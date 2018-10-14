Тыквенные закусочные булочки "Узелки"

Совершенно удивительные булочки во смыслах этого слова. Несмотря на то, что тесто постное они получаются очень вкусными, воздушными внутри и ароматными! Тыква однозначно делает свое дело:) А в аккомпанементе с чесночно-масляной заливкой просто "бомба"!!! Я готовила их как дополнение к супчику, но мы их съели практически все просто так))) Вот так они нам понравились! Попробуйте и вы!!!

3-3,5 стакана муки (объем стакана 250 мл.)

1/2 стакана тыквенного пюре

1 стакан теплой воды

1 пакетик (7 гр.) сухих дрожжей

2 ст.л. меда

2 ст.л. растительного масла

1 ч.л. соли

Для заливки:

1/3 стакана оливкового масла

3 зубчика чеснока

1 небольшой пучок петрушки

соль, черный молотый перец по вкусу

Приготовление:

Для теста, дрожжи растворить в теплой воде и оставить на 10 минут.

Затем добавить тыквенное пюре, мед и оливковое масло, перемешать.

Следом всыпать муку с солью и замесить тесто.

Муку следует подсыпать постепенно, так как ее может уйти и меньше. Смотрите по тесту, главное не забить его мукой)))

Переложить тесто в смазанную маслом миску, накрыть чистым полотенцем и оставить в теплом месте примерно на 2 часа, или до увеличения теста в объеме в два раза.



После чего, тесто обмять и, смазанными маслом руками отщипнуть небольшие кусочки (примерно по 2 ст.





Для заливки смешать оливковое масло с мелко рубленным чесноком, петрушкой, солью и перцем по вкусу.



Ложкой полить булочки сверху заливкой.

Дать немного пропитаться и можно пробовать!!!



Приятного вам аппетита!!! Готовые булочки переложить на решетку и остудить.Для заливки смешать оливковое масло с мелко рубленным чесноком, петрушкой, солью и перцем по вкусу.Ложкой полить булочки сверху заливкой.Дать немного пропитаться и можно пробовать!!!Приятного вам аппетита!!!

л.), которые скатать в длинные жгутики. Затем эти жгутики нужно аккуратно завязать "узелком".Переложить заготовки на смазанный маслом противень, или застеленный пергаментом.Выпекать булочки 10-15 минут, в предварительно разогретой до 200 градусов духовке.Или ориентируйтесь по своей духовке. Булочки должны подрумянится)))