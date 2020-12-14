Сладкая колбаса. Простой десерт

Один из самый простых десертов, от которого в восторге дети)))

Делается очень просто, практически из готовых продуктов. Это тема напоминание о замечательном блюде из детства

Продукты

печенье (300 гр.)

масло сливочное (50-70 гр.). С жирностью не ниже 72%

сгущенное молоко(80-100 гр).

добавки (50-70 гр). Тут все вариативно – я положила грецкие орехи и кусочки шоколада, можно добавить все что угодно по своему вкусу – изюм, курагу, цукаты, кондитерские присыпки, какао для любителей шоколада, главное, что бы вам было вкусно!

Сгущенку варю

Печенье измельчаю в неравномерную крошку

добавляю шоколад, орехи, масло и сгущенное молоко

все перемешиваю и выкладываю на пищевую пленку

собираю все это в колбаску. На самом деле, форма может быть любая, можно сделать порционные пирожные, в виде конусов или шариков, можно положить массу в формочки для печенья, как вам нравится!

Убираю в холодильник и даю массе застыть (часа два)

Вот и все)))

Режу на шайбы

Приятного аппетита!