Шаньги с картофелем





" Ну,и слава Богу, - перекрестилась Домра Романовна.

-А теперь садись к столу. Я только что напекла шанежки. Горячие,пальчики оближешь!" "Семья Звонарёвых" А. Степанов



Ша́ньга (мн. ч. ша́ньги; ум.-ласк. ша́нежки) — русское блюдо, круглые открытые пирожки, название особого рода лепёшек из дрожжевого ржаного, ржано-пшеничного и пшеничного теста, замешанного на бараньем или говяжьем жире Википедия

Для теста мука 2 стакан (стакан 160 гр.)

Сахар 1 ст.л.

Масло растительное 2 ст.л (я добавила сливочное)

Яйцо 1/2 шт.

Дрожжи 5 гр. (или согласно инструкции на упаковке дрожжей)

Соль 1/4 ч.л.

Вода или молоко 1/2 стакан (стакан 255 гр.) - рекомендуется чуть больше добавить

Яйцо для смазки 1/2 шт.

Для начинки:

Картофель 2-3 шт.

Яйцо 1/2 шт. (другую часть использовать для смазывания перед выпечкой шаньги)

Масло сливочное 15-20 гр.

Молоко 1- 2 ст.л.

Соль по вкусу

Тесто замесить, подошедшее тесто разделить на маленькие кусочки,чтобы диаметр готовых изделий был 10-15 см. Каждый кусочек обмять и руками сделать из него круглую лепешку. Готовые лепешки выложить на противень.

Из сваренного картофеля сделать пюре,добавив масло,молоко,соль и половинку яйца. Выложить начинку на лепешки и смазать сырым яйцом. Выпекать в предварительно разогретой духовке до 200 гр.

до золотистого цвета."Семья Звонарёвых" Александра Степанова - продолжение известного исторического романа Порт-Артур (за которую он был награждён Сталинской премией). Роман посвящен событиям в России 1905-1916 гг. По названию уже понятно,что главными героями являются члены семьи Звонарёвых - честные,принципиальные,правдивые люди. Легко читаемая книга, ярко показывает исторический ход событий начала 20 века. Для школьников и всем интересующимся. Кстати,моя дочь-подросток на одном дыхании прочитала обе книги)). Жаль, роман не был завершен. Но как известно, книга с открытым финалом - это всегда богатая почва для воображения - финал можно придумать самим)))