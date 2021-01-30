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Никакой выпечки! Простой рецепт приготовления шоколадного суфле

Удивительно, но есть выпечка, которую можно приготовить даже без духового шкафа. Невероятно вкусное шоколадное суфле можно сделать буквально за 20 минут, а для его приготовления понадобится только кастрюля.

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Для приготовления суфле необходимы следующие продукты:

  • 2 яйца;
  • 140 г сахарного песка;
  • 80 мл растительного масла;
  • 120 мл молока;
  • 180 г муки;
  • 20 гр какао;
  • 10 гр разрыхлителя;
  • 5 гр ванильного сахара;
  • 2 ст л воды;
  • 80 г шоколада.

Смажьте кружки небольшим количеством сливочного масла. В каждую кружку насыпьте 1 чайную ложку сахара. Вращайте кружку так, чтобы сахар равномерно распределился по стенкам.

Взбейте яйца с сахаром, чтобы получить белую пышную массу.

Никакой выпечки! Простой рецепт приготовления шоколадного суфле

К полученной массе добавьте растительное масло, молоко, просеянную муку, какао, разрыхлитель и ванильный сахар.

Никакой выпечки! Простой рецепт приготовления шоколадного суфле

Перемешайте ингредиенты с помощью миксера, чтобы получить шоколадную массу однородной консистенции.

В полученную массу добавьте 2 столовые ложки воды.

Никакой выпечки! Простой рецепт приготовления шоколадного суфле

Разлейте тесто по кружкам, наполняя 3/4 их объема.

В каждую кружку положите по 2 кубика шоколада. Накройте шоколад 2-мя столовыми ложками теста.

Никакой выпечки! Простой рецепт приготовления шоколадного суфле

Уберите остатки сахара со стенок кружки. Поставьте кружки в глубокую кастрюлю и залейте кипящей водой так, чтобы она доходила до середины стаканов.

Накройте кастрюлю крышкой и поставьте на маленький огонь. Через 10-11 минут десерт будет готов.

Никакой выпечки! Простой рецепт приготовления шоколадного суфле

Готовый десерт посыпьте сахарной пудрой и подавайте в горячем виде.

Никакой выпечки! Простой рецепт приготовления шоколадного суфле

Суфле, приготовленное по этому рецепту, имеет жидкую серединку с растопленным шоколадом. Этот рецепт — настоящее спасение для тех, кому нужно быстро приготовить что-нибудь вкусное к приходу гостей.

Никакой выпечки! Простой рецепт приготовления шоколадного суфле

Подробный процесс приготовления необычного десерта представлен на видео:

 

 

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