Кальмары, фаршированные омлетом и шампиньонами

Баклажаны мы фаршировали. Свиную шею фаршировали. Даже шампиньоны фаршировали... Да возликуют нелюбители мяса и птицы - я дошла-таки до блюд из морепродуктов. Кальмар так и просится, чтобы его набили чем-нибудь вкусным - сама форма тушки к этому располагает. Ну что ж, нафаршируем его, коль уж на то пошло.
Ингредиенты на 4 порции:
Основа
- тушки кальмара4 шт.
- яйцо среднее6 шт.
- шампиньоны300 грамм
- небольшой пучок укропа
- полутвердый сыр150 грамм
- соль и молотый черный перец по вкусу
Рецепт приготовления:
Грибы нарезаем пластинками, укроп мелко рубим, сыр трем на крупной терке.
В сковороде на среднем огне разогреваем 2 ст.л. растительного масла. Кладем грибы и жарим, помешивая, до мягкости, около 5 минут.
Разбиваем яйца в сковороду к грибам.
Добавляем соль и перец. Жарим, размешивая яйца лопаткой, пока смесь не схватится, около 3 минут.
Перекладываем обжаренную массу в миску. Добавляем нарубленную зелень и сыр, перемешиваем.
Тушки кальмаров очищаем, фаршируем яично-грибной смесью. Смазываем растительным маслом, солим снаружи, кладем в форму.
Отправляем в разогретую до 200 градусов духовку. Запекаем около 15-20 минут. Подаем горячими или охлаждаем, нарезаем ломтиками и подаем как закуску.
Приятного аппетита!
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