8 простых в приготовлении овощных блюд, глядя на которые, потекут слюнки

Аппетитные блюда из овощей.

Зачастую, в большинстве случаев при слове «овощи» (тем более если речь идёт о тушёных) многие начинают морщить носы, заявляя о том, что это вовсе не еда, а приятное (или же не очень) дополнение к гарниру. Но на самом деле есть такие настолько вкусные блюда из овощей, при виде которых даже у всех нехочух потекут слюнки. Зачастую, в большинстве случаев при слове «овощи» (тем более если речь идёт о тушёных) многие начинают морщить носы, заявляя о том, что это вовсе не еда, а приятное (или же не очень) дополнение к гарниру. Но на самом деле есть такие настолько вкусные блюда из овощей, при виде которых даже у всех нехочух потекут слюнки.

1. «Лодочки» из баклажанов

Вкусно, полезно и очень быстро в приготовлении.





Необходимые ингредиенты:



• Баклажаны – 4 шт;

• Сладкий перец - 1 шт;

• Помидор – 2 шт;

• Морковь – 2 шт;

• Чеснок – 2 шт;

• Лук – 1 шт;

• Специи по вкусу.

Баклажаны помыть и удалить мякоть.



Баклажаны разрезаем пополам, мякоть удаляем. К обжаренному луку и моркови добавляем нарезанный средним кубиком помидор, приправляем массу солью с перцем, перемешиваем хорошенько и сразу выключаем огонь.



Заполняем лодочки начинкой и отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 15 минут.

Обжарить овощи.

Блюдо отправить в духовку на 15 минут.

Готовые лодочки из баклажанов можно подать на листьях салата.

2. Запечённые овощи

Невероятно вкусно и полезно.



Необходимые ингредиенты:



• Мякоть тыквы/цукини - 400 г;

• Сладкий перец - 2 шт;

• Брюссельская/цветная капуста – 200 г;

• Помидоры черри - 8 шт;

• Грибы шампиньоны - 8/10 шт;

• Лук - 1 шт;

• Растительное/оливковое масло – 7 ст.

Подготавливаем и нарезаем овощи.

Перчим, солим, поливаем соусом и хорошо перемешиваем.

Запекать в разогретой до 180 градусов духовке около 40 минут.

л;• Белое сухое вино - 1 ст.л;• Мёд - 1 ст.л;• Специи по вкусу.

3. Цукини с ветчиной и сыром

Пальчики оближешь!



Необходимые ингредиенты:



• Цукини - 4 шт;

• Помидоры - 4 шт;

• Ветчина - 200 гр;

• Сыр моцарелла/брынза/твёрдый — 150 гр;

• Шампиньоны - 200 гр;

• Лук-порей - 200 гр;

• Морковь – 2 шт;

• Петрушка - 8 веточек;

• Соль, перец по вкусу.

Каждый кабачок нужно разрезать вдоль пополам.



Натираем на тёрке мелко сыр и добавляем после рубленую ветчину, шампиньоны.

Выкладываем на противень, застланный пергаментной бумагой, половинки кабачков, предварительно смазанные небольшим количеством растительного масла. Духовку обязательно заранее разогреваем до 180 градусов.



Запекаем примерно 20-25 минут.

Готовим начинку.

Сверху равномерно посыпаем начинкой.

Отправляем кабачки в духовой шкаф.

Готовые кабачки подаём горячими со свежей зеленью или сметаной.

4. Жареная обычная или брюссельская капуста с соусом из лайма/лимона

Минимум времени на подготовку и минимум тепловой обработки — все витамины останутся на месте.



Необходимые ингредиенты:



• Брюссельская/обычная капуста - 400-500 г;

• Чеснок - 3-4 зубчиков;

• Лимон/лайм - 1-2 шт;

• Масло оливковое - 3-4 ст. л;

• Соль, перец по вкусу.

Брюссельскую капусту промойте, оборвите увядшие листики и разберите на соцветия.



В большой сковороде на среднем огне нагрейте масло. Обжарьте сначала листики в течение 3-4 минут, помешивая, затем добавьте головки, аккуратно перемешайте. Готовьте 10-15 минут. После в капусту добавьте лимонный сок, соль, перец. Перемешайте и снимите с огня через несколько минут.

Разогреваем масло и обжариваем капусту.

Добавьте в сковороду лимонную цедру и пропущенный через пресс чеснок.

Обжаривайте 10-15 минут.

Подавайте жареную брюссельскую капусту в большом сервировочном блюде.

Аппетитная, сочная и хрустящая жареная капуста под цитрусовым соусом.

5. Дыня фаршированная

Если Вы любите сладкие варианты долмы, то это просто — сказка.



