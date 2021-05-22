Так можно готовить любую рыбу, а у меня 2 в 1 (сибас и дорадо)

Сегодня у меня рыба в духовке, я буду запекать сибас и дорадо. Это идеальный рецепт для любой рыбы. Просто в исполнении и очень вкусно! Как по мне, чем проще готовить рыбу, тем вкуснее она получается.
Ингредиенты:
Сибас - 1 шт.
Дорадо - 1 шт.
Лимон - 1 шт.
Масло оливковое - 2 ст. л.
Зелень петрушки - 1 пуч.
Соль, черный молотый перец - по вкусу
Приготовление:
1. Рыбу смазать маслом, посолить и поперчить по вкусу, и снаружи, и внутри.
2. В брюшко вложить зелень петрушки и пластинки лимона.
3. На лист фольги выкладываю рыбу.
4. На каждую рыбку сверху кладу пластинки лимона.
5. Закрываю еще одним листом фольги и плотно запечатываю края.
6. Отправляю в духовку на температуру 200 градусов на 20 минут. Снимаю верхний лист фольги и еще на 5 минут отправляю в духовку.
Всем добра и будьте здоровы!
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