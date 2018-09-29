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समोसा "Самоса"

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Фото "Самоса"

"Самосы"- классика индийской уличной еды. Представляют собой треугольные пирожки с овощами, обжаренные во фритюре. В Индии продаются повсеместно, от небольших закусочных до поездов дальнего следования. С овощной начинкой бывают варианты, но самый распространенный тот что представлен здесь.
После посещения нескольких лет назад мастер-класса по индийской вегетарианской кухни, для меня стало открытием какие вкусные блюда можно готовить без мяса. И не мудрено, ведь до 70% (!) индийцев не употребляют его в пищу, а традиционные индийские блюда являются именно вегетарианскими. Мясо и рыбу в основном употребляют лишь мусульмане-граждане Индии.
Как правило к "самосам" принято подавать разных видов "чатни" или соусов на основе йогурта, но сами по себе они тоже хороши.

Ингредиенты рецепта "Самоса"

Для теста:
  • Мука-3 стакана (стакан 250 мл.)
  • Масло растительное -60 мл.
  • Вода-1 стакан (или сколько возьмет тесто)
  • Соль-0,5 ч. л.
Для начинки:
  • Картофель-3 шт.(крупный)
  • Зеленый горошек-150 гр.
  • Лук-1 шт
  • Карри-1 ст. л.
  • "Гарам масала"-1 ч. л.
  • Зира-1 ч. л.
  • Соль-по вкусу
Для фритюра:
  • Масло без запаха-0,7 л.

Как приготовить "Самоса", пошаговый рецепт с фото

Продукты абсолютно земные, ничего экзотического :-))

Приготовление рецепта समोसा &quot;Самоса&quot; шаг 1

Сначала готовим начинку. Картофель отвариваем до готовности (желательно в "мундире").

Чистим от кожуры и давим толкушкой. Но не до гладкой "пюрешки", кусочки должны присутствовать. На сковороде пассеруем до мягкости мелко нарезанный лук с зирой. Добавляем картофель с горошком, остальные специи и тушим помешивая несколько минут. Выключаем огонь и даем начинке полностью остыть.
Самое время заняться тестом..

Приготовление рецепта समोसा &quot;Самоса&quot; шаг 2

В подходящую емкость всыпаем просеянную муку, соль и масло. Смешиваем и начинаем частями добавлять воду пока не получится гладкое эластичное тесто. С ним одно удовольствие работать! Простое в приготовление, "хорошо себя ведет" при раскатке и жарке, а по вкусу, внешнему виду и текстуре очень напоминает "чебуречное".

Приготовление рецепта समोसा &quot;Самоса&quot; шаг 3

Делим тесто на шарики величиной примерно с куриное яйцо (весом где то 80 гр.) У меня вышло 9 штук.
Раскатываем каждый в лепешку диаметром 19 см.

Приготовление рецепта समोसा &quot;Самоса&quot; шаг 4

Разрезаем лепешку на две равные части.

Приготовление рецепта समोसा &quot;Самоса&quot; шаг 5

Берем одну половину..

Приготовление рецепта समोसा &quot;Самоса&quot; шаг 6

Заворачиваем углы к центру в нахлёст и слегка прижимаем шов пальцами.

Приготовление рецепта समोसा &quot;Самоса&quot; шаг 7

В полученный конус-кулек закладываем начинку (примерно 1 ст. л)

Приготовление рецепта समोसा &quot;Самоса&quot; шаг 8

И тщательно защипываем края. Должен получится треугольник.
Надеюсь все понятно показал на фото

Приготовление рецепта समोसा &quot;Самоса&quot; шаг 9

В заранее разогретом фритюре по 2-3 шт. обжариваем "самосы" с каждой стороны в общей сложности 3 минуты до золотистого цвета и характерных для такого теста "пупырышек".

Приготовление рецепта समोसा &quot;Самоса&quot; шаг 10

Выкладываем их на бумажное полотенце. Кстати в правильно разогретом фритюре продукты впитывают гораздо меньше масла чем при жарке на сковороде, так что бояться его не стоит.
Вкусней всего эти пирожки после остывания до комнатной температуры, главное дотерпеть! :-))

Приготовление рецепта समोसा &quot;Самоса&quot; шаг 11

Источник

кухни миравыпечкасамосакулинарияиндийская кухня
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