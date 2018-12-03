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Сырные шарики - необычная закуска к празднику

Сырные шарики - необычная закуска к празднику

Настало время для праздничных рецептов! Обязательно попробуйте эту простую закуску – интересное сочетание сыра, бекона и хрустящих орешков точно удивит ваших гостей.

Ингредиенты:

  • 230 г мягкого сливочного сыра

  • 120 г тертого твердого сыра

  • 8 ломтиков бекона

  • 18 палочек «Соломка» (по количеству шариков)

  • 30 г мелко нарезанных грецких орехов (можно взять пекан)

  • 2 стрелки зеленого лука, мелко нарезанного

  • 1 чайная ложка чесночного порошка

  • 1 чайная ложка соли

  • Паприка

  • Черный перец

Приготовление:

1. На антипригарной сковородке обжарьте бекон без масла в течении 8 минут. Он должен быть твердым и легко ломаться. Выложите на бумажные полотенца, чтобы стек лишний жир.

2. Пока готовятся ломтики бекона, в большой миске смешайте сливочный сыр, тертый сыр, чесночный порошок, паприку, посолите и поперчите по вкусу. При помощи ложки сформируйте сырные шарики – должно получиться около 18 штучек. Разложите их на противень, покрытый пергаментом. Оставьте охлаждаться на 1 час.

3. Измельчите бекон в крошку. В отдельной миске смешайте его с зеленым луком и орешками.

4. Обваляйте шарики в получившейся панировке и вставьте в каждый шарик соломку. Оставьте на 15 минут при комнатной температуре и подавайте.

Хранить их можно в холодильнике, накрыв пищевой пленкой, чтобы не заветрились.

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