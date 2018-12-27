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Закусочный торт "Особенный"

Закусочный торт "Особенный"

Торт получается очень вкусным, сытным и красивым и без сомнения, может украсить любой праздничный стол, а начинка из курицы с ароматом грибов, никого не оставит равнодушным.

ИНГРЕДИЕНТЫ

  • для блинов:
  • молоко -500мл.
  • яйца – 2 шт.
  • соль – 1/2ч.л.
  • сахар – 1 ч.л.
  • сыр – 150гр.
  • мука - 160гр.
  • укроп – 4 веточки
  • растительное масло -2ст.л.
  • для начинки:
  • луковица -2шт.
  • шампиньоны -500гр
  • растительное масло -3 ст.л.
  • куриное филе -350гр.
  • сыр сливочный – 350гр.
  • зелень – по вкусу
  • соль – по вкусу
  • черный перец – по вкусу
  • ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
  • ​Для начала приготовим блины. На крупной терке натрем твердый сыр 150 гр, укроп небольшой пучок мелко порубим. В миску разбиваем 2 яйца, добавляем 1 ч.л. сахара, половину ч.л. соли. Добавляем молоко половину нормы и перемешиваем, добавляем просеянную муку 160гр.. и перемешиваем венчиком до однородности, теперь добавляем вторую половину молока. Всего молока потребуется 500мл. Добавляем сыр и зелень, кладем 2 ст.л. растительного масла. И дадим тесту постоять обязательно хотя бы 20 минут, тогда вовремя выпечки будут хорошо переворачиваться и не рваться.
    Прошло 20 минут, сковороду смазываем растительным маслом, и жарим блины. Из данного количества теста у меня получилось 13 блинчиков, диаметр сковороды у меня 22 см.
    Приготовим начинку 2 луковицы небольших порежем кубиками, Грибы 500 гр порежем кубиками. На сковороду наливаем растительное масло 2-3 ст.л., обжарим лук до полупрозрачности, добавляем грибы и жарим все вместе до испарения жидкости, теперь добавляем соль и черный перец. Отварное куриное филе у меня от бедер 350 гр нарежем мелко.
    Собираем торт. Смазываем блин сливочным сыром, посыпаем зеленью, кладем грибы, следующий блин смазываем сливочным сыром, посыпаем зеленью, кладем куриное мясо. И так чередуем пока не закончатся все блины украшаем тортик по желанию, я украсила зеленью и дольками помидора, дадим тортику настоятся и подаем к столу.
    Подробности и детали приготовления Вы можете посмотреть в моем коротеньком видео ниже.
    Приятного аппетита!

 
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