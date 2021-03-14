Как идеально отварить яйца вкрутую... и они же фаршированные с авокадо

Яйца у меня были свежайшие, деревенские вот прям из-под этой курочки и её подружек. Захотелось мне их как-нибудь повкуснее съесть, не долго думая нафаршировала с авокадо.

Знаю один способ, как идеально отварить яйца вкрутую, чтобы желток получился нежным и вкусным, а не как обычно, у переваренных, сухим. Вот казалось бы, отварные яйца - они и в Африке отварные, ан нет...есть и у них свой секрет..)))

Кому интересно - запоминайте: яйца залить холодной водой, поставить на огонь, дать закипеть, поварить 3 минуты, выключить огонь и дать яйцам полежать в этой же горячей воде 8 минут. Горячую воду слить, залить холодной, остудить и есть.

Яйца фаршированные с авокадо

Что нужно:

Яйца - 6 шт.,

Авокадо - 1 шт.,

Сок лимона - 0,5 шт.,

Масло оливковое - 1 ст.л.,

Чеснок - 1 зуб.,

Кинза (или петрушка, зеленый лук) - пара веточек,

соль, перец - по вкусу.

Как делать:

Яйца отварить, разрезать пополам, вынуть желток.

В блендер положить желтки, мякоть авокадо, добавить лимонный сок, оливковое масло, зелень, натертый чеснок, соль, перец - взбить всё до однородного пюре.

Яичную массу выложить на белки, присыпать для красоты паприкой и подавать.