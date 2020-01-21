Курятина на «тарелке»

Интересный рецепт приготовления курицы попался на форуме:



Приготовила - м-м-м, просто пальчики оближешь!

Спешу поделиться этим рецептиком и с Вами...

Итак, нам понадобится :

Куриные части( у меня были крылышки окорочка),

лук,резанный на полукольца,

приправа для курятины или по вашему вкусу

соль и перец

масло подсолнечное для смазывания сковороды( противня)

Тесто, приготовленное по этому рецепту:

1 баночка кефира ( 500 мл),

2 яйца,

1 ст.л. подсолнечного масла,

2 ч.л. соли, 1ч. л. соды, 2 ч.л. сахара,

л. соды, 2 ч.л. сахара, муки примерно 600-700гр ( чтоб тесто получилось не тугое! ).

Смешать муку и соду хорошо между собой.

Кефир, яйца соль, сахар и масло взбить миксером.

Соединить с мукой-содой и вымесить тесто.

Дать полежать ему 1-2часа.

Я купила сковороду, открутили ручки. Нужно такое блюдо для выпечки , которое вы должны будете перевернуть на поднос или большое блюдо, после выпечки!

И так смазываем сковородку маслом, кладём слой лука,посыпаем приправой,

На лук укладываем плотно друг к другу куриные части( я уложила кусочки неправильно) нужно " верхней-лицевой частью вниз и посыпаем приправой

Раскатываем тесто, больше по размеру нашего блюда для выпечки

Накрываем тестом блюдо, немного примять тесто вовнутрь, лишнее тесто обрезать, НО оставить "бортики " из теста

Затем " бортики " завернуть вовнутрь

Вот так должно получиться

Выпекать при 180С 40-45 минут.

Дать отдохнуть-постоять минут 10, после выпечки.

Аккуратно слить в чашечки сурпу, но не выливать!

Накрыть нашу " тарелку" подходящим блюдом, на чём он будет подаваться на стол.

Перевернуть всё вместе

Курица у меня была достаточно жирная,а я поленилась шкуру срезать, поэтому получилось очень много сока,



а из-за него «тарелка» в середине жидковатая...

Поэтому я её ещё подрумянила в духовке до золотистой корочки.

Подавать как самостоятельное блюдо или к картошке.

Кусочки мяса и теста " обрезаются " ложкой вокруг и подаётся вместе.

PS. Тесто по-рецепту очень много, я делаю в большой сковородке. У кого маленькая форма, то теста надо только половину порции !!!

Приятного аппетита !!!