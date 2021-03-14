Как идеально отварить яйца вкрутую... и они же фаршированные с авокадо

Яйца у меня были свежайшие, деревенские вот прям из-под этой курочки и её подружек. Захотелось мне их как-нибудь повкуснее съесть, не долго думая нафаршировала с авокадо.
Знаю один способ, как идеально отварить яйца вкрутую, чтобы желток получился нежным и вкусным, а не как обычно, у переваренных, сухим. Вот казалось бы, отварные яйца - они и в Африке отварные, ан нет...есть и у них свой секрет..)))
Кому интересно - запоминайте: яйца залить холодной водой, поставить на огонь, дать закипеть, поварить 3 минуты, выключить огонь и дать яйцам полежать в этой же горячей воде 8 минут. Горячую воду слить, залить холодной, остудить и есть.
Яйца фаршированные с авокадо
Что нужно:
Яйца - 6 шт.,
Авокадо - 1 шт.,
Сок лимона - 0,5 шт.,
Масло оливковое - 1 ст.л.,
Чеснок - 1 зуб.,
Кинза (или петрушка, зеленый лук) - пара веточек,
соль, перец - по вкусу.
Как делать:
Яйца отварить, разрезать пополам, вынуть желток.
В блендер положить желтки, мякоть авокадо, добавить лимонный сок, оливковое масло, зелень, натертый чеснок, соль, перец - взбить всё до однородного пюре.
Яичную массу выложить на белки, присыпать для красоты паприкой и подавать.
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