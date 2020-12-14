Сладкая колбаса. Простой десерт

Один из самый простых десертов, от которого в восторге дети)))
Делается очень просто, практически из готовых продуктов. Это тема напоминание о замечательном блюде из детства
Продукты
печенье (300 гр.)
масло сливочное (50-70 гр.). С жирностью не ниже 72%
сгущенное молоко(80-100 гр).
добавки (50-70 гр). Тут все вариативно – я положила грецкие орехи и кусочки шоколада, можно добавить все что угодно по своему вкусу – изюм, курагу, цукаты, кондитерские присыпки, какао для любителей шоколада, главное, что бы вам было вкусно!
Сгущенку варю
Печенье измельчаю в неравномерную крошку
добавляю шоколад, орехи, масло и сгущенное молоко
все перемешиваю и выкладываю на пищевую пленку
собираю все это в колбаску. На самом деле, форма может быть любая, можно сделать порционные пирожные, в виде конусов или шариков, можно положить массу в формочки для печенья, как вам нравится!
Убираю в холодильник и даю массе застыть (часа два)
Вот и все)))
Режу на шайбы
Приятного аппетита!
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