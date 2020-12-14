БУДЕТ ВКУСНО!

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Сладкая колбаса. Простой десерт

Один из самый простых десертов, от которого в восторге дети)))

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Делается очень просто, практически из готовых продуктов. Это тема напоминание о замечательном блюде из детства

Сладкая колбаса. Простой десерт

Продукты
печенье (300 гр.)
масло сливочное (50-70 гр.). С жирностью не ниже 72%
сгущенное молоко(80-100 гр).
добавки (50-70 гр). Тут все вариативно – я положила грецкие орехи и кусочки шоколада, можно добавить все что угодно по своему вкусу – изюм, курагу, цукаты, кондитерские присыпки, какао для любителей шоколада, главное, что бы вам было вкусно!

Сладкая колбаса. Простой десерт

Сгущенку варю

Сладкая колбаса. Простой десерт

Печенье измельчаю в неравномерную крошку

Сладкая колбаса. Простой десерт

добавляю шоколад, орехи, масло и сгущенное молоко

Сладкая колбаса. Простой десерт

все перемешиваю и выкладываю на пищевую пленку

Сладкая колбаса. Простой десерт

собираю все это в колбаску. На самом деле, форма может быть любая, можно сделать порционные пирожные, в виде конусов или шариков, можно положить массу в формочки для печенья, как вам нравится!

Сладкая колбаса. Простой десерт

Убираю в холодильник и даю массе застыть (часа два)

Сладкая колбаса. Простой десерт

Вот и все)))
Режу на шайбы

Сладкая колбаса. Простой десерт

Приятного аппетита!

Сладкая колбаса. Простой десерт

 

 

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