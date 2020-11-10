Низкокалорийное жаркое из хека

ΚБЖУ на 100 граммов: 87/8/4/3. Такое блюдо идеально для ужина на диете — оно легкое, сытное, с высоким содержанием белка. Жаркое готовится из хека или минтая. Можно также взять любую другую белую морскую рыбу с неспецифическим вкусом, тушку или филе.
Пшеничную муку заменяем на рисовую. Растительное масло — на сливочное. Но можно взять и подсолнечное, главное немного. Соли и специй берите не слишком много, чтобы блюдо не получилось чересчур пряным.
Ингредиенты:
- 400 г рыбы (хек или минтай);
- 1 луковица;
- 100 г сметаны;
- 20 г сливочного масла;
- 1 столовая ложка рисовой муки;
- 200 мл воды;
- соль, специи, приправы для рыбы по вкусу;
- свежая зелень для подачи.
Приготовление пошагово
- Рыбу разморозить, но не до конца. Так ее удобнее чистить, разделывать и нарезать кусками.
- Тщательно удалить все плавники и кости. Порезать рыбу небольшими кусками.
- Репчатый лук очистить и нарезать тонкими полукольцами, обжарить в разогретом на сковороде сливочном масле в течение 5–7 минут до золотистого цвета.
- Затем выложить кусочки рыбы, поперчить, посолить, добавить специи, сметану и воду, перемешать и довести до кипения.
- После закипания постепенно вмешать рисовую муку (проследить, чтобы не образовалось комочков). Закрыть крышкой и тушить на слабом огне в течение 20 минут.
Подавать блюдо горячим с овощным гарниром. Для тех, кто не худеет, можно отварить рис или картофель. Перед употреблением посыпать ароматной рубленной зеленью.
Приятного аппетита!
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