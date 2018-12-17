Блины с курицей — 5 вкусных рецептов приготовления

Достойное место на столе займут блины с курицей. Их готовят не только в масленичную неделю. Это блюдо подойдет и для повседневного обеда. Мало кто знает, что можно приготовить и праздничное блюдо. Стоит попробовать любой из вариантов.
Классический рецепт блинчиков с курицей
Будем готовить нежное и довольно сытное блюдо.
Для этого нам понадобятся:
- охлажденные блины;
- грудка – 200 г;
- репчатый лук – 2 шт.;
- крупная морковка;
- маргарин –3 ст. л.;
- специи по вкусу.
Куриная начинка для блинов готовится 2 способами.
Первый.
Пошаговая инструкция:
- Обжариваем на 1 ст. л. маргарина шинкованные овощи.
- С грудки снимаем кожицу и удаляем кости. Перекручиваем на мясорубке и обжариваем на среднем огне с добавлением оставшегося маргарина.
- Соединяем компоненты, солим и перчим.
- Выкладываем готовую начинку на край блинчика и сворачиваем.
Второй.
Для соуса к основным ингредиентам добавляем:
- сметана – 3 ст. л.;
- мука – 1 ст. л.;
- сливочное масло – 1 ст. л.
Начинаем готовить:
- Пассеруем мелко порезанные лук и морковь.
- Куриную мякоть вместе с овощами измельчаем с помощью мясорубки.
- Посыпаем солью и перцем.
- На сковороде растапливаем сливочное масло и обжариваем муку до золотистого цвета. В конце кладем сметану, доводим до кипения. Даем остыть.
- Соединяем все в большой чашке и тщательно перемешиваем.
- Делаем из блинов конвертики с начинкой.
Пропекаем в духовом шкафу на смазанном противне.
Рулетики с добавлением сладкого перца
Добавим красок в нашу начинку.
Подготовьте:
- небольшую морковку;
- маленькую луковицу;
- 200 г куриного фарша;
- 1 ст. л. овсяных отрубей;
- немного зеленого лука;
- стакан воды;
- 1 красный болгарский перец;
- 1 ст. л. растительного масла.
Фаршированные блины готовим следующим образом:
- Промываем, очищаем и произвольно нарезаем овощи.
- Смешиваем репчатый лук и морковь вместе с фаршем и отрубями.
- Наливаем в глубокую сковороду воду и ставим на плиту. Когда жидкость закипит, выкладываем начинку и оставляем на медленном огне на 20 минут.
- Добавляем нашинкованный перец и оставляем тушиться еще на 5 минут.
- Обжариваем с растительным маслом.
Зеленый лук следует добавлять уже в остывшую массу, чтобы не потерять свежесть и цвет.
Свернуть рулетики в произвольной форме.
Мешочки с курицей, грибами и сыром
Такое блюдо будет эффектно смотреться даже на праздничном столе в качестве закуски.
Ингредиенты:
- грудка куриная – 0,5 кг;
- отварные яйца – 3 шт.;
- замороженные шампиньоны – 0,25 кг;
- сыр твердых сортов – 0,1 кг;
- соль – ½ ч. л.;
- луковица – 1 шт.;
- зеленый лук –1/2 пучка;
- черный перец по вкусу.
Начинаем готовить блины с курицей и грибами:
- Ставим варить филе. Чтобы сохранились все соки и не ушли в бульон, мясо следует кидать в подсоленную воду.
- Нарезаем кубиками очищенные от скорлупы яйца и готовую грудку.
- Шинкуем зелень.
- Натираем сыр.
- Обжариваем на растительном масле измельченные грибы вместе с репчатым луком. Охлаждаем.
- Смешиваем все в большой миске. Добавляем перец и соль.
Теперь выкладываем в центр блинчика по 2 столовые ложки начинки. Собираем края, придавая форму мешочка, и связываем пером зеленого лука.
Мясной салат в блинчиках
Рассмотрим следующий вариант подачи закуски на стол.
На 6 готовых блинов нам понадобятся:
- свежие шампиньоны – 200 г;
- куриное филе – 250 г;
- маринованный огурец – 1 шт.;
- сыр твердых сортов – 50 г;
- луковица – 1 шт.;
- майонез – 2 ст. л.;
- зубчики чеснока – 1 шт.;
- приправы по вашему вкусу;
- зелень для оформления;
- постное масло для пассерования.
Будем готовить в следующем порядке:
- В подсоленной воде поставить вариться мясо.
- В это время, промываем грибы и нарезаем небольшими кусочками.
- Очищаем лук и шинкуем. Обжариваем вместе с шампиньонами на медленном огне. В конце солим и перчим.
- Готовое филе остужаем и придаем форму кубиков. Таким же образом измельчаем и огурец.
- Смешиваем грибы с курицей и сыром, который подготавливаем, воспользовавшись теркой. Заправляем майонезом с пропущенным через пресс чесноком.
Для красивой подачи на стол складываем блины стопкой и разрезаем пополам. Из каждой части делаем кулечек и наполняем начинкой. Выкладываем на тарелку, украсив изделия веточками зелени.
Закусочный торт с куриным филе и шампиньонами
Удивить друзей и родственников, имея готовые блины, можно этим оригинальным способом.
Набор продуктов:
- грибы – 0,6 кг;
- грудка – 0,6 кг;
- нежирная сметана – 0,3 кг;
- пучок свежей петрушки;
- перец и соль.
Начинаем готовить куриную начинку для блинов:
- Отвариваем филе, обжариваем шампиньоны с луком и все остужаем.
- Нам нужна масса, похожая на паштет, поэтому воспользуемся мясорубкой или блендером, чтобы все измельчить.
- Добавляем приправы, соль и сметану и тщательно перемешиваем.
Осталось только собрать торт. Нет ничего сложного, достаточно смазывать начинкой каждый блин, покрывая следующим. Обычно получается около 15 слоев.
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