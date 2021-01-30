Никакой выпечки! Простой рецепт приготовления шоколадного суфле

Удивительно, но есть выпечка, которую можно приготовить даже без духового шкафа. Невероятно вкусное шоколадное суфле можно сделать буквально за 20 минут, а для его приготовления понадобится только кастрюля.
Для приготовления суфле необходимы следующие продукты:
- 2 яйца;
- 140 г сахарного песка;
- 80 мл растительного масла;
- 120 мл молока;
- 180 г муки;
- 20 гр какао;
- 10 гр разрыхлителя;
- 5 гр ванильного сахара;
- 2 ст л воды;
- 80 г шоколада.
Смажьте кружки небольшим количеством сливочного масла. В каждую кружку насыпьте 1 чайную ложку сахара. Вращайте кружку так, чтобы сахар равномерно распределился по стенкам.
Взбейте яйца с сахаром, чтобы получить белую пышную массу.
К полученной массе добавьте растительное масло, молоко, просеянную муку, какао, разрыхлитель и ванильный сахар.
Перемешайте ингредиенты с помощью миксера, чтобы получить шоколадную массу однородной консистенции.
В полученную массу добавьте 2 столовые ложки воды.
Разлейте тесто по кружкам, наполняя 3/4 их объема.
В каждую кружку положите по 2 кубика шоколада. Накройте шоколад 2-мя столовыми ложками теста.
Уберите остатки сахара со стенок кружки. Поставьте кружки в глубокую кастрюлю и залейте кипящей водой так, чтобы она доходила до середины стаканов.Накройте кастрюлю крышкой и поставьте на маленький огонь. Через 10-11 минут десерт будет готов.
Готовый десерт посыпьте сахарной пудрой и подавайте в горячем виде.
Суфле, приготовленное по этому рецепту, имеет жидкую серединку с растопленным шоколадом. Этот рецепт — настоящее спасение для тех, кому нужно быстро приготовить что-нибудь вкусное к приходу гостей.
Подробный процесс приготовления необычного десерта представлен на видео:
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