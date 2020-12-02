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Десерт из хурмы со взбитыми сливками

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ОПИСАНИЕ

Если хурма очень спелая, можно ее не резать, а просто выложить в бокалы. Вместо хурмы можно взять королек, мандарины, апельсины бананы или даже чернослив, вымоченный в алкоголе с небольшим количеством сахара. 

ИНГРЕДИЕНТОВ НА 2 ПОРЦИИ

Основные

 3 шт.
350 мл
3 ст. л.
2 ст. л.
6 ч. л.
3 ч. л.
2 ч. л.
¼ ч. л.

 

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ С ФОТО

ШАГ 1/7

Духовку предварительно разогреть до 200°С.

ШАГ 2/7

Десерт из хурмы со взбитыми сливками

Хурму очистить от кожуры, удалить косточки, мякоть порезать небольшими кусочками.

ШАГ 3/7

Десерт из хурмы со взбитыми сливками

В маленькую форму для выпечки выложить геркулес и миндальные хлопья, добавить 1–1 1/2 ч. ложки сахара, соль и все перемешать. Отправить в разогретую духовку на 5 минут, затем остудить.

ШАГ 4/7

Десерт из хурмы со взбитыми сливками

В сливки добавить 1 ч. ложку меда и взбить миксером. Когда сливки начнут густеть, добавить вторую ложку меда и взбить в густую массу.

ШАГ 5/7

Десерт из хурмы со взбитыми сливками

На дно 6 прозрачных бокалов выложить мякоть хурмы, влить в каждый бокал 1 ч. ложку граппы, всыпать чуть-чуть сахара, сверху выложить взбитые сливки с медом.

ШАГ 6/7

Десерт из хурмы со взбитыми сливками

Бокалы с десертом отправить в холодильник.

ШАГ 7/7

Десерт из хурмы со взбитыми сливками

Охлажденный десерт посыпать овсяно-миндальными хлопьями.

 

 

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