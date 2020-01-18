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Курица слоёная «удиви гостей»

Вкуснейшее и оригинальнейшее блюдо - готовится из простых продуктов, а выглядит - как деликатес из шикарного ресторана.
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Можно делать порционно - одна куриная грудка на порцию, но мне кажется, что вкуснее и сочнее получается, когда всё готовится одним большим слоёным куском

Ингредиенты (порция, примерно, на двоих):

  • Грудка куриная филе - 500г,
  • Морковь средняя - 2шт,
  • Лук репка средний - 1шт,
  • Картофель не очень крупный - 2-3шт,
  • Масло раст
  • Яйцо - 1шт,
  • Кунжут, соль, перец молотый - по вкусу,
  • Зелень.

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Приготовление:

Куриное филе острым ножом нарезаем на пластины, как можно тоньше, поперчить, посолить.


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Морковь, лук и картофель очищаем и нарезаем: лук - мелкими кубиками, а морковь и картофель - тонкими кружочками.
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Лук с морковью обжарить до золотистого цвета на растительном масле.
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Картофель подсушить до золотистости на сухой сковороде.
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Зелень нашинковать мелко.
Яйцо хорошо взбить.
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Сковороду смазать растительным маслом, выложить на дно слой филе и смазать его яйцом.

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Сверху выложить слой картофеля, лука с морковью и зелени. 
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Важно - края филейного слоя должны оставаться свободными, чтобы при запекании они создали эффект "запечатывания" соков внутри запеканки.

Слои чередовать,каждый слой из филе обязательно хорошо смазывать взбитым яйцом.
Верхний слой смазать яйцом и посыпать кунжутом.

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Запекать в духовке, предварительно разогретой до 180гр, в течении 30-40 мин.
Затем увеличить температуру до 220гр и запекать ещё 10 минут.
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PS. Начинку можно любую. Лук, картошка, морковка и зелень, это просто то, что оказалось под рукой.

Приятного аппетита!

Источник ➝
мясные блюдаблюда из курицыкулинария
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