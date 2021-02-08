3 питательных блюда, которые можно приготовить из кукурузной крупы

Кукурузная крупа богата на витамины и микроэлементы, она обладает антиоксидантным действием, способствует улучшению цвета кожи и состояния волос, а также в целом благоприятно влияет на организм. Ко всему прочему из неё можно приготовить не только молочную кашу, а и огромное разнообразие блюд, среди которых каждый найдёт что-то для себя.

1. Запеканка с ветчиной

Запеканка из кукурузной крупы с ветчиной.

Как правило запеканки чаще всего бывают творожные и мясные, но сегодня среди прочих рецептов затесался тот самый, который однозначно стоит попробовать приготовить. А именно – из кукурузной крупы с добавлением ветчины и помидоров.

Ингредиенты:

• Крупа кукурузная - 1 стакан;

• Ветчина - 250-300 г;

• Сыр твёрдый - 200-250 г;

• Яйца - 2 шт;

• Молоко - 0,5 стакана;

• Перец болгарский желательно красный - 1 шт;

• Помидоры - 4 шт;

• Морковка - 1 шт;

• Лук - 1 шт;

• Соль - по вкусу;

• Перец молотый - по вкусу;

• Сахар - по вкусу;

• Смесь сушёных пряных трав - по вкусу;

• Масло растительное.

Кукурузная запеканка.

Способ приготовления:

• Кукурузную кашу отварить в слегка подсоленной воде согласно инструкции на упаковке;

• Лук и морковь очистить;

• Нарезать мелким кубиком;

• Обжарить на растительном масле;

• Затем добавить нарезанные кубиком помидоры и сладкий перец;

• Приправить солью, перцем, сушёными травами, щепоткой сахара;

• Аккуратно перемешать;

• Готовить 10-15 минут на среднем огне, периодически помешивая;

• Готовую кашу выложить в форму для запекания, предварительно смазав растительным или сливочным маслом;

• Разровнять вилкой;

• Сверху выложить обжаренные овощи;

• В миске смешать молоко с яйцами и тёртым сыром;

• Получившейся смесью залить овощи в форме для запекания;

• Отправить в разогретую до 200 духовку на тридцать минут;

• Перед подай нарезать равномерными кусочками и пожеланию посыпать свежей зеленью.

2. Яблочно-грушевый десерт

Кукурузный десерт с яблоками и грушами.

При упоминании кукурузной крупы вряд ли приходит в голову то, что из неё можно приготовить оригинальный десерт с добавлением яблок и груш.

Ингредиенты:

• Кукурузная крупа - 1 неполный на два пальца стакан;

• Груши - 1 шт;

• Яблоки - 1 шт;

• Коньяк - 6 ч.л;

• Изюм - 1,5 ст.л;

• Клюква - 1,5 ст.л;

• Масло сливочное - 1 ст.л;

• Сахар - по вкусу;

• Гвоздика молотая - щепотка;

• Соль морская крупная - пара кристаллов.

Десерт из кукурузной крупы с добавлением яблок и груш.

Способ приготовления:

• Кукурузную крупу отварить в слегка подсоленной воде согласно инструкции на упаковке;

• Изюм и клюкву залить коньяком и оставить на 15-20 минут;

• Яблоки и груши вымыть;

• При желании очистить кожуру;

• Мякоть нарезать слайсами;

• Обжарить на сливочном масле примерно 3-4 минуты;

• Затем добавить сахар и вымоченную в коньяке клюкву с изюмом;

• Аккуратно перемешать и готовить примерно 5-6 минут;

• Затем добавить щепотку гвоздики;

• Ещё раз перемешать;

• Снять с огня;

• Кашу переложить в форму для запекания, предварительно смазав её сливочным маслом;

• Слегка разровнять и выложить сверху яблочно-грушевый соус;

• Отправить в разогретую до 200 градусов духовку на 10-15 минут или до образования золотистой корочки;

• Перед подачей при желании можно посыпать сахарной пудрой.

3. Клёцки во фритюре

Клёцки во фритюре.

Многие наверняка хотя бы раз в своей жизни пробовали клёцки. Но наверняка мало кто знает о том, что их можно приготовить из кукурузной крупы, да ещё и во фритюре. Звучит вкусно, не так ли? Тем более, если подать с томатным пикантным соусом.

Ингредиенты:

• Крупа кукурузная - 1 стакан;

• Вода - 1,5 стакана;

• Молоко - 0,5 стакана;

• Масло оливковое - 1 ст.л;

• Яйца - 2 шт;

• Мука - 3-4 ст.л;

• Чеснок - 3-4 зубка;

• Разрыхлитель - 0,5 пакета;

• Сахар - 1 ч.л;

• Лук зелёный - 5-6 перьев;

• Масло растительное - 500 мл;

• Соль и молотый перец - по вкусу.

Кукурузные клёцки во фритюре.

Способ приготовления:

• Молоко смешать с водой и оливковым маслом;

• Довести до кипения;

• Уменьшить огонь и всыпать крупу кукурузную;

• Варить 5-6 минут, постоянно помешивая;

• После снять с огня;

• Добавить измельчённый зелёный лук и пропущенный через пресс чеснок;

• Затем добавить пару яиц, муку, соль, сахар, молотый перец и разрыхлитель;

• Тщательно перемешать до однородной массы;

• В глубокой кастрюле с толстым дном разогреть растительное масло, довести до кипения;

• Из кукурузной массы сформировать клёцки или шарики;

• Отправить в кипящее масло;

• Готовить 6-7 минут;

• После переложить на бумажные полотенца;

• Подавать с томатным соусом или со сметаной.