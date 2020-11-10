Низкокалорийное жаркое из хека

ΚБЖУ на 100 граммов: 87/8/4/3. Такое блюдо идеально для ужина на диете — оно легкое, сытное, с высоким содержанием белка. Жаркое готовится из хека или минтая. Можно также взять любую другую белую морскую рыбу с неспецифическим вкусом, тушку или филе.

Пшеничную муку заменяем на рисовую. Растительное масло — на сливочное. Но можно взять и подсолнечное, главное немного. Соли и специй берите не слишком много, чтобы блюдо не получилось чересчур пряным.

Ингредиенты:

400 г рыбы (хек или минтай);

1 луковица;

100 г сметаны;

20 г сливочного масла;

1 столовая ложка рисовой муки;

200 мл воды;

соль, специи, приправы для рыбы по вкусу;

свежая зелень для подачи.

Приготовление пошагово

Рыбу разморозить, но не до конца. Так ее удобнее чистить, разделывать и нарезать кусками. Тщательно удалить все плавники и кости. Порезать рыбу небольшими кусками. Репчатый лук очистить и нарезать тонкими полукольцами, обжарить в разогретом на сковороде сливочном масле в течение 5–7 минут до золотистого цвета. Затем выложить кусочки рыбы, поперчить, посолить, добавить специи, сметану и воду, перемешать и довести до кипения. После закипания постепенно вмешать рисовую муку (проследить, чтобы не образовалось комочков). Закрыть крышкой и тушить на слабом огне в течение 20 минут.

Подавать блюдо горячим с овощным гарниром. Для тех, кто не худеет, можно отварить рис или картофель. Перед употреблением посыпать ароматной рубленной зеленью.