8 простых в приготовлении овощных блюд, глядя на которые, потекут слюнки

Зачастую, в большинстве случаев при слове «овощи» (тем более если речь идёт о тушёных) многие начинают морщить носы, заявляя о том, что это вовсе не еда, а приятное (или же не очень) дополнение к гарниру. Но на самом деле есть такие настолько вкусные блюда из овощей, при виде которых даже у всех нехочух потекут слюнки.
1. «Лодочки» из баклажанов
Необходимые ингредиенты:
• Баклажаны – 4 шт;
• Сладкий перец - 1 шт;
• Помидор – 2 шт;
• Морковь – 2 шт;
• Чеснок – 2 шт;
• Лук – 1 шт;
• Специи по вкусу.
Баклажаны разрезаем пополам, мякоть удаляем. К обжаренному луку и моркови добавляем нарезанный средним кубиком помидор, приправляем массу солью с перцем, перемешиваем хорошенько и сразу выключаем огонь.
Заполняем лодочки начинкой и отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 15 минут.
2. Запечённые овощи
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Необходимые ингредиенты:
• Мякоть тыквы/цукини - 400 г;
• Сладкий перец - 2 шт;
• Брюссельская/цветная капуста – 200 г;
• Помидоры черри - 8 шт;
• Грибы шампиньоны - 8/10 шт;
• Лук - 1 шт;
• Растительное/оливковое масло – 7 ст.
• Белое сухое вино - 1 ст.л;
• Мёд - 1 ст.л;
• Специи по вкусу.
3. Цукини с ветчиной и сыром
Необходимые ингредиенты:
• Цукини - 4 шт;
• Помидоры - 4 шт;
• Ветчина - 200 гр;
• Сыр моцарелла/брынза/твёрдый — 150 гр;
• Шампиньоны - 200 гр;
• Лук-порей - 200 гр;
• Морковь – 2 шт;
• Петрушка - 8 веточек;
• Соль, перец по вкусу.
Натираем на тёрке мелко сыр и добавляем после рубленую ветчину, шампиньоны.
Выкладываем на противень, застланный пергаментной бумагой, половинки кабачков, предварительно смазанные небольшим количеством растительного масла. Духовку обязательно заранее разогреваем до 180 градусов.
Запекаем примерно 20-25 минут.
4. Жареная обычная или брюссельская капуста с соусом из лайма/лимона
Необходимые ингредиенты:
• Брюссельская/обычная капуста - 400-500 г;
• Чеснок - 3-4 зубчиков;
• Лимон/лайм - 1-2 шт;
• Масло оливковое - 3-4 ст. л;
• Соль, перец по вкусу.
В большой сковороде на среднем огне нагрейте масло. Обжарьте сначала листики в течение 3-4 минут, помешивая, затем добавьте головки, аккуратно перемешайте. Готовьте 10-15 минут. После в капусту добавьте лимонный сок, соль, перец. Перемешайте и снимите с огня через несколько минут.
5. Дыня фаршированная
Необходимые ингредиенты:
• Дыня (примерно 2-2,5 кг);
• Фарш (любой) - 500-600 г;
• Лук - 1 шт;
• 3/4 стакана сушеной смородины или изюма;
• 3-4 ст. ложки риса;
• 100 г миндаля;
• 100 г сливочного масла;
• Подсолнечное или оливковое масло для жарки;
• Пучок зелени (укроп, кинза, петрушка);
• Соль и перец по вкусу.
Моем изюм и заливаем его кипятком на 10 минут. Затем воду сливаем. Заливаем кипятком миндаль, очищаем. Рис отвариваем до готовности. Лук мелко режем.
На сковороде обжариваем лук (на смеси подсолнечного и сливочного масла) и добавляем фарш. Солим, перчим, жарим до готовности. После чего всыпаем рис, изюм, орехи. Жарим всё вместе 3-4 минуты. Даём фаршу остыть, добавляем зелень.
Срезаем крышечку. Достаём семена. Убираем со стенок дыни ещё немного мякоти.
Фаршированную дыню отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 40-45 минут.
6. Рататуй
Необходимые ингредиенты:
• Баклажан - 2 шт;
• Кабачок или цукини - 2 шт;
• Помидоры - 4 шт;
• Томатный соус - 250 мл;
• Лук - 1 шт;
• Чеснок - 3 дольки;
• Перец сладкий - 2 шт;
• Тимьян - 1 ч.л;
• Перец чёрный и соль по вкусу;
• Масло оливковое - 5-8 ст.л;
• Базилик и петрушка для подачи.
Кабачки, помидоры и баклажаны нарезаем кружочками толщиной 2-3 миллиметра. К обжаренному перцу и луку, постепенно добавляем томатный соус и специи. Тушим на медленном огне 15 минут. По принципу домино в стеклянную форму для запекания выкладываем все кружочки, заправляем оливковым маслом и зеленью.
Накрывая фольгой, отправляем в разогретую до 160 градусов духовку примерно на 1,5 часа.
7. Алу гоби - овощное рагу из капусты и картошки
Необходимые ингредиенты:
• Картофель - 500 г;
• Цветная капуста - половина кочана;
• Лимон - 1 шт;
• Имбирь 3-4 см;
• Репчатый лук - 1 средняя головка;
• Перец чили - 1 маленький (хотя любители могут положить 2-3 штуки);
• Растительное масло - 2 ст. л;
• Сливочное масло - 1 ст. л;
• Семена чёрной горчицы - 1 ст. л;
• Куркума - 1 ч. л;
• Кумин (зира) - 1 ч. л. без горки;
• Соль и перец по вкусу.
Отварите картофель в мундире, остудите, очистите и нарежьте кубиками. Капусту бланшируйте в течение 2 минут, остудите и разберите на соцветия. На разогретую сковороду со специями и маслом добавьте мелко нарезанный лук, обжарьте до румянца. Добавьте картофель, капусту, куркуму, кориандр, соль и готовьте под закрытой крышкой в течение 10-15 минут.
8. Тушёная фасоль с чили
Необходимые ингредиенты:
• Фарш мясной/или просто мясо, нарезанное кубиками - 700 г;
• Фасоль красная - 1 стакан;
• Перец острый стручковый - 3 шт;
• Лук репчатый - 1 шт;
• Чеснок - 10 зубчиков;
• Помидоры - 300 г;
• Томатный соус - 200 г;
• Перец острый молотый - 1 ч.л;
• Куркума - 2 ч.л;
• Соль - 1 ч.л;
• Растительное масло - 50 мл.
Овощи очистить и нарезать кубиком. Фарш или свинину нарезать кусочками и поджарить на сковороде. Фасоль отварить. Подготовленные овощи добавить к мясу и слегка обжарить. Осторожно перемешать,тушить всё вместе с соусом и фасолью 15-20 минут.
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