Делаем яичницу наоборот

Обыденной яичницей уже давно никого не удивишь, но те же яйца легко будет превратить в необычное и даже ресторанное блюдо. Готовить будем яичницу наоборот: она так называется потому, что на сковороду для жарки добавляются уже сваренные вкрутую яйца.

Для начала шинкуем большую луковицу и отправляем ее обжариваться на заранее разогретой сковороде. Как только лук приобретет приятный золотистый оттенок нужно будет нарезать в сковороду небольшими брусочками еще примерно 160 граммов моркови.

Добавим специй: по чайной ложке сухого чеснока, куркумы, кориандра, 1/2 чайной ложки перца чили. Туда же кладем 3 столовые ложки томатной пасты и вливаем 300 миллилитров горячей воды. Убавляем огонь и тушим под закрытой крышкой 7 минут — это будет соус для нашей «яичницы наоборот»

Тем временем отвариваем вкрутую пять яиц и каждое режем аккуратно пополам. Выкладываем яйца в соус, добавляем еще по чайной ложке льняных семечек, белого и черного кунжута. Выдавливаем сверху 2 зубчика чеснока, присыпаем зеленью. Держим на слабом огне еще 4 минуты и можно снимать.

Попробуйте подать получившееся блюдо со свежим хлебом и овощным салатом. Яичница «Наоборот» очень сытная, она подойдет не только для завтрака, но и для полноценного обеда.