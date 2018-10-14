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Тыквенные закусочные булочки "Узелки"

Тыквенные закусочные булочки "Узелки"Совершенно удивительные булочки во смыслах этого слова. Несмотря на то, что тесто постное они получаются очень вкусными, воздушными внутри и ароматными! Тыква однозначно делает свое дело:) А в аккомпанементе с чесночно-масляной заливкой просто "бомба"!!! Я готовила их как дополнение к супчику, но мы их съели практически все просто так))) Вот так они нам понравились! Попробуйте и вы!!! 
Тыквенные закусочные булочки "Узелки"
Ингредиенты:
  • 3-3,5 стакана муки (объем стакана 250 мл.)
  • 1/2 стакана тыквенного пюре
  • 1 стакан теплой воды
  • 1 пакетик (7 гр.) сухих дрожжей
  • 2 ст.л. меда 
  • 2 ст.л. растительного масла
  • 1 ч.л. соли

Для заливки:

  • 1/3 стакана оливкового масла
  • 3 зубчика чеснока 
  • 1 небольшой пучок петрушки
  • соль, черный молотый перец по вкусу

Приготовление: 
Для теста, дрожжи растворить в теплой воде и оставить на 10 минут. 
Затем добавить тыквенное пюре, мед и оливковое масло, перемешать.
Следом всыпать муку с солью и замесить тесто. 
Муку следует подсыпать постепенно, так как ее может уйти и меньше. Смотрите по тесту, главное не забить его мукой)))
Переложить тесто в смазанную маслом миску, накрыть чистым полотенцем и оставить в теплом месте примерно на 2 часа, или до увеличения теста в объеме в два раза.

После чего, тесто обмять и, смазанными маслом руками отщипнуть небольшие кусочки (примерно по 2 ст.

л.), которые скатать в длинные жгутики. Затем эти жгутики нужно аккуратно завязать "узелком".
Переложить заготовки на смазанный маслом противень, или застеленный пергаментом.

Выпекать булочки 10-15 минут, в предварительно разогретой до 200 градусов духовке. 
Или ориентируйтесь по своей духовке. Булочки должны подрумянится)))

Тыквенные закусочные булочки "Узелки"Готовые булочки переложить на решетку и остудить.

Для заливки смешать оливковое масло с мелко рубленным чесноком, петрушкой, солью и перцем по вкусу.

Ложкой полить булочки сверху заливкой. 
Дать немного пропитаться и можно пробовать!!!

Приятного вам аппетита!!!
Тыквенные закусочные булочки "Узелки"
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булочкивыпечкакулинария
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