Гарнир из моркови по-итальянски

Идеальный гарнир из моркови для мясных и рыбных блюд! Вкусный, легкий, пикантный и я бы даже сказала немного изысканный))) Уверенна, что многие прочив состав, да и способ приготовления сейчас скажут - "Отварная морковь! Ну и что же тут вкусного?!" Я тоже так подумала, когда впервые увидела данный рецептик. Но когда попробовала.... МММ.... оторваться было невозможно!!! Очень вкусно получилось, ну по крайней мере я такое люблю))) Угощайтесь и вы!!!

Ингредиенты (пропорции по вкусу):

морковь

чеснок

белый винный уксус (или сок лимона)

оливковое масло

соль по вкусу

Приготовление:

Морковь отварить до полуготовности (как говорят итальянцы - "аль денте"), вынуть из воды, остудить и очистить.

После чего, нарезать вдоль, а затем поперек на продолговатые кусочки 3-4 см длиной.

К моркови добавить крупно нарезанный чеснок, заправить белым винным уксусом (чтобы кисленько было), оливковым маслом и посолить по вкусу. Перемешать.

Дать немного настоятся.

Готово!!! Вот так быстро и просто!!!

При подаче на стол можно посыпать зеленью по желанию)))

Приятного вам аппетита!!!