Сырные шарики - необычная закуска к празднику

Настало время для праздничных рецептов! Обязательно попробуйте эту простую закуску – интересное сочетание сыра, бекона и хрустящих орешков точно удивит ваших гостей.



Ингредиенты:

230 г мягкого сливочного сыра

120 г тертого твердого сыра

8 ломтиков бекона

18 палочек «Соломка» (по количеству шариков)

30 г мелко нарезанных грецких орехов (можно взять пекан)

2 стрелки зеленого лука, мелко нарезанного

1 чайная ложка чесночного порошка

1 чайная ложка соли

Паприка

Черный перец

Приготовление:



1. На антипригарной сковородке обжарьте бекон без масла в течении 8 минут. Он должен быть твердым и легко ломаться. Выложите на бумажные полотенца, чтобы стек лишний жир.



2. Пока готовятся ломтики бекона, в большой миске смешайте сливочный сыр, тертый сыр, чесночный порошок, паприку, посолите и поперчите по вкусу. При помощи ложки сформируйте сырные шарики – должно получиться около 18 штучек. Разложите их на противень, покрытый пергаментом. Оставьте охлаждаться на 1 час.



3. Измельчите бекон в крошку. В отдельной миске смешайте его с зеленым луком и орешками.



4. Обваляйте шарики в получившейся панировке и вставьте в каждый шарик соломку. Оставьте на 15 минут при комнатной температуре и подавайте.

Хранить их можно в холодильнике, накрыв пищевой пленкой, чтобы не заветрились.