Абрикосовый венок

Для теста:

Для начинки:

Для украшения:

Невероятно вкусно и красиво!Мука - 250 гСливочное масло (комнатной температуры) - 50 гМолоко - 100 млЯйцо - 1 штДрожжи (быстродействующие) - 7 гСоль - 5 гСливочное масло (комнатной температуры) - 90 гТросниковый сахар (мусковадо) - 70 гКурага - 120 гМука - 35 гИзюм - 60 гГрецкий орех - 70 гАпельсин - 1 штАбрикосовый джем - 50 гСахарная пудра ~ 100 гМиндальные лепесткиДуховка: на 200 градусов1. Курагу нарезать небольшими кусочками.Апельсин. Натереть цедру, выжать из него сок.2. Цедру апельсина отложить в сторону, она пригодится позже. В соке замочить курагу.3. Смешать все ингредиенты для теста (соль и дрожжи лучше насыпать подальше друг от друга). Смешать все руками или миксером до получения мягкого однородного теста.4. Тесто переместить на присыпанную мукой поверхность и месить минут 10-15.Сначала оно будет влажным и липким. Много муки не добавляйте. Через эту стадию нужно просто пройти.5. Тесто переместить в смазанную маслом емкость и оставить подходить на час (или пока оно не увеличится в объеме где-то в два раза).6. Теперь начинка. Миксером очень тщательно смешать сливочное масло и тростниковый сахар.Слить сок с кураги.Нарезать изюм и грецкие орехи.7. В смесь сахара с маслом добавить курагу, муку, изюм, грецкие орехи и цедру апельсина.8. Тщательно перемешать.9. Тесто аккуратно(!) раскатать в прямоугольник ~ 33x25 см. Равномерно распределить начинку. Скатать плотный рулет по длинной стороне (то есть сворачивать параллельно длинной стороне.. то есть длинный рулет получится).Следите, чтобы рулет нормально "запечатался".. а то разваливаться будет. Для этого можно либо аккуратно покатать его, либо немного смочить водой край.10. Разрезать рулет вдоль (до самого конца можно не дорезать.. так проще будет скручивать).Переплести две получившиеся полоски.11. Соединить концы, чтобы получился венок. Переместить на застеленный пекарской бумагой противень. Аккуратно поместить в большой пакет и оставить расстаиваться минут на 30-45. Выпекать при 200 градусах 30-40 минут до красивого румяного цвета.12. Оставить немного остыть.Абрикосовый джем нагреть с небольшим количеством воды. Процедить. Кисточкой покрыть им еще теплый венок.13. Сахарную пудру смешать с небольшим количеством воды так, чтобы получился жидкий айсинг. Украсить им венок. Посыпать миндальными лепестками.14. Все. Готово.