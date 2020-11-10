Диетический паштет из горбуши «К завтраку»

Если вы жить не можете без сытных бутербродов на завтрак к чаю — этот рецепт для вас. Многие настолько привыкли к бургерам и сэндвичам, что кашей и омлетом просто не наедаются. Для полного счастья бутербродика не хватает. Но они же вредные?!

Вовсе нет, если готовить их правильно. Для этого стоит брать ржаной или цельнозерновой хлеб или хлебцы, готовить тосты со вчерашним хлебом. В качестве намазки идеальны домашние паштеты — печеночные и рыбные. А вот от колбасы и плавленых сыров со вкусами лучше отказаться.

Для приготовления этого паштета понадобится охлажденная или замороженная горбуша. Можно также взять семгу или форель. Калорийность паштета из горбуши — всего 160 ккал на 100 граммов. Жиров — не более 13 граммов. Время приготовления (без учета времени на застывание) — не более получаса.

Ингредиенты:

200 г филе вареной горбуши;

200 г нежирной сметаны;

1 маленький лайм;

10 г желатина;

соль, перец по вкусу;

рубленная зелень.

Указанного количества ингредиентов хватает примерно на 5–10 порций. Хранить паштет следует в холодильнике в герметично закрытой таре, лучше стеклянной (с крышкой).

Паштет из горбуши, пошаговый рецепт

Рыбу разморозить (если нужно), отварить и разделать. На выходе должно получиться 200 граммов мякоти. Взбить филе миксером до воздушности. Сметану разделить на 2 части. Одну часть сметаны взбить венчиком и подогреть на слабом огне, добавить в нее предварительно замоченный и отжатый желатин. Соединить с рыбным филе. Перемешать. Добавить сок одного лайма и вторую часть сметаны, мелко рубленную зелень, посолить, поперчить и снова перемешать. Выложить массу в форму, закрыть пищевой пленкой или фольгой и убрать в холодильник на 3–4 часа. По истечении этого времени можно кушать.

Идеально подавать паштет с оливками, дольками лайма или лимона и хрустящим хлебом. Приятного аппетита!