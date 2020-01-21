Курятина на «тарелке»

Интересный рецепт приготовления курицы попался на форуме:
Приготовила - м-м-м, просто пальчики оближешь!
Спешу поделиться этим рецептиком и с Вами...
Итак, нам понадобится :
- Куриные части( у меня были крылышки окорочка),
- лук,резанный на полукольца,
- приправа для курятины или по вашему вкусу
- соль и перец
- масло подсолнечное для смазывания сковороды( противня)
Тесто, приготовленное по этому рецепту:
- 1 баночка кефира ( 500 мл),
- 2 яйца,
- 1 ст.л. подсолнечного масла,
- 2 ч.л. соли, 1ч.л. соды, 2 ч.л. сахара,
- муки примерно 600-700гр ( чтоб тесто получилось не тугое! ).
Смешать муку и соду хорошо между собой.
Кефир, яйца соль, сахар и масло взбить миксером.
Соединить с мукой-содой и вымесить тесто.
Дать полежать ему 1-2часа.
Я купила сковороду, открутили ручки. Нужно такое блюдо для выпечки , которое вы должны будете перевернуть на поднос или большое блюдо, после выпечки!
И так смазываем сковородку маслом, кладём слой лука,посыпаем приправой,
На лук укладываем плотно друг к другу куриные части( я уложила кусочки неправильно) нужно " верхней-лицевой частью вниз и посыпаем приправой
Раскатываем тесто, больше по размеру нашего блюда для выпечки
Накрываем тестом блюдо, немного примять тесто вовнутрь, лишнее тесто обрезать, НО оставить "бортики " из теста
Затем " бортики " завернуть вовнутрь
Вот так должно получиться
Выпекать при 180С 40-45 минут.
Дать отдохнуть-постоять минут 10, после выпечки.
Аккуратно слить в чашечки сурпу, но не выливать!
Накрыть нашу " тарелку" подходящим блюдом, на чём он будет подаваться на стол.
Перевернуть всё вместе
Курица у меня была достаточно жирная,а я поленилась шкуру срезать, поэтому получилось очень много сока,
а из-за него «тарелка» в середине жидковатая...
Поэтому я её ещё подрумянила в духовке до золотистой корочки.
Подавать как самостоятельное блюдо или к картошке.
Кусочки мяса и теста " обрезаются " ложкой вокруг и подаётся вместе.
PS. Тесто по-рецепту очень много, я делаю в большой сковородке. У кого маленькая форма, то теста надо только половину порции !!!
Приятного аппетита !!!
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