Так можно готовить любую рыбу, а у меня 2 в 1 (сибас и дорадо)

Сегодня у меня рыба в духовке, я буду запекать сибас и дорадо. Это идеальный рецепт для любой рыбы. Просто в исполнении и очень вкусно! Как по мне, чем проще готовить рыбу, тем вкуснее она получается.

Ингредиенты:

Сибас - 1 шт.

Дорадо - 1 шт.

Лимон - 1 шт.

Масло оливковое - 2 ст. л.

Зелень петрушки - 1 пуч.

Соль, черный молотый перец - по вкусу

Приготовление:

1. Рыбу смазать маслом, посолить и поперчить по вкусу, и снаружи, и внутри.

2. В брюшко вложить зелень петрушки и пластинки лимона.

3. На лист фольги выкладываю рыбу.

4. На каждую рыбку сверху кладу пластинки лимона.

5. Закрываю еще одним листом фольги и плотно запечатываю края.

6. Отправляю в духовку на температуру 200 градусов на 20 минут. Снимаю верхний лист фольги и еще на 5 минут отправляю в духовку.

Всем добра и будьте здоровы!