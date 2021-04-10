Роллы без риса. Классный ПП рецепт

Моё путешествие по просторам правильного питания продолжается. Если можно так сказать :) На этот раз я нашла очень вкусный рецепт роллов без риса. Вкусно, легко и много витаминов.
Ингредиенты на 1-2 порции:
- Листы Нори 2 шт.
- Яйца 2 шт.
- Соевый соус 1-2 ч.л.
- Сёмга 100 г
- Мягкий творог 150 г
- Половина огурца
- Листья салат 4 шт.
- Соль по вкусу
1. Взбейте яйца с соевым соусом (можно добавить немного воды). Испеките яичный блинчик и дайте остыть. Я пеку на маленьком огне примерно по 3 минуты с каждой стороны.
2. Салатные листья промойте и хорошо просушите. Огурец нарежьте соломкой. Семгу нарежьте полосками. Смешайте мягкий творожок с солью по желанию или можно добавить немножко вассаби.
3. Разложите лист нори, на него выложите два листа салата. Сверху полоской выложите творожок. Я для этого использую кондитерский мешок.
4. Сверху положите сёмгу, по краям – полоски огурца.
5. Яичный блин порежьте на небольшие полосочки и положите на огурец.
6. Плотно скрутите ролл, смочив водой край нори и прижав его, чтобы ролл не распадался. Так же приготовьте ещё один ролл.
7. Острым мокрым ножом срежьте неаккуратные кончики роллов и нарежьте их ровными кусочками.
Дайте роллам немного полежать в холодильнике, охлажденные, они вкуснее.Приятного вам аппетита и вкусного настроения.
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