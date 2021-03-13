Вкуснейший нут в духовке. Хрустит как орешки

Ребята, если кто-то по какой-то причине еще не знаком с нутом, предлагаю срочно исправиться и начать именно с этого рецепта. Нут получается настолько вкусным, что невозможно отлипнуть. А если кто-то еще любит и пиво, то это просто волшебное дополнение. Я пиво не люблю, поэтому готовлю ради похрустеть:)

Да, хочу пояснить для тех, кто не знает, что нут — это турецкий горох. Его на востоке употребляют в пищу уже не одну сотню лет и блюд из него и с ним можно приготовить огромное количество. Начнем знакомство с хрустиков:)

Ингредиенты

нут — 250 г;

оливковое масло — 2 ст. ложки;

паприка (сладкая) — 1 ч. ложка;

паприка (острая) — 0,5 ч. ложки;

зира (кумин) — 1 ч. ложка;

куркума — 1 ч. ложка;

соль (по вкусу).

Приготовление

Нут замочить в холодной воде на 12 часов, несколько раз менять воду. После замачивания он выглядит примерно так.

Затем залить нут чистой водой и отварить в течении 20 минут с момента закипания. Воду слить, горох полностью остудить.

Приготовить специи, можно выложить их на общее блюдо для наглядности.

Охлажденный нут пересыпать в глубокое блюдо, добавить оливковое масло и немного соли, хорошо перемешать.

Добавить к нуту специи и тщательно перемешать, чтобы они равномерно со всех сторон покрыли горошины.

Теперь выложить нут в один слой на застеленный пергаментом противень.

Запекать при температуре +200°С 30 минут. Можно запекать при +180°С. Возможности своей духовки вам известны лучше, главное не сжечь, а запечь так, чтобы снаружи получилась хрустящая корочка, а внутри нут оставался мягким.

И еще, совсем необязательно использовать именно указанные в рецепте специи, вполне возможно, что вам по вкусу другие.

Пробуйте и наслаждайтесь!!!