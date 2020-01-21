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  • Влад
    Мы такую капусту делаем уже много лет. Только капусту мы не шинкуем, а режим на четвертинки и осьмушки. И лук не клал...Кремлёвская хряпа. По другому капусту вы готовить не будете!
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    Спасибо, что напомнили! Отличный салатик на каждый день!Салат из моркови, который покоряет своим вкусом и простотой!
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    А в вашем рецепте тоже так много сахара? Хотелось бы сделать...но смущает 15 ложек сахара...Кремлёвская хряпа. По другому капусту вы готовить не будете!

Курятина на «тарелке»

Интересный рецепт приготовления курицы попался на форуме:
https://img-fotki.yandex.ru/get/35827/177598071.167/0_1480c3_1a64d331_orig
Приготовила - м-м-м, просто пальчики оближешь!

Спешу поделиться этим рецептиком и с Вами...

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Итак, нам понадобится :

  • Куриные части( у меня были крылышки окорочка),
  • лук,резанный на полукольца,
  • приправа для курятины или по вашему вкусу
  • соль и перец
  • масло подсолнечное для смазывания сковороды( противня)

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Тесто, приготовленное по этому рецепту:

  • 1 баночка кефира ( 500 мл),
  • 2 яйца,
  • 1 ст.л. подсолнечного масла,
  • 2 ч.л. соли, 1ч.
    л. соды, 2 ч.л. сахара,
  • муки примерно 600-700гр ( чтоб тесто получилось не тугое! ).

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Смешать муку и соду хорошо между собой.
Кефир, яйца соль, сахар и масло взбить миксером.
Соединить с мукой-содой и вымесить тесто.
Дать полежать ему 1-2часа.

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 Я купила сковороду, открутили ручки. Нужно такое блюдо для выпечки , которое вы должны будете перевернуть на поднос или большое блюдо, после выпечки!

И так смазываем сковородку маслом, кладём слой лука,посыпаем приправой,

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На лук укладываем плотно друг к другу куриные части( я уложила кусочки неправильно) нужно " верхней-лицевой частью вниз и посыпаем приправой

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Раскатываем тесто, больше по размеру нашего блюда для выпечки

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Накрываем тестом блюдо, немного примять тесто вовнутрь, лишнее тесто обрезать, НО оставить "бортики " из теста

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Затем " бортики " завернуть вовнутрь

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 Вот так должно получиться

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Выпекать при 180С 40-45 минут.
Дать отдохнуть-постоять минут 10, после выпечки.
Аккуратно слить в чашечки сурпу, но не выливать!

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Накрыть нашу " тарелку" подходящим блюдом, на чём он будет подаваться на стол.

Перевернуть всё вместе

Курица у меня была достаточно жирная,а я поленилась шкуру срезать, поэтому получилось очень много сока,
https://img-fotki.yandex.ru/get/28032/177598071.167/0_1480c1_80ba3a29_orig

а из-за него «тарелка» в середине жидковатая...

https://img-fotki.yandex.ru/get/60015/177598071.167/0_1480c2_b51812d3_orig

Поэтому я её ещё подрумянила в духовке до золотистой корочки.

https://img-fotki.yandex.ru/get/45537/177598071.167/0_1480c4_f3760539_orig

Подавать как самостоятельное блюдо или к картошке.
Кусочки мяса и теста " обрезаются " ложкой вокруг и подаётся вместе.
PS. Тесто по-рецепту очень много, я делаю в большой сковородке. У кого маленькая форма, то теста надо только половину порции !!!

Приятного аппетита !!!

Источник ➝
мясные блюдаблюда из курицывыпечкакулинария
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