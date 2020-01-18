Курица слоёная «удиви гостей»

Вкуснейшее и оригинальнейшее блюдо - готовится из простых продуктов, а выглядит - как деликатес из шикарного ресторана.



Можно делать порционно - одна куриная грудка на порцию, но мне кажется, что вкуснее и сочнее получается, когда всё готовится одним большим слоёным куском

Ингредиенты (порция, примерно, на двоих):

Грудка куриная филе - 500г,

Морковь средняя - 2шт,

Лук репка средний - 1шт,

Картофель не очень крупный - 2-3шт,

Масло раст

Яйцо - 1шт,

Кунжут, соль, перец молотый - по вкусу,

Зелень.

Приготовление:

Куриное филе острым ножом нарезаем на пластины, как можно тоньше, поперчить, посолить.

Морковь, лук и картофель очищаем и нарезаем: лук - мелкими кубиками, а морковь и картофель - тонкими кружочками.Лук с морковью обжарить до золотистого цвета на растительном масле.Картофель подсушить до золотистости на сухой сковороде.Зелень нашинковать мелко.Яйцо хорошо взбить.Сковороду смазать растительным маслом, выложить на дно слой филе и смазать его яйцом.





Сверху выложить слой картофеля, лука с морковью и зелени.



Важно - края филейного слоя должны оставаться свободными, чтобы при запекании они создали эффект "запечатывания" соков внутри запеканки.

Слои чередовать,каждый слой из филе обязательно хорошо смазывать взбитым яйцом.

Верхний слой смазать яйцом и посыпать кунжутом.

Запекать в духовке, предварительно разогретой до 180гр, в течении 30-40 мин.

Затем увеличить температуру до 220гр и запекать ещё 10 минут.



PS. Начинку можно любую. Лук, картошка, морковка и зелень, это просто то, что оказалось под рукой.

Приятного аппетита!