Вешенки с яйцами и болгарским перцем — пошаговый рецепт популярного грузинского блюда из вкусных грибов. Дикие вешенки, грузины их называют «калмахи», очень популярны в Грузии, растут они на коре деревьев и широко используются в грузинской кухне. Вешенки по внешнему виду и вкусу очень напоминают устрицы, а их сочетание с яйцом и красным сладким перцем придает им неповторимый пикантный вкус. Попробуйте приготовить, это вкусно!

Вешенки с яйцами и болгарским перцем

Ингредиенты

700 г лесных грибов (вешенки),

3 белые луковицы,

3 яйца,

1 сладкий красный перец,

12 зубчиков чеснока,

20 г свежего кориандра (кинзы),

соль — по вкусу.

Приготовление. Вешенки очистить и помыть, нарвать на полоски.

Нашинковать лук, соединить с грибами и сложить в сковороду с горячим маслом. Жарить на среднем огне в течение 20-ти минут, периодически помешивая.

Нарезать полосками красный сладкий перец и добавить к вешенкам. Перемешать и продолжать готовить на среднем огне в течение 5 минут.

Добавить яйца.

Тщательно перемешать.

Раздавить чеснок, нарезать кинзу и добавить в сковороду. Тщательно перемешать и снять с огня.

Готовое грибное блюдо подавать немедленно, в горячем виде. Приятного аппетита!

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