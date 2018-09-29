समोसा "Самоса"

"Самосы"- классика индийской уличной еды. Представляют собой треугольные пирожки с овощами, обжаренные во фритюре. В Индии продаются повсеместно, от небольших закусочных до поездов дальнего следования. С овощной начинкой бывают варианты, но самый распространенный тот что представлен здесь. После посещения нескольких лет назад мастер-класса по индийской вегетарианской кухни, для меня стало открытием какие вкусные блюда можно готовить без мяса. И не мудрено, ведь до 70% (!) индийцев не употребляют его в пищу, а традиционные индийские блюда являются именно вегетарианскими. Мясо и рыбу в основном употребляют лишь мусульмане-граждане Индии. Как правило к "самосам" принято подавать разных видов "чатни" или соусов на основе йогурта, но сами по себе они тоже хороши.

Продукты абсолютно земные, ничего экзотического :-))

Сначала готовим начинку. Картофель отвариваем до готовности (желательно в "мундире").

Чистим от кожуры и давим толкушкой. Но не до гладкой "пюрешки", кусочки должны присутствовать. На сковороде пассеруем до мягкости мелко нарезанный лук с зирой. Добавляем картофель с горошком, остальные специи и тушим помешивая несколько минут. Выключаем огонь и даем начинке полностью остыть.Самое время заняться тестом..

В подходящую емкость всыпаем просеянную муку, соль и масло. Смешиваем и начинаем частями добавлять воду пока не получится гладкое эластичное тесто. С ним одно удовольствие работать! Простое в приготовление, "хорошо себя ведет" при раскатке и жарке, а по вкусу, внешнему виду и текстуре очень напоминает "чебуречное".

Делим тесто на шарики величиной примерно с куриное яйцо (весом где то 80 гр.) У меня вышло 9 штук.

Раскатываем каждый в лепешку диаметром 19 см.

Разрезаем лепешку на две равные части.

Берем одну половину..

Заворачиваем углы к центру в нахлёст и слегка прижимаем шов пальцами.

В полученный конус-кулек закладываем начинку (примерно 1 ст. л)

И тщательно защипываем края. Должен получится треугольник.

Надеюсь все понятно показал на фото

В заранее разогретом фритюре по 2-3 шт. обжариваем "самосы" с каждой стороны в общей сложности 3 минуты до золотистого цвета и характерных для такого теста "пупырышек".

Выкладываем их на бумажное полотенце. Кстати в правильно разогретом фритюре продукты впитывают гораздо меньше масла чем при жарке на сковороде, так что бояться его не стоит.

Вкусней всего эти пирожки после остывания до комнатной температуры, главное дотерпеть! :-))