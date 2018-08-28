Цыпленок в стиле Чкмерули



Как порадовать хорошим ужином любимого человека, когда болеешь и не можешь сходить за продуктами, а в холодильнике ну не шаром покати, но разносолов точно нет? Да в общем-то без проблем. Самая вкусная кухня она ведь как обычно, самая простая, крестьянская. Вот и мы поскребем по сусекам, да приготовим ужин вкусный и сытный, чтобы уставший после работы человек, придя домой, почувствовал, что его здесь ждут и любят.

Достанем из холодильника:

Цыпленка или четвертинок, или бедрышек, как у меня в данном случае.

Стакан жирного молока или сливок.

Зубков пять чеснока.

Пучок кинзы.

Немного топленого масла



Если у вас цыпленок целиком, то разрежем его по грудке, распластаем и немного отобьем, чтобы выровнять. Уберем весь лишний жир, обычно современные птицы очень уж страдают от его избытка. Хорошо натрем солью, перцем и приправами, я люблю уцхо-сунели, но это не канон.



В толстостенной сковороде на небольшом огне разогреем топленое масло, уложим подготовленную тушку или куски шкурой вниз и придавим сверху гнетом, принцип тот-же, что и при жарке "цыпленка табака". Жарим под гнетом до золотистой корочки минут 10-15, переворачиваем и повторяем тоже самое с другой стороны.



Откладываем цыпленка на тарелку, а в сковороду, в которой он жарился, добавляем подогретое молоко или сливки и чесночное пюре.

Помешивая, немного увариваем до требуемой густоты и выкладываем в получившийся соус цыпленка. Посыпаем его нарубленной кинзой и прогреваем в соусе минут минут 8. Или можно сделать немного по другому, сложить куски цыпленка в форму для запекания, полить соусом и отправить минут на 10 в разогретую до 180С духовку.А что на гарнир? Очень мне кажется к такому блюду подойдут баклажаны. Вот и возьмем, и разрежем одну штуку напополам. Ножом или ложкой выскребем мякоть не повреждая кожуры и порубим ее. Перемешаем с натертым сыром и нарубленным чесноком, посолим и нафаршируем получившиеся лодочки. Сверху выложим нарубленные томаты с чесноком и посыпем молотыми сухарями. Всё, сбрызгиваем растительным маслом и отправляем в разогретую до 180С духовку минут на 40. Незадолго до конца готовки можно еще посыпать тертым пармезаном.Встречаем своего любимого человека, усаживаем за стол и подаем ужин, который источает изумительные запахи этажа на три вверх и вниз, (ей-богу, не вру). Самое замечательное, подать такое блюдо с легким вином и лепешками, которыми можно потом вымакивать вкуснейший сливочно-чесночный соус.

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