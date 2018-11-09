Шоколадное масло — рецепт с фото. Вся семья в восторге

Шоколадное масло любят и дети, и взрослые. Домашний продукт особенно вкусный, масло имеет другую консистенцию, оно гораздо вкуснее и ароматнее, которое уносит нас в детство. Самый лучший продукт домашнего приготовления. Отличный способ удивить родных вкусным десертом. Последнее время дети просят шоколадное масло, им нравятся бутерброды. Пару раз мы покупали, но вы знаете, не то. Поэтому я решила приготовить шоколадное масло в домашних условия. Вся семья была в восторге, особенно понравилось детям. Оно необычайно ароматное, вкусное, в меру сладкое.

Сегодня поделюсь всеми тонкостями и секретами приготовления масла. Теперь масло буду готовить так постоянно, детям очень понравилось. Даже дочь, которая не любит черный шоколад, ела с удовольствием.

Шоколадное масло в домашних условиях — рецепт с какао

Я приготовила используя 200 грамм масла, то есть 1 пачку. Можно приготовить из 100 граммов, или увеличить порцию вдвое, втрое. Вы получите прекрасный десерт для всей семьи.

Ингредиенты:

200 грамм сливочного масла ( у меня 82.5%)

3 ст. ложки сахарной пудры (2 л. пудры и 1 л. пудра с ванилью)

30 грамм черного шоколада (у меня 57%)

1 ст. ложка молока

3 ст. ложки какао

Можно добавить ванильный сахар, ваниль, по желанию.

Как приготовить:

Я купила сахарную пудру с ванилью, очень ароматная.

Масло нужно заранее вынуть из холодильника. Нам нужно мягкое сливочное масло, чтобы оно хорошо размешивалась и было эластичным.

Я добавила 2 вида пудры. В магазине я купила сахарную пудру с ванилью, очень ароматная. А также использовала пудру, которую измельчили с помощью мельницы, но она у нас крупновата.

Какао я купила натуральное, свежесмолотое.

Смешиваю масло, сахарную пудру и какао.

Перемешиваю, на этой фотографии я показываю что добавляю сахарную пудру. Это у меня пудра с ванилью.

Так как масло мягкое все хорошо перемешивается. Но есть очень важный нюанс, нужно просеивать и какао и сахарную пудру.

Я не просеиваю, так как купила натуральное какао, и чтобы подчеркнуть вкус какао в масле, я специально не просеяла. Но если просеивать, масса будет однороднее, без черных точек.

Я взяла черный горький шоколад, буквально 30 грамм, добавила ложку домашнего молока. Но можно взять магазинное молоко. Чтобы цвет масла был еще более насыщеннее можно добавить больше шоколада.



Отправляем шоколад растапливаться на водяную баню. Можно растопить в микроволновке.

Выкладываю шоколад к маслу, делать это нужно быстро, так как шоколад сразу же застывает.

Все хорошо перемешиваем с шоколадом. У меня встречаются вкрапления в шоколадном масле, так как встречаются частички натурального какао.

Но решить этот вопрос можно путем просеивания. Еще можно готовить шоколадное масло не перемешивая, а загрузить все в блендер и взбить. Я делаю ложкой.

Дополнительно можно добавить в шоколадное масло измельченные орехи. Орехи добавляйте те, которые вам больше нравятся.

На этом этапе можно попробовать масло на вкус, подкорректируйте под свои вкусовые предпочтения, возможно вы захотите больше какао, шоколада или сделать послаще.

Теперь нам нужно охладить масло. Для этого я беру лоточек, выстилаю его пищевой пленкой, выкладываю масло. Сверху тоже пищевая пленка и крышка. Отправляю в холодильник до застывания.

Через 2-3 часа масло застывает. Его можно кушать и сразу. Намазать на печенье или кусочек батона, багета, булочки.

Вот так выглядит масло, я его вынимаю из холодильника, убираю пищевую пленку. Можно сразу же перекладывать в масленку.

Как видите, приготовить шоколадное масло в домашних условиях быстро и просто, может справиться даже подросток. Тем более рецепт с пошаговыми фотографиями и подробным пошаговым описание.

Теперь что касается вкуса. Вкус масла понравился всем, очень ароматное, с ванильным ароматом, в меру сладкое, подчеркнут вкус какао. Вкус родом из детства. Такого вы точно не купите в магазине.



Все родные от этого масла просто в восторге. Намазывали на батон и пили чай. Можно намазать на булочку, печенье, багет. Выпить с чашечкой ароматного чая или кофе.

Такое масло подойдет для приготовления кремов для торта или пирожного, если смешать его со сгущенным молоком.