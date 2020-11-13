Закусочный форшмак из селедки с орехами

Прекрасная идея для сытного, но легкого перекуса. Этот рецепт отличается от классической версии — в состав блюда входят орехи. Лучше всего брать грецкие, предварительно попробовав, чтобы не горчили.
Форшмак из селедки подают чаще всего как холодную закуску. И он не только вкусный, но и очень полезный. Селедка — уникальный продукт: помогает укрепить кости и противостоять депрессиям и простудам, стимулирует мозговую деятельность, благотворно влияет на сосуды и суставы. По этой причине рекомендуется включать сельдь в меню как можно чаще. Если вы не любите ее в чистом соленом или жареном виде, идеальное решение — приготовить форшмак с орехами.
Форшмак из селедки, вариант сервировки
Ингредиенты:
- 1 соленая сельдь;
- 5 грецких орехов;
- 1 яблоко;
- 1 вареное яйцо;
- 1 луковица;
- ломтик черствого пшеничного хлеба;
- 2 столовых ложки растительного масла;
- 2 чайных ложки сока лимона;
- перец молотый, лимон, зелень для украшения (опционально).
- Соль не используем — сельдь уже соленая.
Форшмак из селедки, рецепт пошагово
- Сельдь тщательно разделать, чтобы удалить кожу и косточки без остатка. Должна остаться чистая паштетная мякоть.
- Яблоко очистить от кожуры и семян, измельчить.
- Лук очистить, порезать и обжарить на части масла.
- Орехи нарубить и обжарить на сухой сковороде, помешивая.
- Филе сельди, вареное очищенное яйцо, поджаренный лук, яблоко, хлеб и орехи соединить вместе и пропустить через мясорубку или прокрутить в блендере.
- Хорошо перемешать, поперчить, добавить оставшееся растительное масло, лимонный сок. Можно дополнительно взбить еще раз, но не обязательно. Перед употреблением охладить.
Подавать форшмак в селедочнице или салатнике. Идеально с хлебом и тостами на закуску. Оформить можно лимоном и зеленью — зеленым луком, укропом или петрушкой.
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