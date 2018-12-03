Сырные шарики - необычная закуска к празднику

Настало время для праздничных рецептов! Обязательно попробуйте эту простую закуску – интересное сочетание сыра, бекона и хрустящих орешков точно удивит ваших гостей.
Ингредиенты:
-
230 г мягкого сливочного сыра
-
120 г тертого твердого сыра
-
8 ломтиков бекона
-
18 палочек «Соломка» (по количеству шариков)
-
30 г мелко нарезанных грецких орехов (можно взять пекан)
-
2 стрелки зеленого лука, мелко нарезанного
-
1 чайная ложка чесночного порошка
-
1 чайная ложка соли
-
Паприка
-
Черный перец
Приготовление:
1. На антипригарной сковородке обжарьте бекон без масла в течении 8 минут. Он должен быть твердым и легко ломаться. Выложите на бумажные полотенца, чтобы стек лишний жир.
2. Пока готовятся ломтики бекона, в большой миске смешайте сливочный сыр, тертый сыр, чесночный порошок, паприку, посолите и поперчите по вкусу. При помощи ложки сформируйте сырные шарики – должно получиться около 18 штучек. Разложите их на противень, покрытый пергаментом. Оставьте охлаждаться на 1 час.
3. Измельчите бекон в крошку. В отдельной миске смешайте его с зеленым луком и орешками.
4. Обваляйте шарики в получившейся панировке и вставьте в каждый шарик соломку. Оставьте на 15 минут при комнатной температуре и подавайте.
Свежие комментарии