Сырник с маком - фишка многочисленных львовских кофеен. Не секрет, что вот это особенное изобретение - легендарные сырники - лучше всего готовят именно в этом городе западной Украины. Если вы хотите попробовать настоящий пирог на основе творога и яиц (не путаем с одноименными оладьями на основе тех же продуктов!), который обычно готовится по очень богатым рецептурам, щедро сдабривается цукатами и сухофруктами и поливается шоколадной глазурью, стоит, конечно же, ехать во Львов. Ну, или научиться готовить его самостоятельно. Секретов особых нет, кроме, пожалуй, одного: львовские сырники не терпят экономии и уж тем более - жадности. Вы должны взять самый качественный творог, самые вкусные яйца, самое жирное масло. Да, дороговато выходит, но это не тот случай, когда стоит отдать предпочтение более дешевым вариантам. Хотите крутой сырник? Подходите к вопросу с размахом.
Классический львовский сырник готовится, конечно, без мака, однако, это тот случай, когда первоначальный рецепт был настолько популярным, что родил массу вариаций. Попробовать точно стоит - мне в данном случае, если быть откровенной, все равно милее классика, но и так тоже прикольно, иногда можно и побаловаться.
Жена вычитала какой-то диковинный рецепт перловки, полдня колдовала над ней, собрала всю семью за столом, с нетерпением ждёт оценки... И тут младшенький выдаёт: "Мам, ты так хорошо готовишь..." Жена аж расцвела вся, а он продолжает: "Пиццу, оладушки, сырники, борщ у тебя вкусный, котлетки... Мам, пожалуйста, готовь их, не готовь перловку!"
По описанию может показаться, что сырник с маком - это что-то крайне сложное и трудоемкое. Не верьте ощущениям! Возможно, в первый раз нужно будет немного разобраться с инструкциями-последовательностями, но во второй раз, будьте уверены, все пройдет гораздо проще.
Ингредиенты для песочной основы:
- 2 желтка;
- 300 г муки;
- 150 г сливочного масла;
- 80 г сахара;
- 1 ч. л. разрыхлителя;
- 1/2 ч л. соли.
Ингредиенты для макового слоя:
- 300 г готовой маковой начинки;
- 1/2 стакана молотых грецких орехов;
- 3 яйца;
- 80 г сахара;
- 2 ст. л. манной крупы.
Ингредиенты для творожного крема:
- 500 г творога;
- 40 г крахмала;
- 4 желтка;
- 6 белков;
- 150 г сахара;
- ванильная эссенция по вкусу;
- 1/3 ч. л. соли.
Ингредиенты для шоколадной глазури:
- 100 г черного шоколада;
- 75 г сливочного масла;
- 75 мл сливок.
Сразу подготовим форму, в которой будем выпекать сырник. Удобнее, конечно, разъемную. Красивее квадратную-прямоугольную. Но исходите из того, что есть в наличии.
Итак, первый слой. В чашу кухонного комбайна выкладываем масло, сахар, соль, разрыхлитель, желтки.
Туда же отправляем муку, перетираем. Получается полутесто-полукрошка.
Перекладываем вот это счастье на дно формы, разравниваем и убираем в холодильник.
Включаем духовку разогреваться на 170 градусов и начинаем заниматься маковым слоем. Смешиваем маковую начинку, грецкие орехи, манную крупу, желтки.
Взбиваем белки с сахаром.
Выкладываем белковую массу к орехово-манной.
Перемешиваем деликатно, стараясь, чтобы белки не опали.
Распределяем маковую начинку поверх песочной. Убираем в холодильник.
Творожный слой. В чашу комбайна кладем творог (он должен быть жирным и мягким, у меня - специальная творожная масса для сырников), желтки, соль, ванильную эссенцию, крахмал.
Перетираем до полной гладкости.
Отдельно взбиваем белки с сахаром.
В несколько подходов смешиваем белки с творожной массой.
Стараемся сделать это максимально аккуратно, чтобы не осела белковая основа.
Выкладываем творожный крем в форму, распределяем равномерно по всей площади и убираем в духовку примерно на 1 час.
Если принципиально важно, чтобы сырник не растрескался, как у меня, стоит обеспечить водяную баню.
На остывший сырник наносим помадку - смешиваем сливки, масло и шоколад и подогреваем их, пока все продукты не растают и не соединятся. Приятного аппетита!
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