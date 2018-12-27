Закусочный торт "Особенный"

Торт получается очень вкусным, сытным и красивым и без сомнения, может украсить любой праздничный стол, а начинка из курицы с ароматом грибов, никого не оставит равнодушным.
ИНГРЕДИЕНТЫ
- для блинов:
- молоко -500мл.
- яйца – 2 шт.
- соль – 1/2ч.л.
- сахар – 1 ч.л.
- сыр – 150гр.
- мука - 160гр.
- укроп – 4 веточки
- растительное масло -2ст.л.
- для начинки:
- луковица -2шт.
- шампиньоны -500гр
- растительное масло -3 ст.л.
- куриное филе -350гр.
- сыр сливочный – 350гр.
- зелень – по вкусу
- соль – по вкусу
- черный перец – по вкусу
- ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
- Для начала приготовим блины. На крупной терке натрем твердый сыр 150 гр, укроп небольшой пучок мелко порубим. В миску разбиваем 2 яйца, добавляем 1 ч.л. сахара, половину ч.л. соли. Добавляем молоко половину нормы и перемешиваем, добавляем просеянную муку 160гр.. и перемешиваем венчиком до однородности, теперь добавляем вторую половину молока. Всего молока потребуется 500мл. Добавляем сыр и зелень, кладем 2 ст.л. растительного масла. И дадим тесту постоять обязательно хотя бы 20 минут, тогда вовремя выпечки будут хорошо переворачиваться и не рваться.
Прошло 20 минут, сковороду смазываем растительным маслом, и жарим блины. Из данного количества теста у меня получилось 13 блинчиков, диаметр сковороды у меня 22 см. Приготовим начинку 2 луковицы небольших порежем кубиками, Грибы 500 гр порежем кубиками. На сковороду наливаем растительное масло 2-3 ст.л., обжарим лук до полупрозрачности, добавляем грибы и жарим все вместе до испарения жидкости, теперь добавляем соль и черный перец. Отварное куриное филе у меня от бедер 350 гр нарежем мелко.
Собираем торт. Смазываем блин сливочным сыром, посыпаем зеленью, кладем грибы, следующий блин смазываем сливочным сыром, посыпаем зеленью, кладем куриное мясо. И так чередуем пока не закончатся все блины украшаем тортик по желанию, я украсила зеленью и дольками помидора, дадим тортику настоятся и подаем к столу.
Подробности и детали приготовления Вы можете посмотреть в моем коротеньком видео ниже.
Приятного аппетита!
Свежие комментарии