Горбуша под сыром - замечательное блюдо, которое стоит взять на заметку!

Во-первых, горбуша под сыром - это действительно ОЧЕНЬ вкусно. Особенно, если горбуша у вас свежая, а сыр - хороший, не из самых дешевых.



Во-вторых, блюдо готовится очень быстро - не нужно мучительно долго ждать и захлебываться слюной. Раз, два - и блюдо уже в тарелке.



В-третьих, механизм приготовления блюда настолько прост, что научить готовить горбушу под сыром, наверное, можно даже обезьяну. До безумия просто - но зачем что-то придумывать, если результат получается фантастически вкусным.



Разве что немного жирным и не диетическим получается блюдо - это да. Но иногда побаловать себя можно .



Ингредиенты:

Горбуша — 1 Килограмм

Сыр — 200 Грамм

Майонез — 150 Миллилитров

Соль, перец — - По вкусу

Лимонный сок — - По вкусу



Количество порций: 6-8



Первое, что нужно сделать - выпотрошить рыбу (если у вас не выпотрошенная) и нарезать ее на стейки толщиной не более 2 см. Каждый стейк с обеих сторон натираем перцем и солью.



Берем неглубокую форму для выпекания, застилаем фольгой. Выкладываем в нее наши стейки. Сбрызгиваем лимонным соком.



Сверху наносим на стейки тонкий слой майонеза.

Сыр натираем на некрупной терке.

Выкладываем на майонез слой тертого сыра.

Выпекаем в духовке около 30-40 минут при 180 градусах.

Подаем горячим с любимым гарниром - как по мне, идеально подходит рис или овощи.

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