БУДЕТ ВКУСНО!

129 650 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • !??Сразу влюбилась, ...
  • Oertel Elena
    почему немецкий????? Штрудель это большой пирог, а кусочки пирога называются порции 🤣🤣🤣🤣🤣🤣Сразу влюбилась, ...
  • Спасибо!«Пассажирский» – ...

Закусочный форшмак из селедки с орехами

304

Прекрасная идея для сытного, но легкого перекуса. Этот рецепт отличается от классической версии — в состав блюда входят орехи. Лучше всего брать грецкие, предварительно попробовав, чтобы не горчили.

Форшмак из селедки подают чаще всего как холодную закуску. И он не только вкусный, но и очень полезный. Селедка — уникальный продукт: помогает укрепить кости и противостоять депрессиям и простудам, стимулирует мозговую деятельность, благотворно влияет на сосуды и суставы. По этой причине рекомендуется включать сельдь в меню как можно чаще. Если вы не любите ее в чистом соленом или жареном виде, идеальное решение — приготовить форшмак с орехами.

форшмак из селедки рецепт

Форшмак из селедки, вариант сервировки

Ингредиенты:

  • 1 соленая сельдь;
  • 5 грецких орехов;
  • 1 яблоко;
  • 1 вареное яйцо;
  • 1 луковица;
  • ломтик черствого пшеничного хлеба;
  • 2 столовых ложки растительного масла;
  • 2 чайных ложки сока лимона;
  • перец молотый, лимон, зелень для украшения (опционально).
  • Соль не используем — сельдь уже соленая.

Форшмак из селедки, рецепт пошагово

  1. Сельдь тщательно разделать, чтобы удалить кожу и косточки без остатка. Должна остаться чистая паштетная мякоть.
  2. Яблоко очистить от кожуры и семян, измельчить.
  3. Лук очистить, порезать и обжарить на части масла.
  4. Орехи нарубить и обжарить на сухой сковороде, помешивая.
  5. Филе сельди, вареное очищенное яйцо, поджаренный лук, яблоко, хлеб и орехи соединить вместе и пропустить через мясорубку или прокрутить в блендере.
  6. Хорошо перемешать, поперчить, добавить оставшееся растительное масло, лимонный сок. Можно дополнительно взбить еще раз, но не обязательно. Перед употреблением охладить.

Подавать форшмак в селедочнице или салатнике. Идеально с хлебом и тостами на закуску. Оформить можно лимоном и зеленью — зеленым луком, укропом или петрушкой.

форшмак из селедки

Ссылка на первоисточник
закуски
1
Обсудить

Картина дня

наверх