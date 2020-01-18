Курица слоёная «удиви гостей»

Вкуснейшее и оригинальнейшее блюдо - готовится из простых продуктов, а выглядит - как деликатес из шикарного ресторана.
Можно делать порционно - одна куриная грудка на порцию, но мне кажется, что вкуснее и сочнее получается, когда всё готовится одним большим слоёным куском
Ингредиенты (порция, примерно, на двоих):
- Грудка куриная филе - 500г,
- Морковь средняя - 2шт,
- Лук репка средний - 1шт,
- Картофель не очень крупный - 2-3шт,
- Масло раст
- Яйцо - 1шт,
- Кунжут, соль, перец молотый - по вкусу,
- Зелень.
Приготовление:
Куриное филе острым ножом нарезаем на пластины, как можно тоньше, поперчить, посолить.
Морковь, лук и картофель очищаем и нарезаем: лук - мелкими кубиками, а морковь и картофель - тонкими кружочками.
Лук с морковью обжарить до золотистого цвета на растительном масле.
Картофель подсушить до золотистости на сухой сковороде.
Зелень нашинковать мелко.
Яйцо хорошо взбить.
Сковороду смазать растительным маслом, выложить на дно слой филе и смазать его яйцом.
Сверху выложить слой картофеля, лука с морковью и зелени.
Важно - края филейного слоя должны оставаться свободными, чтобы при запекании они создали эффект "запечатывания" соков внутри запеканки.
Слои чередовать,каждый слой из филе обязательно хорошо смазывать взбитым яйцом.
Верхний слой смазать яйцом и посыпать кунжутом.
Запекать в духовке, предварительно разогретой до 180гр, в течении 30-40 мин.
Затем увеличить температуру до 220гр и запекать ещё 10 минут.
PS. Начинку можно любую. Лук, картошка, морковка и зелень, это просто то, что оказалось под рукой.
Приятного аппетита!
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