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Гарнир из моркови по-итальянски

Гарнир из моркови по-итальянски

Идеальный гарнир из моркови для мясных и рыбных блюд! Вкусный, легкий, пикантный и я бы даже сказала немного изысканный))) Уверенна, что многие прочив состав, да и способ приготовления сейчас скажут - "Отварная морковь! Ну и что же тут вкусного?!" Я тоже так подумала, когда впервые увидела данный рецептик. Но когда попробовала.... МММ.... оторваться было невозможно!!! Очень вкусно получилось, ну по крайней мере я такое люблю))) Угощайтесь и вы!!!

Гарнир из моркови по-итальянски

Ингредиенты (пропорции по вкусу):

  • морковь
  • чеснок
  • белый винный уксус (или сок лимона)
  • оливковое масло
  • соль по вкусу

Приготовление:
Морковь отварить до полуготовности (как говорят итальянцы - "аль денте"), вынуть из воды, остудить и очистить. 
После чего, нарезать вдоль, а затем поперек на продолговатые кусочки 3-4 см длиной.
К моркови добавить крупно нарезанный чеснок, заправить белым винным уксусом (чтобы кисленько было), оливковым маслом и посолить по вкусу. Перемешать. 
Дать немного настоятся. 

Готово!!! Вот так быстро и просто!!!

При подаче на стол можно посыпать зеленью по желанию)))

Приятного вам аппетита!!!

Гарнир из моркови по-итальянски

 

 

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