5 десертов из морковки, которые даже детям придутся по вкусу

Морковь – это не только зажарка, подливка или ненавистный ингредиент, а и десяток вкуснейших десертов: от пирогов и тортов до печенья, кексов и даже конфет. Впрочем, чтобы убедиться в этом, достаточно приготовить что-нибудь из вышеперечисленного. Уж поверьте, такие сладости придутся по вкусу всему семейству. Один чего только морковно-кабачковый пирог стоит – настоящее объедение, да и пончики – пальчики оближешь!

1. Морковные конфеты

Морковные конфеты.

Конфеты из моркови – вкусная и полезная сладость, которая понравится даже маленьким привередливым и капризным детям, да и взрослые с удовольствием съедят такие сладости.

Ингредиенты:

• Морковка среднего размера - 5-6 шт;

• Сахар - 1 стакан;

• Сок лимонный - 1-1,5 ст.л;

• Стружка кокосовая - 0,5 стакана.

Конфеты из морковки.

Способ приготовления:

• Морковку вымыть;

• Очистить;

• Просушить и натереть на мелкую тёрку;

• В миске смешать сахар с лимонным соком;

• Добавить морковь и перемешать;

• Обжарить на сковороде 5-7 минут;

• Затем хорошенько остудить;

• И сформировать равномерные шарики;

• После обвалять в кокосовой стружке;

• Выложить в контейнер и отправить в холодильник на 1-,5 часа.

2. Пончики

Морковные пончики.

Морковные пончики – лакомство, перед которым просто невозможно устоять.

Они порадуют как детей, так и взрослых. Их удобно не только взять с собой на перекус (в школу или на работу), а и угостить знакомых.

Ингредиенты:

• Морковка среднего размера - 1-2 шт;

• Яйца - 1 шт;

• Сок апельсиновый - неполный на палец стакан;

• Масло сливочное - 2 ст.л;

• Ванильный сахар - 0,5 ч.л;

• Сахар - 2-3 ст.л;

• Мука - неполный на палец стакан;

• Разрыхлитель - 0,5 ч.л;

• Сода - 0,5 ч.л;

• Соль - 0,5 ч.л;

• Корица молотая - 0,5 ч.л;

• Гвоздика молотая - 0,5 ч.л;

• Молоко - 2 ст.л;

• Сахарная пудра - 1 неполный стакан.

Пончики из моркови.

Способ приготовления:

• Масло растопить и взбить с яйцом, апельсиновым соком, ванильным сахаром и обычным сахаром;

• Муку смешать с содой, разрыхлителем, солью, корицей и гвоздикой;

• Морковь натереть на мелкую тёрку и добавить к муке;

• Хорошенько перемешать;

• Затем добавить яично-апельсиновую смесь;

• И вновь перемешать;

• Тесто выложить по формочкам;

• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 10-15 минут;

• Молоко смешать с ванильным сахаром и сахарной пудрой;

• Поставить на медленный огонь;

• Помешивая, довести до кипения и готовить до тех пор, пока смесь не станет однородной;

• Снять с огня;

• Готовые пончики обмакнуть в сахарную глазурь;

• Переложить на блюдо и дать застыть.

3. Печенье

Морковное печенье.

Печенье из моркови и овсяных хлопьев – то, что отлично подойдёт в качестве сытного и полезного перекуса, а ещё оно прекрасно сочетается с тёплым чаем и молоком.

Ингредиенты:

• Овсяные хлопья - неполный стакан;

• Мука - 0,5 стакана;

• Разрыхлитель - 0,5 ч.л;

• Молотая корица - 0,5 ч.л;

• Соль - 1 щепотка;

• Яйца - 1 шт;

• Морковка среднего размера - 1-2 шт;

• Мёд - 1 неполный стакан;

• Масло сливочное - 2 ст.л;

• Ванильный сахар - 0,5 ч.л.

Печенье из моркови.

