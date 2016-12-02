Вешенки с яйцами и болгарским перцем — пошаговый рецепт популярного грузинского блюда из вкусных грибов. Дикие вешенки, грузины их называют «калмахи», очень популярны в Грузии, растут они на коре деревьев и широко используются в грузинской кухне. Вешенки по внешнему виду и вкусу очень напоминают устрицы, а их сочетание с яйцом и красным сладким перцем придает им неповторимый пикантный вкус. Попробуйте приготовить, это вкусно!
Вешенки с яйцами и болгарским перцем
Ингредиенты
- 700 г лесных грибов (вешенки),
- 3 белые луковицы,
- 3 яйца,
- 1 сладкий красный перец,
- 12 зубчиков чеснока,
- 20 г свежего кориандра (кинзы),
- соль — по вкусу.
Приготовление. Вешенки очистить и помыть, нарвать на полоски.
Нашинковать лук, соединить с грибами и сложить в сковороду с горячим маслом. Жарить на среднем огне в течение 20-ти минут, периодически помешивая.
Нарезать полосками красный сладкий перец и добавить к вешенкам. Перемешать и продолжать готовить на среднем огне в течение 5 минут.
Добавить яйца.
Тщательно перемешать.
Раздавить чеснок, нарезать кинзу и добавить в сковороду. Тщательно перемешать и снять с огня.
Готовое грибное блюдо подавать немедленно, в горячем виде. Приятного аппетита!
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