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Низкокалорийное жаркое из хека

Низкокалорийное жаркое из хека

ΚБЖУ на 100 граммов: 87/8/4/3. Такое блюдо идеально для ужина на диете — оно легкое, сытное, с высоким содержанием белка. Жаркое готовится из хека или минтая. Можно также взять любую другую белую морскую рыбу с неспецифическим вкусом, тушку или филе.

Пшеничную муку заменяем на рисовую. Растительное масло — на сливочное. Но можно взять и подсолнечное, главное немного. Соли и специй берите не слишком много, чтобы блюдо не получилось чересчур пряным.

Ингредиенты:

  • 400 г рыбы (хек или минтай);
  • 1 луковица;
  • 100 г сметаны;
  • 20 г сливочного масла;
  • 1 столовая ложка рисовой муки;
  • 200 мл воды;
  • соль, специи, приправы для рыбы по вкусу;
  • свежая зелень для подачи.

Приготовление пошагово

  1. Рыбу разморозить, но не до конца. Так ее удобнее чистить, разделывать и нарезать кусками.
  2. Тщательно удалить все плавники и кости. Порезать рыбу небольшими кусками.
  3. Репчатый лук очистить и нарезать тонкими полукольцами, обжарить в разогретом на сковороде сливочном масле в течение 5–7 минут до золотистого цвета.
  4. Затем выложить кусочки рыбы, поперчить, посолить, добавить специи, сметану и воду, перемешать и довести до кипения.
  5. После закипания постепенно вмешать рисовую муку (проследить, чтобы не образовалось комочков).
    Закрыть крышкой и тушить на слабом огне в течение 20 минут.

Подавать блюдо горячим с овощным гарниром. Для тех, кто не худеет, можно отварить рис или картофель. Перед употреблением посыпать ароматной рубленной зеленью.

Приятного аппетита!

Низкокалорийное жаркое из хека

 

 

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