Способ приготовления:

• Овсяные хлопья перебить в блендере до состояния средней крошки;

• В миске смешать муку с солью, корицей, разрыхлителем и ванильным сахаром;

• Перемешать;

• Добавить перебитую овсянку;

• В пиале смешать яйца с мёдом и растопленным сливочным маслом;

• Обе смеси смешать между собой и хорошенько вымесить;

• Морковку вымыть;

• Очистить и натереть на мелкую тёрку;

• Добавить в миску к получившейся массе;

• Перемешать и отправить в холодильник на 1-1,5 часа;

• Противень застелить пергаментной бумагой;

• Затем выложить ложкой морковную массу;

• Отправить в разогретую до 160 градусов духовку на 10-15 минут;

• После готовности оставить печенье в духовке на 20-25 минут;

• Затем достать и подавать к столу.

4. Кексы

Морковные кексы.

Кексы нравятся как детям, так и взрослым, которые любят сладкое. Впрочем, морковные кексики не станут исключением, особенно, если в них добавить орехи, сухофрукты или шоколадные капельки.

Ингредиенты:

• Мука - 1 стакан;

• Сахар - 1 неполный на палец стакан;

• Сода - 2 ч.л;

• Разрыхлитель - 0,5 ч.л;

• Корица молотая - 0,5 ч.л;

• Орех мускатный молотый - 0,5 ч.л;

• Гвоздика молотая - 0,5 ч.л;

• Соль - по вкусу;

• Масло подсолнечное - 1 стакан;

• Яйца - 4 шт;

• Морковка среднего размера - 1-2 шт;

• Яблоки среднего размера - 1-2 шт;

• Орешки микс или любые другие - 2 горсти;

• Кокосовая стружка.

Кексы из моркови.

Способ приготовления:

• В миске смешать муку с сахаром, содой, разрыхлителем, мускатным орехом, гвоздикой, солью, корицей;

• Масло смешать с яйцами и добавить к муке;

• Хорошенько перемешать;

• Морковку вымыть;

• Очистить;

• Натереть на крупную тёрку;

• Яблоки также вымыть;

• Очистить и натереть;

• Орехи подробить до состояния мелкой крошки;

• Смешать все ингредиенты между собой и добавить кокосовую стружку;

• Перемешать;

• Тесто разложить по формочкам для кексов;

• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 25-30 минут.

5. Пирог из моркови и кабачка

Морковно-кабачковый пирог.

Казалось бы, что можно приготовить из моркови и кабачков? Овощные оладьи, рагу или попросту пожарить соломкой? А вот и нет. Из морковки и кабачков можно приготовить фантастически нежный и очень вкусный пирог, полив его апельсиновой глазурью.

Ингредиенты:

• Масло сливочное - 250-280 г;

• Сахар - 1 стакан;

• Яйца - 3 шт;

• Мука - 1 полный стакан;

• Разрыхлитель - 2 ч.л;

• Соль - по вкусу;

• Сода - 1 ч.л;

• Корица молотая - 0,5 ч.л;

• Орех мускатный - 0,5 ч.л;

• Гвоздика молотая - 0,5 ч.л;

• Апельсины среднего размера - 3 шт;

• Морковь среднего размера - 1-2 шт;

• Кабачок среднего размера - 1 шт;

• Сахарная пудра - 1 неполный стакан.

Морковный пирог.

Способ приготовления:

• Масло смешать с сахаром, яйцами, мукой, разрыхлителем, солью, содой, корицей, мускатным орехом, гвоздикой, тёртой апельсиновой цедрой;

• Перемешать и всё взбить миксером;

• Морковку и кабачки вымыть;

• Очистить и натереть на тёрку;

• Добавить в миску с мукой;

• Перемешать хорошенько;

• Форму для запекания смазать маслом;

• Вылить в неё тесто;

• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 30-35 минут;

• Из апельсина выдавить сок и смешать его с сахарной пудрой;

• Получившейся глазурью полить остывший пирог;

• Подождать пока глазурь застынет;

• Посыпать сверху оставшейся апельсиновой цедрой.