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Айвар — идеальная приправа для мяса!

Рецепт: Айвар

Впервые я узнала об «Айваре» в далекие 80 -ые. На каждом предприятии тогда практиковалась выдача «продуктовых заказов» к праздникам. Уже в октябре мы начинали размышлять: будет ли банка майонеза в наборе, а может быть, и зеленый горошек дадут? Голодными мы не сидели, отнюдь, но праздник есть праздник, в «продуктовом заказе» подчас были такие продукты, о существовании которых мы и не мечтали! О сырокопченой колбасе или банке болгарского персикового конфитюра, к примеру! А получилось так, что наш главный по снабжению накануне Нового года ушел на заслуженный отдых, а о новом его преемнике мы мало что знали. Но оказалось, что супруга нашего нового «Аладдина» работает зав. гинекологическим отделением больницы, и, использовав и еe, и свои весьма обширные связи, наши «продуктовые заказы» были шикарными! Просто шикарными! Чего там только не было! В том числе, и югославский «Айвар». «Айвар» понравился всем без исключения! Помню, что я долго хранила ту симпатичную баночку, запах держался очень долго! Сунешь в него нос и сразу такой аромат! А вот приготовить сама не могла, рецепта не знала…

Ингредиенты для «Айвар»:

  • Перец красный жгучий (острый длинный, но не чили) — 1 кг
  • Помидор — 0,5 кг
  • Лук репчатый — 0,125 г
  • Чеснок — 0,025 г
  • Масло растительное — 50 мл
  • Соль (без горки) — 2 ст.
    л.
  • Сахар (без горки) — 4 ст. л.
  • Уксус — 1 ст. л.

Время приготовления: 60 минут

Рецепт «Айвар»:

Айвар — идеальная приправа для мяса!

Айвар – сербское национальное блюдо, 
прозванное в народе «черной икрой бедняков», 
идеально для грилованного мяса и шашлыка!
Произносится это слово с ударением на первую букву, Ай-вар, 
что означает «namaz»- на русском примерно так же: 
нАмаз – то, что намазывают на кусочек хлеба!

За прошедшие годы я неоднократно готовила «Айвар». 
Даже 4 рецепта варки знаю! 
Варила каждый. И каждый вкусен. 
Сейчас, с наличием практически в каждой кухне комбайна или электромясорубки, приготовление «Айвара» занимает очень мало времени, а раньше, на обычной «мясокрутке» - попотеть приходилось! 
Но, к делу!...

Для приготовления «Айвара» нужен перец. 
Можно взять обычный болгарский, но он сладкий и в рецепте будет только имитировать «Айвар», 
вам нужно найти вот такой: 

Айвар — идеальная приправа для мяса!

Это длинный и островатый перец. Для фарширования он не пригоден. 
При его подготовке будьте аккуратны: руки горят! 
И не дотрагивайтесь до слизистой рта или глаз (носа особенно)!
 

Айвар — идеальная приправа для мяса!

Рецепт 1: «Айвар» с помидорами
Нужно (строго по весу):
1 кг перца
0,5 кг помидоры
0,150 г лука
0,025 г чеснока
50 мл подсолнечного масла
2 столовые ложки (без горки) соли
4 столовые ложки сахарного песка
1 столовая ложка уксуса столового 

Айвар — идеальная приправа для мяса!

Все тщательно моем, из перцев удаляем сердцевину, даем стечь воде (обсохнуть) и прокручиваем овощи в мясорубке.

Айвар — идеальная приправа для мяса!

Затем варим на сильном огне в течение 30 минут ПОСТОЯННО ПОМЕШИВАЯ. 
Сначала «Айвар» варится, потом жидкость начинает выкипать, затем ее остается мало, а вот когда ее практически не останется, снимаем с огня. Рассмотрите внимательно фото, я постаралась это показать.

Айвар — идеальная приправа для мяса!

За 10 минут до окончания варки добавляем уксус, затем перекладываем в банки. Стерилизация не нужна. Выход по данному рецепту ровно 1 литр. Если больше – значит, «Айвар» сварен неправильно (недоварен). В правильно сваренном «Айваре» ложка должна стоять!

Айвар — идеальная приправа для мяса!

Рецепт 2: «Айвар» с баклажанами
Нужно (строго по весу):
1 кг перца
0,5 кг баклажан
0,150 г лука
0,025 г чеснока
50 мл подсолнечного масла
2 столовые ложки (без горки) соли
4 столовые ложки сахарного песка
1 столовая ложка уксуса столового 

Айвар — идеальная приправа для мяса!

Все делаем точно так же, только обращаю ваше внимание вот на что: баклажаны – не помидоры, сока они не дадут.

Айвар — идеальная приправа для мяса!

Поэтому время варки короче минут на 10, и выход больше на 200 грамм.

Айвар — идеальная приправа для мяса!

Уксус, который я использовала

Айвар — идеальная приправа для мяса!

Если вы не нашли в продаже такого перца, возьмите обычный болгарский, только вот нужно будет добавить острого перчика Чили. Можно его прокрутить вместе с семенами, тогда будет очень остро, если же без семечек – вкус помягче.

Айвар — идеальная приправа для мяса!

Рецепт 3: «Айвар» с яблоками
На 2 кг перца: 1 кг помидоры и 1 кг яблок (без кожицы), количество остальных специй чуточку увеличьте.
Рецепт 4: «Айвар» - смесь.
На 2 кг перца: 1 кг баклажан и 1 кг яблок (все так же).

По фото видно, как «Айвар» отличается один от другого. 
Девочки! Я советую Вам приготовить «Айвар». Очень вкусная закуска и «мазалка»! Остренькая! К мясу самое то! Если добавить «Айвар» к рису, то получится дювеч райс - популярное балканское блюдо (из старого журнала «Югославия» год за 1985-ый, так примерно). Я так же добавляю в разные соусы (особенно хорош к макаронам!). 

И еще: зимой с «Айваром» можно приготовить очень вкусную закуску: смешать его с деревенским (крупно зерновым) творогом. Кроме того, можно добавлять в мясные блюда при тушении. Он дает мясу некоторую остроту (легкую пикантность!) и очень красивый цвет. 

Хранение: можно хранить не закатывая, просто переложите в небольшие банки и залейте сверху подсолнечным маслом (чтобы была тоненькая масляная плёночка). Можно заморозить, вкус от этого не меняется.

Источник

рецептыконсервируемприправасоусыбалканская кухняайваркухни миракулинария
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