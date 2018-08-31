Айвар — идеальная приправа для мяса!

Впервые я узнала об «Айваре» в далекие 80 -ые. На каждом предприятии тогда практиковалась выдача «продуктовых заказов» к праздникам. Уже в октябре мы начинали размышлять: будет ли банка майонеза в наборе, а может быть, и зеленый горошек дадут? Голодными мы не сидели, отнюдь, но праздник есть праздник, в «продуктовом заказе» подчас были такие продукты, о существовании которых мы и не мечтали! О сырокопченой колбасе или банке болгарского персикового конфитюра, к примеру! А получилось так, что наш главный по снабжению накануне Нового года ушел на заслуженный отдых, а о новом его преемнике мы мало что знали. Но оказалось, что супруга нашего нового «Аладдина» работает зав. гинекологическим отделением больницы, и, использовав и еe, и свои весьма обширные связи, наши «продуктовые заказы» были шикарными! Просто шикарными! Чего там только не было! В том числе, и югославский «Айвар». «Айвар» понравился всем без исключения! Помню, что я долго хранила ту симпатичную баночку, запах держался очень долго! Сунешь в него нос и сразу такой аромат! А вот приготовить сама не могла, рецепта не знала…

Ингредиенты для «Айвар»:

Перец красный жгучий (острый длинный, но не чили) — 1 кг

Помидор — 0,5 кг

Лук репчатый — 0,125 г

Чеснок — 0,025 г

Масло растительное — 50 мл

Соль (без горки) — 2 ст. л.

л. Сахар (без горки) — 4 ст. л.

Уксус — 1 ст. л.

Время приготовления: 60 минут

Рецепт «Айвар»:

Айвар – сербское национальное блюдо,

прозванное в народе «черной икрой бедняков»,

идеально для грилованного мяса и шашлыка!

Произносится это слово с ударением на первую букву, Ай-вар,

что означает «namaz»- на русском примерно так же:

нАмаз – то, что намазывают на кусочек хлеба!



За прошедшие годы я неоднократно готовила «Айвар».

Даже 4 рецепта варки знаю!

Варила каждый. И каждый вкусен.

Сейчас, с наличием практически в каждой кухне комбайна или электромясорубки, приготовление «Айвара» занимает очень мало времени, а раньше, на обычной «мясокрутке» - попотеть приходилось!

Но, к делу!...



Для приготовления «Айвара» нужен перец.

Можно взять обычный болгарский, но он сладкий и в рецепте будет только имитировать «Айвар»,

вам нужно найти вот такой:

Это длинный и островатый перец. Для фарширования он не пригоден.

При его подготовке будьте аккуратны: руки горят!

И не дотрагивайтесь до слизистой рта или глаз (носа особенно)!



Рецепт 1: «Айвар» с помидорами

Нужно (строго по весу):

1 кг перца

0,5 кг помидоры

0,150 г лука

0,025 г чеснока

50 мл подсолнечного масла

2 столовые ложки (без горки) соли

4 столовые ложки сахарного песка

1 столовая ложка уксуса столового

Все тщательно моем, из перцев удаляем сердцевину, даем стечь воде (обсохнуть) и прокручиваем овощи в мясорубке.

Затем варим на сильном огне в течение 30 минут ПОСТОЯННО ПОМЕШИВАЯ.

Сначала «Айвар» варится, потом жидкость начинает выкипать, затем ее остается мало, а вот когда ее практически не останется, снимаем с огня. Рассмотрите внимательно фото, я постаралась это показать.

За 10 минут до окончания варки добавляем уксус, затем перекладываем в банки. Стерилизация не нужна. Выход по данному рецепту ровно 1 литр. Если больше – значит, «Айвар» сварен неправильно (недоварен). В правильно сваренном «Айваре» ложка должна стоять!

Рецепт 2: «Айвар» с баклажанами

Нужно (строго по весу):

1 кг перца

0,5 кг баклажан

0,150 г лука

0,025 г чеснока

50 мл подсолнечного масла

2 столовые ложки (без горки) соли

4 столовые ложки сахарного песка

1 столовая ложка уксуса столового

Все делаем точно так же, только обращаю ваше внимание вот на что: баклажаны – не помидоры, сока они не дадут.

Поэтому время варки короче минут на 10, и выход больше на 200 грамм.

Уксус, который я использовала

Если вы не нашли в продаже такого перца, возьмите обычный болгарский, только вот нужно будет добавить острого перчика Чили. Можно его прокрутить вместе с семенами, тогда будет очень остро, если же без семечек – вкус помягче.

Рецепт 3: «Айвар» с яблоками

На 2 кг перца: 1 кг помидоры и 1 кг яблок (без кожицы), количество остальных специй чуточку увеличьте.

Рецепт 4: «Айвар» - смесь.

На 2 кг перца: 1 кг баклажан и 1 кг яблок (все так же).

По фото видно, как «Айвар» отличается один от другого.

Девочки! Я советую Вам приготовить «Айвар». Очень вкусная закуска и «мазалка»! Остренькая! К мясу самое то! Если добавить «Айвар» к рису, то получится дювеч райс - популярное балканское блюдо (из старого журнала «Югославия» год за 1985-ый, так примерно). Я так же добавляю в разные соусы (особенно хорош к макаронам!).



И еще: зимой с «Айваром» можно приготовить очень вкусную закуску: смешать его с деревенским (крупно зерновым) творогом. Кроме того, можно добавлять в мясные блюда при тушении. Он дает мясу некоторую остроту (легкую пикантность!) и очень красивый цвет.



Хранение: можно хранить не закатывая, просто переложите в небольшие банки и залейте сверху подсолнечным маслом (чтобы была тоненькая масляная плёночка). Можно заморозить, вкус от этого не меняется.

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