешки из сыра в разогретой до 180 градусов духовке 5 минут. Затем мокрыми руками с помощью лопатки переместите лепешки на перевернутые стаканы. Сыр застынет через 5 минут. В это время приготовьте заправку. В пиалке смешайте кукурузное масло с соком лайма, сахаром и солью. Добавьте немного перца. Отдельно нарежьте мелкими кубиками красный лук. Таким же образом измельчите сладкий перец, огурцы и помидоры. Смешайте подготовленные овощи с рубленой зеленью. К смеси добавьте консервированные кукурузу и фасоль. Не забудьте слить сок! Полейте ингредиенты заправкой и перемешайте. Салат выложите в корзинки. Закуску сразу же подавайте к столу.

Вот как подают мексиканский салат на вечеринках мои друзья. Корзинки легко помещаются в ладонь, не пропускают заправку и очень аппетитно хрустят. А сама начинка сочная и освежающая. С нетерпением жду, когда попробую блюдо в следующий раз. Стоит приготовить его дома!