Секреты приготовления тирамису

Итальянские кулинары — очень изобретательные гурманы, именно им принадлежит авторство рецепта тирамису. Трудно сказать, кто и когда впервые приготовил этот воздушный многослойный десерт, поскольку существует множество версий его происхождения, но сейчас он считается одним из самых популярных в мире. Слово «тирамису» переводится как «подними меня на небеса», и это немного экспрессивное название, привычное для итальянского языка, передает восхитительный вкус блюда.

В чем уникальность тирамису

Говорят, что настоящий классический тирамису можно попробовать только в Италии, поскольку для его приготовления требуется свежий сыр маскарпоне. Его итальянские кондитеры получают из деревенских хозяйств. Маскарпоне — это итальянский сливочный сыр, сладковатый на вкус и с жирностью 75%. Маскарпоне можно купить и в обычных магазинах, но в идеале лучше использовать свежеприготовленный.

Для тирамису понадобится бисквитное печенье савоярди, приготовленное по старинному рецепту из сахара, муки и яиц. Это печенье имеет вытянутую форму и пористую структуру, поэтому оно прекрасно впитывает крем и жидкость, при этом не разваливаясь. В Англии такое печенье называют дамскими пальчиками.

Для пропитки используется крепкое сицилийское вино марсала, немного напоминающее мадеру, но более сладкое.

Как приготовить тирамису в домашних условиях

При желании можно приготовить вкусный тирамису в домашних условиях, если заменить маскарпоне любым сливочным сыром, например филадельфией, и буко, жирной сметаной, сливками или свежим жирным творогом. Вместо печенья савоярди можно взять нежный бисквит, а итальянское вино заменит коньяк, ром или ликер. И хотя кулинарные эстеты считают, что это уже будет не тирамису, на самом деле получится вкусный десерт, не зря многие повара известных ресторанов успешно заменяют продукты без ущерба для конечного результата.

В состав тирамису также входят куриные яйца, сахар, кофе эспрессо, фрукты, ягоды, какао-порошок и другие продукты, в зависимости от рецепта, например орехи, кусочки шоколада, изюм и кокосовая стружка. Если торт будут пробовать дети, кофе лучше заменить фруктово-ягодным соком. Еще одна особенность тирамису заключается в том, что его не выпекают, а охлаждают в холодильнике. По своей текстуре он напоминает пудинг, мягкий, тающий во рту, сладкий, легкий, воздушный и нежный.

Как приготовить классический тирамису дома: пошаговый рецепт

Ингредиенты:

маскарпоне — 350 г

печенье савоярди — 200 г

сахар — 100 г

какао-порошок — 100 г

яйца куриные — 3 шт.

кофе эспрессо — 400 мл

коньяк — 2 ч. л.

Способ приготовления:

Сварите крепкий эспрессо и остудите. Куриные яйца хорошо вымойте и обсушите. Отделите желтки от белков. Взбейте белки до твердых пиков. Отдельно взбейте желтки с сахаром. Масса должна посветлеть и увеличиться в объеме. Добавьте к желткам маскарпоне и снова взбейте. В массу с сыром и желтками постепенно аккуратно введите взбитые белки. Крем должен получиться воздушным. Соедините эспрессо с коньяком, вылейте в емкость, куда будет удобно окунать печенье. Подготовьте для тирамису форму среднего размера или несколько поменьше. Окунайте печенье савоярди в кофе, а затем выкладывайте плотным слоем в форму. Сверху на печенье положите слой крема, но не делайте его слишком толстым. Далее снова идет печенье, пропитанное кофе, сверху крем. Лучше делать не более трех слоев савоярди. Завершать все должен крем. Сверху на слой крема щедро просейте какао-порошок. Важно использовать продукт хорошего качества, тогда вкус и аромат будет более насыщенным. Закройте форму с тирамису пищевой пленкой и поставьте в холодильник на 4 часа.

Как приготовить печенье савоярди для десерта тирамису

Интересно, что рецепт этого старинного печенья практически не менялся в течение пяти веков, а готовится савоярди достаточно просто, причем без соды и разрыхлителя. При этом печенье получается пышным и воздушным, а все благодаря отдельно взбитым яичным белкам и желткам. Хрустящая корочка на печенье образуется уже в духовке, после того, как изделия обсыпают сахарной пудрой.

Для приготовления савоярди берите яйца комнатной температуры, при этом не взбивайте белки слишком долго, иначе они потеряют свою форму и станут жидкими. А вот желтки нужно взбивать, наоборот, подольше, чтобы тесто было пышным и воздушным. Готовое тесто сразу же отсаживайте на противень, пока оно насыщено пузырьками воздуха, ведь чем дольше оно стоит, тем хуже поднимется. Ставьте печенье в горячую духовку, чтобы на нем появилась румяная корочка, и, если есть возможность, включите функцию конвекции.

Можно приготовить и более плотное печенье, если добавить больше муки и смешать взбитые яйца с водкой, коньяком или виски. Как говорится, о вкусах не спорят! Интересно, что печенье савоярди появилось задолго до тирамису и пользовалось большой популярностью в аристократических домах. Уж очень оно вкусное!

Ингредиенты:

яичные белки — 3 шт.

яичные желтки — 2 шт.

