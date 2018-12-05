Острым ножом нарезать на кубики произвольного размера. Если лукум будет прилипать к лезвию, присыпать его смесью пудры и крахмала. Обвалять кусочки со всех сторон. Вкуснейший лукум в домашних условиях готов. Хранить следует в холодильнике не более 3 дней.

Приготовление лукума - простор для кулинарной фантазии, экспериментировать с его составом можно бесконечно, стоит лишь взять другой сок или наполнитель, и на десерт уже совсем иной вид восточного лакомства. Приятного аппетита!