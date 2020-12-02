Десерт из хурмы со взбитыми сливками

ОПИСАНИЕ
Если хурма очень спелая, можно ее не резать, а просто выложить в бокалы. Вместо хурмы можно взять королек, мандарины, апельсины бананы или даже чернослив, вымоченный в алкоголе с небольшим количеством сахара.
ИНГРЕДИЕНТОВ НА 2 ПОРЦИИ
Основные
|3 шт.
|350 мл
|3 ст. л.
|2 ст. л.
|6 ч. л.
|3 ч. л.
|2 ч. л.
|¼ ч. л.
ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ С ФОТО
ШАГ 1/7
Духовку предварительно разогреть до 200°С.
ШАГ 2/7
Хурму очистить от кожуры, удалить косточки, мякоть порезать небольшими кусочками.
ШАГ 3/7
В маленькую форму для выпечки выложить геркулес и миндальные хлопья, добавить 1–1 1/2 ч. ложки сахара, соль и все перемешать. Отправить в разогретую духовку на 5 минут, затем остудить.
ШАГ 4/7
В сливки добавить 1 ч. ложку меда и взбить миксером. Когда сливки начнут густеть, добавить вторую ложку меда и взбить в густую массу.
ШАГ 5/7
На дно 6 прозрачных бокалов выложить мякоть хурмы, влить в каждый бокал 1 ч. ложку граппы, всыпать чуть-чуть сахара, сверху выложить взбитые сливки с медом.
ШАГ 6/7
Бокалы с десертом отправить в холодильник.
ШАГ 7/7
Охлажденный десерт посыпать овсяно-миндальными хлопьями.
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