Необходимые ингредиенты:



• Дыня (примерно 2-2,5 кг);

• Фарш (любой) - 500-600 г;

• Лук - 1 шт;

• 3/4 стакана сушеной смородины или изюма;

• 3-4 ст. ложки риса;

• 100 г миндаля;

• 100 г сливочного масла;

• Подсолнечное или оливковое масло для жарки;

• Пучок зелени (укроп, кинза, петрушка);

• Соль и перец по вкусу.

Подготавливаем всё необходимое для начинки.



Моем изюм и заливаем его кипятком на 10 минут. Затем воду сливаем. Заливаем кипятком миндаль, очищаем. Рис отвариваем до готовности. Лук мелко режем.

Смешиваем все необходимые ингредиенты для начинки.



На сковороде обжариваем лук (на смеси подсолнечного и сливочного масла) и добавляем фарш. Солим, перчим, жарим до готовности. После чего всыпаем рис, изюм, орехи. Жарим всё вместе 3-4 минуты. Даём фаршу остыть, добавляем зелень.

Дыню тщательно моем и вытираем насухо.



Срезаем крышечку. Достаём семена. Убираем со стенок дыни ещё немного мякоти.

Фаршированную дыню отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 40-45 минут.

Сочная и аппетитная фаршированная дыня.

6. Рататуй

Рататуй украсит любой стол яркими красками и отличным вкусом.



Необходимые ингредиенты:



• Баклажан - 2 шт;

• Кабачок или цукини - 2 шт;

• Помидоры - 4 шт;

• Томатный соус - 250 мл;

• Лук - 1 шт;

• Чеснок - 3 дольки;

• Перец сладкий - 2 шт;

• Тимьян - 1 ч.л;

• Перец чёрный и соль по вкусу;

• Масло оливковое - 5-8 ст.л;

• Базилик и петрушка для подачи.

Подготавливаем овощи.



Кабачки, помидоры и баклажаны нарезаем кружочками толщиной 2-3 миллиметра. К обжаренному перцу и луку, постепенно добавляем томатный соус и специи. Тушим на медленном огне 15 минут. По принципу домино в стеклянную форму для запекания выкладываем все кружочки, заправляем оливковым маслом и зеленью.



Накрывая фольгой, отправляем в разогретую до 160 градусов духовку примерно на 1,5 часа.

Обжариваем на сковороде.

Выкладываем нарезанные овощи в форму для запекания.

Подаём готовый рататуй тёплым или по желанию холодным.

7. Алу гоби - овощное рагу из капусты и картошки

Картофель с цветной капустой — просто и сытно.



Необходимые ингредиенты:



• Картофель - 500 г;

• Цветная капуста - половина кочана;

• Лимон - 1 шт;

• Имбирь 3-4 см;

• Репчатый лук - 1 средняя головка;

• Перец чили - 1 маленький (хотя любители могут положить 2-3 штуки);

• Растительное масло - 2 ст. л;

• Сливочное масло - 1 ст. л;

• Семена чёрной горчицы - 1 ст. л;

• Куркума - 1 ч. л;

• Кумин (зира) - 1 ч. л. без горки;

• Соль и перец по вкусу.

Подготовьте необходимые продукты. Овощи помойте, лук очистите.



Отварите картофель в мундире, остудите, очистите и нарежьте кубиками. Капусту бланшируйте в течение 2 минут, остудите и разберите на соцветия. На разогретую сковороду со специями и маслом добавьте мелко нарезанный лук, обжарьте до румянца. Добавьте картофель, капусту, куркуму, кориандр, соль и готовьте под закрытой крышкой в течение 10-15 минут.

Отвариваем овощи.

Обжариваем всё.

Тушим 10-15 минут.

8. Тушёная фасоль с чили

Фасоль с перцем чили — острое и сытное блюдо.



Необходимые ингредиенты:



• Фарш мясной/или просто мясо, нарезанное кубиками - 700 г;

• Фасоль красная - 1 стакан;

• Перец острый стручковый - 3 шт;

• Лук репчатый - 1 шт;

• Чеснок - 10 зубчиков;

• Помидоры - 300 г;

• Томатный соус - 200 г;

• Перец острый молотый - 1 ч.л;

• Куркума - 2 ч.л;

• Соль - 1 ч.л;

• Растительное масло - 50 мл.

Подготавливаем овощи.



Овощи очистить и нарезать кубиком. Фарш или свинину нарезать кусочками и поджарить на сковороде. Фасоль отварить. Подготовленные овощи добавить к мясу и слегка обжарить. Осторожно перемешать,тушить всё вместе с соусом и фасолью 15-20 минут.

Обжариваем мясо или фарш.

Слегка обжариваем все ингредиенты.

Залить всё соусом и мелко нарезанными помидорами.