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Кальмары, фаршированные омлетом и шампиньонами

Кальмары, фаршированные омлетом и шампиньонами

Баклажаны мы фаршировали. Свиную шею фаршировали. Даже шампиньоны фаршировали... Да возликуют нелюбители мяса и птицы - я дошла-таки до блюд из морепродуктов. Кальмар так и просится, чтобы его набили чем-нибудь вкусным - сама форма тушки к этому располагает. Ну что ж, нафаршируем его, коль уж на то пошло.

Ингредиенты на 4 порции:

Основа

  • тушки кальмара
    4 шт.
  • яйцо среднее
    6 шт.
  • шампиньоны
    300 грамм
  • небольшой пучок укропа
  • полутвердый сыр
    150 грамм
  • соль и молотый черный перец по вкусу

Рецепт приготовления:

Кальмары, фаршированные омлетом и шампиньонами

Грибы нарезаем пластинками, укроп мелко рубим, сыр трем на крупной терке.

В сковороде на среднем огне разогреваем 2 ст.л. растительного масла. Кладем грибы и жарим, помешивая, до мягкости, около 5 минут.

Кальмары, фаршированные омлетом и шампиньонами

Разбиваем яйца в сковороду к грибам.

Кальмары, фаршированные омлетом и шампиньонами

Добавляем соль и перец. Жарим, размешивая яйца лопаткой, пока смесь не схватится, около 3 минут.

Кальмары, фаршированные омлетом и шампиньонами

Перекладываем обжаренную массу в миску. Добавляем нарубленную зелень и сыр, перемешиваем.

Кальмары, фаршированные омлетом и шампиньонами

Тушки кальмаров очищаем, фаршируем яично-грибной смесью. Смазываем растительным маслом, солим снаружи, кладем в форму.

Кальмары, фаршированные омлетом и шампиньонами

Отправляем в разогретую до 200 градусов духовку. Запекаем около 15-20 минут. Подаем горячими или охлаждаем, нарезаем ломтиками и подаем как закуску.

Кальмары, фаршированные омлетом и шампиньонами

Приятного аппетита!

 

 

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