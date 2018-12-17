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Блины с курицей — 5 вкусных рецептов приготовления

Достойное место на столе займут блины с курицей. Их готовят не только в масленичную неделю. Это блюдо подойдет и для повседневного обеда. Мало кто знает, что можно приготовить и праздничное блюдо. Стоит попробовать любой из вариантов.

Классический рецепт блинчиков с курицей

Будем готовить нежное и довольно сытное блюдо.

Блины с курицей — 5 вкусных рецептов приготовления

Для этого нам понадобятся:

  • охлажденные блины;
  • грудка – 200 г;
  • репчатый лук – 2 шт.;
  • крупная морковка;
  • маргарин –3 ст. л.;
  • специи по вкусу.

Куриная начинка для блинов готовится 2 способами.

Первый.

Пошаговая инструкция:

  1. Обжариваем на 1 ст. л. маргарина шинкованные овощи.
  2. С грудки снимаем кожицу и удаляем кости. Перекручиваем на мясорубке и обжариваем на среднем огне с добавлением оставшегося маргарина.
  3. Соединяем компоненты, солим и перчим.
  4. Выкладываем готовую начинку на край блинчика и сворачиваем.

Второй.

Для соуса к основным ингредиентам добавляем:

  • сметана – 3 ст. л.;
  • мука – 1 ст. л.;
  • сливочное масло – 1 ст. л.

Начинаем готовить:

  1. Пассеруем мелко порезанные лук и морковь.
  2. Куриную мякоть вместе с овощами измельчаем с помощью мясорубки.
  3. Посыпаем солью и перцем.
  4. На сковороде растапливаем сливочное масло и обжариваем муку до золотистого цвета. В конце кладем сметану, доводим до кипения.
    Даем остыть.
  5. Соединяем все в большой чашке и тщательно перемешиваем.
  6. Делаем из блинов конвертики с начинкой.

 

Пропекаем в духовом шкафу на смазанном противне.

Рулетики с добавлением сладкого перца

Добавим красок в нашу начинку.

Блины с курицей — 5 вкусных рецептов приготовления
Блины с курицей — 5 вкусных рецептов приготовления
Блины с курицей — 5 вкусных рецептов приготовления

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовьте:

  • небольшую морковку;
  • маленькую луковицу;
  • 200 г куриного фарша;
  • 1 ст. л. овсяных отрубей;
  • немного зеленого лука;
  • стакан воды;
  • 1 красный болгарский перец;
  • 1 ст. л. растительного масла.

Фаршированные блины готовим следующим образом:

  1. Промываем, очищаем и произвольно нарезаем овощи.
  2. Смешиваем репчатый лук и морковь вместе с фаршем и отрубями.
  3. Наливаем в глубокую сковороду воду и ставим на плиту. Когда жидкость закипит, выкладываем начинку и оставляем на медленном огне на 20 минут.
  4. Добавляем нашинкованный перец и оставляем тушиться еще на 5 минут.
  5. Обжариваем с растительным маслом.

Зеленый лук следует добавлять уже в остывшую массу, чтобы не потерять свежесть и цвет.

Свернуть рулетики в произвольной форме.

Мешочки с курицей, грибами и сыром

Такое блюдо будет эффектно смотреться даже на праздничном столе в качестве закуски.

Блины с курицей — 5 вкусных рецептов приготовления

Ингредиенты:

  • грудка куриная – 0,5 кг;
  • отварные яйца – 3 шт.;
  • замороженные шампиньоны – 0,25 кг;
  • сыр твердых сортов – 0,1 кг;
  • соль – ½ ч. л.;
  • луковица – 1 шт.;
  • зеленый лук –1/2 пучка;
  • черный перец по вкусу.

Начинаем готовить блины с курицей и грибами:

  1. Ставим варить филе. Чтобы сохранились все соки и не ушли в бульон, мясо следует кидать в подсоленную воду.
  2. Нарезаем кубиками очищенные от скорлупы яйца и готовую грудку.
  3. Шинкуем зелень.
  4. Натираем сыр.
  5. Обжариваем на растительном масле измельченные грибы вместе с репчатым луком. Охлаждаем.
  6. Смешиваем все в большой миске. Добавляем перец и соль.
 

Теперь выкладываем в центр блинчика по 2 столовые ложки начинки. Собираем края, придавая форму мешочка, и связываем пером зеленого лука.

Мясной салат в блинчиках

Рассмотрим следующий вариант подачи закуски на стол.

Блины с курицей — 5 вкусных рецептов приготовления

На 6 готовых блинов нам понадобятся:

  • свежие шампиньоны – 200 г;
  • куриное филе – 250 г;
  • маринованный огурец – 1 шт.;
  • сыр твердых сортов – 50 г;
  • луковица – 1 шт.;
  • майонез – 2 ст. л.;
  • зубчики чеснока – 1 шт.;
  • приправы по вашему вкусу;
  • зелень для оформления;
  • постное масло для пассерования.

Будем готовить в следующем порядке:

  1. В подсоленной воде поставить вариться мясо.
  2. В это время, промываем грибы и нарезаем небольшими кусочками.
  3. Очищаем лук и шинкуем. Обжариваем вместе с шампиньонами на медленном огне. В конце солим и перчим.
  4. Готовое филе остужаем и придаем форму кубиков. Таким же образом измельчаем и огурец.
  5. Смешиваем грибы с курицей и сыром, который подготавливаем, воспользовавшись теркой. Заправляем майонезом с пропущенным через пресс чесноком.

Для красивой подачи на стол складываем блины стопкой и разрезаем пополам. Из каждой части делаем кулечек и наполняем начинкой. Выкладываем на тарелку, украсив изделия веточками зелени.

Закусочный торт с куриным филе и шампиньонами

Удивить друзей и родственников, имея готовые блины, можно этим оригинальным способом.

 

Блины с курицей — 5 вкусных рецептов приготовления

Набор продуктов:

  • грибы – 0,6 кг;
  • грудка – 0,6 кг;
  • нежирная сметана – 0,3 кг;
  • пучок свежей петрушки;
  • перец и соль.

Начинаем готовить куриную начинку для блинов:

  1. Отвариваем филе, обжариваем шампиньоны с луком и все остужаем.
  2. Нам нужна масса, похожая на паштет, поэтому воспользуемся мясорубкой или блендером, чтобы все измельчить.
  3. Добавляем приправы, соль и сметану и тщательно перемешиваем.

Осталось только собрать торт. Нет ничего сложного, достаточно смазывать начинкой каждый блин, покрывая следующим. Обычно получается около 15 слоев.

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блинырецептыначинкавыпечкаМясорубкикулинария
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