Десерт из хурмы со взбитыми сливками

ОПИСАНИЕ

Если хурма очень спелая, можно ее не резать, а просто выложить в бокалы. Вместо хурмы можно взять королек, мандарины, апельсины бананы или даже чернослив, вымоченный в алкоголе с небольшим количеством сахара.

ИНГРЕДИЕНТОВ НА 2 ПОРЦИИ

Основные

спелая хурма 3 шт. сливки 33-35% 350 мл геркулес 3 ст. л. нарезанный хлопьями миндаль 2 ст. л. граппа 6 ч. л. сахар коричневый 3 ч. л. мед жидкий 2 ч. л. соль морская ¼ ч. л.

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ С ФОТО

ШАГ 1/7

Духовку предварительно разогреть до 200°С.

ШАГ 2/7

Хурму очистить от кожуры, удалить косточки, мякоть порезать небольшими кусочками.

ШАГ 3/7

В маленькую форму для выпечки выложить геркулес и миндальные хлопья, добавить 1–1 1/2 ч. ложки сахара, соль и все перемешать. Отправить в разогретую духовку на 5 минут, затем остудить.

ШАГ 4/7

В сливки добавить 1 ч. ложку меда и взбить миксером. Когда сливки начнут густеть, добавить вторую ложку меда и взбить в густую массу.

ШАГ 5/7

На дно 6 прозрачных бокалов выложить мякоть хурмы, влить в каждый бокал 1 ч. ложку граппы, всыпать чуть-чуть сахара, сверху выложить взбитые сливки с медом.

ШАГ 6/7

Бокалы с десертом отправить в холодильник.

ШАГ 7/7

Охлажденный десерт посыпать овсяно-миндальными хлопьями.