Для рецепта вам потребуется:
- яблочный сок - 3 стакана
- сахар - 1 стакан
- кислота лимонная - 1/2 ч.л.
- сахарная пудра - 1 ст.л.
- крахмал кукурузный - 1/2 стакана (+ 1/2 ст.л. для посыпки)
- орехи грецкие - 1/2 стакана.
Рецепт приготовления:
Подготовить все необходимое для приготовления лукума. Орехи почистить, поджаривать в течение нескольких минут на сухой сковородке, постоянно помешивая. Как остынут, немного перетереть между ладошками, чтобы убрать покрывающие их пленочки. Порубить ножом. Сильно измельчать не стоит, кусочки нужны крупные.
В кастрюльку всыпать сахар и лимонную кислоту. Влить два стакана яблочного сока. Поставить на огонь и уварить до уменьшения в объеме в два раза.
Крахмал всыпать в оставшийся яблочный сок.
Смешать до полного его растворения.
Постоянно помешивая яблочный сироп в кастрюле, тонкой струйкой влить крахмал. Масса сразу же загустеет.
Всыпать подготовленные грецкие орехи.
Перемешать и варить на плите на самом маленьком огне еще в среднем около 10 минут. Критерием должно служить состояние смеси. Когда она начнет понемногу приставать к стенкам кастрюли, все готово. Форму застрелить пищевой пленкой, смазанной растительным маслом. Выложить горячую крахмальную массу, разровнять.
Остудить при комнатной температуре, затем убрать в холодильник на 8-12 часов. На разделочную доску насыпать крахмал и сахарную пудру, смешать. Выложить застывший яблочный пласт. Промокнуть сверху бумажным полотенцем, чтобы убрать излишки масла.
Острым ножом нарезать на кубики произвольного размера. Если лукум будет прилипать к лезвию, присыпать его смесью пудры и крахмала. Обвалять кусочки со всех сторон. Вкуснейший лукум в домашних условиях готов. Хранить следует в холодильнике не более 3 дней.
Приготовление лукума - простор для кулинарной фантазии, экспериментировать с его составом можно бесконечно, стоит лишь взять другой сок или наполнитель, и на десерт уже совсем иной вид восточного лакомства. Приятного аппетита!
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