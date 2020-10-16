Как приготовить сытный ужин из 2 куриных яиц и капусты за несколько минут

Пришел с работы уставшим и больше не имеешь ни на что сил, но еще неплохо было бы что-нибудь поесть? Не беда, ведь по-настоящему чудесный и сытный ужин можно приготовить всего за 10 минут из двух куриных яиц. И нет, речь в данном случае идет вовсе не о яичнице и даже не об омлете, как можно было успеть подумать.

Добавляем яйца.

Готовим все ингредиенты и шинкуем капусту.

Что понадобится: 2 куриных яйца, 300 грамм капусты, 1 ч.л соли, 1 ст.л кунжута, 2-3 ст.л муки, 2 чл.л растительного масла, 0.5 ч.л черного перца, сметана.

Рецепт приготовления вечернего лакомства в целом нехитрый. Первым делом берем, моем и мелко шинкуем капусту не менее 300 грамм. Грузим нарезку в миску, после чего разбиваем туда два яйца. Добавляем к капусте одну чайную ложку соли, после чего тщательнейшим образом перемешиваем все ингредиенты.

Добавляем яйца.

Когда зелень и яйца хорошо смешаются, добавляем в миску половину чайной ложки молотого перца и перемешиваем. Затем добавляем в миску уже припасенную ранее муку и перемешиваем все еще раз. Параллельно с этим греем сковороду с маслом. Как только температура будет приемлемой, выгружаем из миски на сковороду все содержимое и разравниваем его при помощи лопатки.

Перемешиваем и выкладываем на сковороду.

Осталось совсем ничего. Посыпаем капусту с яйцом кунжутом и жарим наше блюдо на протяжении 10 минут. Затем переворачиваем капустный блинчик и жарим его другой стороной еще 10 минут. Для ускорения и улучшения процесса можно накрыть блюдо крышкой. Подается к столу блинчик вместе со сметаной. Настоятельно рекомендуется съедать его за один раз, пока теплый.

Кушать только со сметаной.

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