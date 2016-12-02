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Вешенки с яйцами и болгарским перцем

Вешенки с яйцами и болгарским перцем — пошаговый рецепт популярного грузинского блюда из вкусных грибов. Дикие вешенки, грузины их называют «калмахи», очень популярны в Грузии, растут они на коре деревьев и широко используются в грузинской кухне. Вешенки по внешнему виду и вкусу очень напоминают устрицы, а их сочетание с яйцом и красным сладким перцем придает им неповторимый пикантный вкус. Попробуйте приготовить, это вкусно!

Вешенки с яйцами и болгарским перцем (6)

Вешенки с яйцами и болгарским перцем

Ингредиенты

  • 700 г лесных грибов (вешенки),
  • 3 белые луковицы,
  • 3 яйца,
  • 1 сладкий красный перец,
  • 12 зубчиков чеснока,
  • 20 г свежего кориандра (кинзы),
  • соль — по вкусу.

Вешенки с яйцами и болгарским перцем (5)

Приготовление. Вешенки очистить и помыть, нарвать на полоски.

Вешенки с яйцами и болгарским перцем (8)

Нашинковать лук, соединить с грибами и сложить в сковороду с горячим маслом. Жарить на среднем огне в течение 20-ти минут, периодически помешивая.

Вешенки с яйцами и болгарским перцем (4)

Нарезать полосками красный сладкий перец и добавить к вешенкам. Перемешать и продолжать готовить на среднем огне в течение 5 минут.

Вешенки с яйцами и болгарским перцем (3)

Добавить яйца.

Вешенки с яйцами и болгарским перцем

Тщательно перемешать.

Вешенки с яйцами и болгарским перцем (9)

Раздавить чеснок, нарезать кинзу и добавить в сковороду. Тщательно перемешать и снять с огня.

Вешенки с яйцами и болгарским перцем (2)

Готовое грибное блюдо подавать немедленно, в горячем виде. Приятного аппетита!

Вешенки с яйцами и болгарским перцем (7)

Источник

вешенкигрузинская кухнявкуснокулинарияблюда из овощей и грибов
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