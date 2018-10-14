Тыквенные закусочные булочки "Узелки"

Совершенно удивительные булочки во смыслах этого слова. Несмотря на то, что тесто постное они получаются очень вкусными, воздушными внутри и ароматными! Тыква однозначно делает свое дело:) А в аккомпанементе с чесночно-масляной заливкой просто "бомба"!!! Я готовила их как дополнение к супчику, но мы их съели практически все просто так))) Вот так они нам понравились! Попробуйте и вы!!!
- 3-3,5 стакана муки (объем стакана 250 мл.)
- 1/2 стакана тыквенного пюре
- 1 стакан теплой воды
- 1 пакетик (7 гр.) сухих дрожжей
- 2 ст.л. меда
- 2 ст.л. растительного масла
- 1 ч.л. соли
Для заливки:
- 1/3 стакана оливкового масла
- 3 зубчика чеснока
- 1 небольшой пучок петрушки
- соль, черный молотый перец по вкусу
Приготовление:
Для теста, дрожжи растворить в теплой воде и оставить на 10 минут.
Затем добавить тыквенное пюре, мед и оливковое масло, перемешать.
Следом всыпать муку с солью и замесить тесто.
Муку следует подсыпать постепенно, так как ее может уйти и меньше. Смотрите по тесту, главное не забить его мукой)))
Переложить тесто в смазанную маслом миску, накрыть чистым полотенцем и оставить в теплом месте примерно на 2 часа, или до увеличения теста в объеме в два раза.
После чего, тесто обмять и, смазанными маслом руками отщипнуть небольшие кусочки (примерно по 2 ст.
Переложить заготовки на смазанный маслом противень, или застеленный пергаментом.
Выпекать булочки 10-15 минут, в предварительно разогретой до 200 градусов духовке.
Или ориентируйтесь по своей духовке. Булочки должны подрумянится)))
Готовые булочки переложить на решетку и остудить.
Для заливки смешать оливковое масло с мелко рубленным чесноком, петрушкой, солью и перцем по вкусу.
Ложкой полить булочки сверху заливкой.
Дать немного пропитаться и можно пробовать!!!
Приятного вам аппетита!!!
Для заливки смешать оливковое масло с мелко рубленным чесноком, петрушкой, солью и перцем по вкусу.
Ложкой полить булочки сверху заливкой.
Дать немного пропитаться и можно пробовать!!!
Приятного вам аппетита!!!
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