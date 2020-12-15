Обычно омлет готовят на молоке, но я попробовал приготовить омлет на кефире. Должен сказать получилось очень даже вкусно. Нисколько не хуже, чем на молоке.

Для приготовления 2-х порций омлета на кефире мы возьмем:

Яйцо куриное — 4 шт.

Кефир — 0,5 стакана (жирность не менее 2,5%)

Помидоры свежие — 2 шт. (средние)

Сахар — 0,5 ч. ложки

Соль, перец черный молотый — по вкусу

Зелень петрушки или укропа

Масло постное или топлёное — для жарки

Процесс приготовления омлета на кефире

Как приготовить омлет, должно быть, знают все с самого детства. Это совсем несложно. Я использовал блендер. Можно использовать венчик, или обычную вилку. Итак, для начала яйца взбиваем с солью, перцем и сахаром. Я добавляю в омлет сахар — он получается более вкусным. Попробуйте! Когда яйца взбиты в пышную пену, добавляем тонкой струйкой кефир, продолжая взбивать несколько минут. Сковороду разогреваем, добавляем 2 ст. ложки масла. Когда масло разогреется на сковороде, добавляем порезанные кружками помидоры. Обжариваем их с обеих сторон 1−2 минуты. После того, как взбитые яйца с кефиром образуют однородную массу, выливаем получившуюся смесь на сковородку. При приготовлении омлета важно, чтобы он не подгорел, поэтому в процессе приготовления с помощью лопатки необходимо аккуратно помешивать омлет между кружков помидор. Время приготовления омлета 5−7 минут на среднем огне. Чтобы омлет получился пышным — накройте сковороду крышкой и убавьте огонь. Итак, когда жидкости не останется — омлет готов! Подаём омлет на тарелки аккуратно, украсив сверху зеленью укропа или петрушки. Можно использовать для украшения оливки или каперсы.

Вот так несложно приготовить омлет на кефире.

Приятного аппетита!