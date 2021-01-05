Гарнир из моркови по-итальянски

Идеальный гарнир из моркови для мясных и рыбных блюд! Вкусный, легкий, пикантный и я бы даже сказала немного изысканный))) Уверенна, что многие прочив состав, да и способ приготовления сейчас скажут - "Отварная морковь! Ну и что же тут вкусного?!" Я тоже так подумала, когда впервые увидела данный рецептик. Но когда попробовала.... МММ.... оторваться было невозможно!!! Очень вкусно получилось, ну по крайней мере я такое люблю))) Угощайтесь и вы!!!
Ингредиенты (пропорции по вкусу):
- морковь
- чеснок
- белый винный уксус (или сок лимона)
- оливковое масло
- соль по вкусу
Приготовление:
Морковь отварить до полуготовности (как говорят итальянцы - "аль денте"), вынуть из воды, остудить и очистить.
После чего, нарезать вдоль, а затем поперек на продолговатые кусочки 3-4 см длиной.
К моркови добавить крупно нарезанный чеснок, заправить белым винным уксусом (чтобы кисленько было), оливковым маслом и посолить по вкусу. Перемешать.
Дать немного настоятся.
Готово!!! Вот так быстро и просто!!!
При подаче на стол можно посыпать зеленью по желанию)))
Приятного вам аппетита!!!
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