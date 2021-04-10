Роллы без риса. Классный ПП рецепт

Моё путешествие по просторам правильного питания продолжается. Если можно так сказать :) На этот раз я нашла очень вкусный рецепт роллов без риса. Вкусно, легко и много витаминов.

Ингредиенты на 1-2 порции:

Листы Нори 2 шт.

Яйца 2 шт.

Соевый соус 1-2 ч.л.

Сёмга 100 г

Мягкий творог 150 г

Половина огурца

Листья салат 4 шт.

Соль по вкусу

1. Взбейте яйца с соевым соусом (можно добавить немного воды). Испеките яичный блинчик и дайте остыть. Я пеку на маленьком огне примерно по 3 минуты с каждой стороны.

2. Салатные листья промойте и хорошо просушите. Огурец нарежьте соломкой. Семгу нарежьте полосками. Смешайте мягкий творожок с солью по желанию или можно добавить немножко вассаби.

3. Разложите лист нори, на него выложите два листа салата. Сверху полоской выложите творожок. Я для этого использую кондитерский мешок.

4. Сверху положите сёмгу, по краям – полоски огурца.

5. Яичный блин порежьте на небольшие полосочки и положите на огурец.

6. Плотно скрутите ролл, смочив водой край нори и прижав его, чтобы ролл не распадался. Так же приготовьте ещё один ролл.

7. Острым мокрым ножом срежьте неаккуратные кончики роллов и нарежьте их ровными кусочками.

Дайте роллам немного полежать в холодильнике, охлажденные, они вкуснее.

Приятного вам аппетита и вкусного настроения.