сахар — 60 г

пшеничная мука — 50 г

сахарная пудра — 30 г

Способ приготовления:

Взбейте 3 яичных белка до крепких пиков, введите 30 г сахара и продолжайте взбивать — должна получиться однородная белковая масса. Взбейте отдельно 2 желтка и 30 г сахара, пока не получится пышный крем молочного оттенка. Осторожно соедините желтки с белковой массой и всыпьте 50 г просеянной муки. Бережно перемешайте тесто лопаткой, не используя миксер. Застелите противень промасленной пекарской бумагой и выдавите из кондитерского мешка полоски длиной 10–12 см, оставляя между ними расстояние 4–5 см, поскольку тесто во время выпечки поднимется. Просейте на печенье сахарную пудру, подождите, пока она впитается, и через 10 минут снова посыпьте изделия сахарной пудрой. Выпекайте савоярди в течение 10–13 минут в духовке при температуре 200°С, пока оно не станет золотисто-бежевым. Не удивляйтесь, что в горячем виде печенье очень мягкое, а по мере остывания твердеет — так и должно быть. Некоторые хозяйки выпекают печенье в виде коржа, а потом нарезают его на полоски.

Готовим маскарпоне для тирамису

Приготовить сыр самостоятельно — похвальное решение, к тому же он получится очень свежим, каким и должен быть в соответствии с классическим рецептом. Маскарпоне немного похож на густые сливки или жирную сметану, а приготовить его не составит труда.

Один литр натуральных сливок от 25% жирности доведите до кипения в кастрюле на водяной бане, уменьшите огонь и остудите до 85°С. Для проверки следует пользоваться пищевым термометром. Снимите сливки с огня, добавьте 3 ст. л. лимонного сока, не прекращая помешивания, а потом снова поместите массу на водяную баню и томите до 84°С. При этом продолжайте мешать сливки, пока они не загустеют, как крем. Снимите кастрюлю с огня и, помешивая, охладите крем — примерно до 45°С. Процедите получившуюся массу через хлопковую ткань или четыре слоя марли, чтобы стекла сыворотка, а потом подвесьте сыр на ночь. Утром заверните маскарпоне в марлю и поставьте под гнет на 10 часов в холодильник, периодически помешивая массу.

Чем дольше сыр будет стоять под гнетом, тем гуще получится крем для тирамису. В маскарпоне могут быть небольшие комочки, которые не должны вас пугать, поскольку во время приготовления крема вы будете взбивать массу, и она получится гладкой и однородной.

Способы приготовления крема для тирамису

Крем для тирамису делается на основе маскарпоне или любого другого сливочного сыра, который можно заменить некислой жирной сметаной, мягким творогом или густыми сливками. Сначала маскарпоне взбивается до однородной консистенции лопаткой, ложкой или венчиком. Сыр должен по густоте напоминать нежнейшие сливки. Далее маскарпоне смешивается с растертыми с сахарной пудрой яичными желтками, смешанными со взбитыми белками или сливками.

Крем можно приготовить и на основе желатина — для этого его смешивают с молоком и нагревают на водяной бане до полного растворения. Далее в желатин вводятся растертые с сахаром желтки и взбитые белки, а в самом конце — взбитые сливки. Такой крем, конечно, лишен своеобразного вкуса маскарпоне, но вполне заменит его, если под рукой нет сыра, творога и сметаны.

Самый простой крем на основе маскарпоне делается с сахарной пудрой, лимонным соком и цедрой лимона. Масса взбивается в миксере и получается необычайно воздушной. Лимон можно заменить лаймом или апельсином.

В некоторых рецептах маскарпоне взбивается со сливочным маслом, но при этом важно не перестараться, иначе крем расслоится и будет напоминать творог. Вместо сахара можно использовать сгущенное молоко, а для ароматизации крема подходят ром, ликер, коньяк и вино марсала — если, конечно, торт предназначен только для взрослых. Детские торты лучше ароматизировать ванилью и фруктами.

Тирамису из бисквитных коржей

Если у вас нет времени печь печенье, можно приготовить тирамису из магазинных бисквитных коржей, нарезав их небольшими кусочками.

Для начала растопите на водяной бане 120 г сахара и 5 яичных желтков, пока сахар полностью не растворится. Добавьте к желткам 250 г маскарпоне и 1 ч. л. ванильного сахара, хорошо вымешивая массу, пока она не приобретет однородную консистенцию. Снимите крем с огня и дайте ему остыть, а потом взбейте 600 г сливок 33%-й жирности и добавьте их к сырно-яичной смеси. Сварите сироп из 60 г воды и 60 г сахара, а когда он остынет, добавьте в него 2 ч. л. растворимого кофе. Кусочки бисквита обмакивайте в сироп, выкладывая слоями в форму и покрывая их кремом — достаточно два-три слоя. Верх десерта покройте какао-порошком и оставьте в холодильнике на 5 часов.

Теперь вы знаете, как правильно приготовить тирамису, сделать его оригинальным и эффектно подать на стол. Когда вы будете резать десерт на порции, смачивайте как можно чаще нож в горячей воде, чтобы не размазать крем, иначе торт будет выглядеть неаккуратно. Впрочем, этот десерт вкусен в любом виде, и его можно есть хоть каждый день!