Сырник с маком - фишка многочисленных львовских кофеен. Не секрет, что вот это особенное изобретение - легендарные сырники - лучше всего готовят именно в этом городе западной Украины. Если вы хотите попробовать настоящий пирог на основе творога и яиц (не путаем с одноименными оладьями на основе тех же продуктов!), который обычно готовится по очень богатым рецептурам, щедро сдабривается цукатами и сухофруктами и поливается шоколадной глазурью, стоит, конечно же, ехать во Львов. Ну, или научиться готовить его самостоятельно. Секретов особых нет, кроме, пожалуй, одного: львовские сырники не терпят экономии и уж тем более - жадности. Вы должны взять самый качественный творог, самые вкусные яйца, самое жирное масло. Да, дороговато выходит, но это не тот случай, когда стоит отдать предпочтение более дешевым вариантам. Хотите крутой сырник? Подходите к вопросу с размахом.

Классический львовский сырник готовится, конечно, без мака, однако, это тот случай, когда первоначальный рецепт был настолько популярным, что родил массу вариаций. Попробовать точно стоит - мне в данном случае, если быть откровенной, все равно милее классика, но и так тоже прикольно, иногда можно и побаловаться.

Жена вычитала какой-то диковинный рецепт перловки, полдня колдовала над ней, собрала всю семью за столом, с нетерпением ждёт оценки. .. И тут младшенький выдаёт: "Мам, ты так хорошо готовишь..." Жена аж расцвела вся, а он продолжает: "Пиццу, оладушки, сырники, борщ у тебя вкусный, котлетки... Мам, пожалуйста, готовь их, не готовь перловку!"

По описанию может показаться, что сырник с маком - это что-то крайне сложное и трудоемкое. Не верьте ощущениям! Возможно, в первый раз нужно будет немного разобраться с инструкциями-последовательностями, но во второй раз, будьте уверены, все пройдет гораздо проще.

Ингредиенты для песочной основы:

2 желтка;

300 г муки;

150 г сливочного масла;

80 г сахара;

1 ч. л. разрыхлителя;

1/2 ч л. соли.

Ингредиенты для макового слоя:

300 г готовой маковой начинки;

1/2 стакана молотых грецких орехов;

3 яйца;

80 г сахара;

2 ст. л. манной крупы.

Ингредиенты для творожного крема:

500 г творога;

40 г крахмала;

4 желтка;

6 белков;

150 г сахара;

ванильная эссенция по вкусу;

1/3 ч. л. соли.

Ингредиенты для шоколадной глазури:

100 г черного шоколада;

75 г сливочного масла;

75 мл сливок.

Сразу подготовим форму, в которой будем выпекать сырник. Удобнее, конечно, разъемную. Красивее квадратную-прямоугольную. Но исходите из того, что есть в наличии.

Итак, первый слой. В чашу кухонного комбайна выкладываем масло, сахар, соль, разрыхлитель, желтки.

Туда же отправляем муку, перетираем. Получается полутесто-полукрошка.

Перекладываем вот это счастье на дно формы, разравниваем и убираем в холодильник.

Включаем духовку разогреваться на 170 градусов и начинаем заниматься маковым слоем. Смешиваем маковую начинку, грецкие орехи, манную крупу, желтки.

Взбиваем белки с сахаром.

Выкладываем белковую массу к орехово-манной.

Перемешиваем деликатно, стараясь, чтобы белки не опали.

Распределяем маковую начинку поверх песочной. Убираем в холодильник.

Творожный слой. В чашу комбайна кладем творог (он должен быть жирным и мягким, у меня - специальная творожная масса для сырников), желтки, соль, ванильную эссенцию, крахмал.

Перетираем до полной гладкости.

Отдельно взбиваем белки с сахаром.

В несколько подходов смешиваем белки с творожной массой.

Стараемся сделать это максимально аккуратно, чтобы не осела белковая основа.

Выкладываем творожный крем в форму, распределяем равномерно по всей площади и убираем в духовку примерно на 1 час.

Если принципиально важно, чтобы сырник не растрескался, как у меня, стоит обеспечить водяную баню.

На остывший сырник наносим помадку - смешиваем сливки, масло и шоколад и подогреваем их, пока все продукты не растают и не соединятся. Приятного аппетита!