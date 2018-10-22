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Абрикосовый венок

Абрикосовый венок
Невероятно вкусно и красиво!

Для теста:
Мука - 250 г
Сливочное масло (комнатной температуры) - 50 г
Молоко - 100 мл
Яйцо - 1 шт
Дрожжи (быстродействующие) - 7 г
Соль - 5 г

Для начинки:
Сливочное масло (комнатной температуры) - 90 г
Тросниковый сахар (мусковадо) - 70 г
Курага - 120 г
Мука - 35 г
Изюм - 60 г
Грецкий орех - 70 г
Апельсин - 1 шт

Для украшения:
Абрикосовый джем - 50 г
Сахарная пудра ~ 100 г
Миндальные лепестки

Духовка: на 200 градусов

Абрикосовый венок
1. Курагу нарезать небольшими кусочками.
Апельсин. Натереть цедру, выжать из него сок.

Абрикосовый венок
2. Цедру апельсина отложить в сторону, она пригодится позже. В соке замочить курагу.

Абрикосовый венок
3. Смешать все ингредиенты для теста (соль и дрожжи лучше насыпать подальше друг от друга). Смешать все руками или миксером до получения мягкого однородного теста.

Абрикосовый венок
4. Тесто переместить на присыпанную мукой поверхность и месить минут 10-15.
Сначала оно будет влажным и липким. Много муки не добавляйте. Через эту стадию нужно просто пройти.

Абрикосовый венок
5. Тесто переместить в смазанную маслом емкость и оставить подходить на час (или пока оно не увеличится в объеме где-то в два раза).

Абрикосовый венок
6. Теперь начинка. Миксером очень тщательно смешать сливочное масло и тростниковый сахар.
Слить сок с кураги.
Нарезать изюм и грецкие орехи.


Абрикосовый венок
7. В смесь сахара с маслом добавить курагу, муку, изюм, грецкие орехи и цедру апельсина.

Абрикосовый венок
8. Тщательно перемешать.

Абрикосовый венок
9. Тесто аккуратно(!) раскатать в прямоугольник ~ 33x25 см. Равномерно распределить начинку. Скатать плотный рулет по длинной стороне (то есть сворачивать параллельно длинной стороне.. то есть длинный рулет получится).
Следите, чтобы рулет нормально "запечатался".. а то разваливаться будет. Для этого можно либо аккуратно покатать его, либо немного смочить водой край.

Абрикосовый венок
10. Разрезать рулет вдоль (до самого конца можно не дорезать.. так проще будет скручивать).
Переплести две получившиеся полоски.

Абрикосовый венок
11. Соединить концы, чтобы получился венок. Переместить на застеленный пекарской бумагой противень. Аккуратно поместить в большой пакет и оставить расстаиваться минут на 30-45. Выпекать при 200 градусах 30-40 минут до красивого румяного цвета.

Абрикосовый венок
12. Оставить немного остыть.
Абрикосовый джем нагреть с небольшим количеством воды. Процедить. Кисточкой покрыть им еще теплый венок.

Абрикосовый венок
13. Сахарную пудру смешать с небольшим количеством воды так, чтобы получился жидкий айсинг. Украсить им венок. Посыпать миндальными лепестками.

Абрикосовый венок
14. Все. Готово.
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Пудравыпечкакулинария
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