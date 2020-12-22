Кальмары, фаршированные омлетом и шампиньонами

Баклажаны мы фаршировали. Свиную шею фаршировали. Даже шампиньоны фаршировали... Да возликуют нелюбители мяса и птицы - я дошла-таки до блюд из морепродуктов. Кальмар так и просится, чтобы его набили чем-нибудь вкусным - сама форма тушки к этому располагает. Ну что ж, нафаршируем его, коль уж на то пошло.

Ингредиенты на 4 порции: Основа тушки кальмара 4 шт.

яйцо среднее 6 шт.

шампиньоны 300 грамм

небольшой пучок укропа

полутвердый сыр 150 грамм

соль и молотый черный перец по вкусу

Рецепт приготовления:

Грибы нарезаем пластинками, укроп мелко рубим, сыр трем на крупной терке.

В сковороде на среднем огне разогреваем 2 ст.л. растительного масла. Кладем грибы и жарим, помешивая, до мягкости, около 5 минут.

Разбиваем яйца в сковороду к грибам.

Добавляем соль и перец. Жарим, размешивая яйца лопаткой, пока смесь не схватится, около 3 минут.

Перекладываем обжаренную массу в миску. Добавляем нарубленную зелень и сыр, перемешиваем.

Тушки кальмаров очищаем, фаршируем яично-грибной смесью. Смазываем растительным маслом, солим снаружи, кладем в форму.

Отправляем в разогретую до 200 градусов духовку. Запекаем около 15-20 минут. Подаем горячими или охлаждаем, нарезаем ломтиками и подаем как закуску.

Приятного аппетита!