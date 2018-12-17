Блины с курицей — 5 вкусных рецептов приготовления

Достойное место на столе займут блины с курицей. Их готовят не только в масленичную неделю. Это блюдо подойдет и для повседневного обеда. Мало кто знает, что можно приготовить и праздничное блюдо. Стоит попробовать любой из вариантов.

Классический рецепт блинчиков с курицей

Будем готовить нежное и довольно сытное блюдо.

Для этого нам понадобятся:

охлажденные блины;

грудка – 200 г;

репчатый лук – 2 шт.;

крупная морковка;

маргарин –3 ст. л.;

специи по вкусу.

Куриная начинка для блинов готовится 2 способами.

Первый.

Пошаговая инструкция:

Обжариваем на 1 ст. л. маргарина шинкованные овощи. С грудки снимаем кожицу и удаляем кости. Перекручиваем на мясорубке и обжариваем на среднем огне с добавлением оставшегося маргарина. Соединяем компоненты, солим и перчим. Выкладываем готовую начинку на край блинчика и сворачиваем.

Второй.

Для соуса к основным ингредиентам добавляем:

сметана – 3 ст. л.;

мука – 1 ст. л.;

сливочное масло – 1 ст. л.

Начинаем готовить:

Пассеруем мелко порезанные лук и морковь. Куриную мякоть вместе с овощами измельчаем с помощью мясорубки. Посыпаем солью и перцем. На сковороде растапливаем сливочное масло и обжариваем муку до золотистого цвета. В конце кладем сметану, доводим до кипения. Даем остыть. Соединяем все в большой чашке и тщательно перемешиваем. Делаем из блинов конвертики с начинкой.

Пропекаем в духовом шкафу на смазанном противне.

Рулетики с добавлением сладкого перца

Добавим красок в нашу начинку.

Подготовьте:

небольшую морковку;

маленькую луковицу;

200 г куриного фарша;

1 ст. л. овсяных отрубей;

немного зеленого лука;

стакан воды;

1 красный болгарский перец;

1 ст. л. растительного масла.

Фаршированные блины готовим следующим образом:

Промываем, очищаем и произвольно нарезаем овощи. Смешиваем репчатый лук и морковь вместе с фаршем и отрубями. Наливаем в глубокую сковороду воду и ставим на плиту. Когда жидкость закипит, выкладываем начинку и оставляем на медленном огне на 20 минут. Добавляем нашинкованный перец и оставляем тушиться еще на 5 минут. Обжариваем с растительным маслом.

Зеленый лук следует добавлять уже в остывшую массу, чтобы не потерять свежесть и цвет.

Свернуть рулетики в произвольной форме.

Мешочки с курицей, грибами и сыром

Такое блюдо будет эффектно смотреться даже на праздничном столе в качестве закуски.

Ингредиенты:

грудка куриная – 0,5 кг;

отварные яйца – 3 шт.;

замороженные шампиньоны – 0,25 кг;

сыр твердых сортов – 0,1 кг;

соль – ½ ч. л.;

луковица – 1 шт.;

зеленый лук –1/2 пучка;

черный перец по вкусу.

Начинаем готовить блины с курицей и грибами:

Ставим варить филе. Чтобы сохранились все соки и не ушли в бульон, мясо следует кидать в подсоленную воду. Нарезаем кубиками очищенные от скорлупы яйца и готовую грудку. Шинкуем зелень. Натираем сыр. Обжариваем на растительном масле измельченные грибы вместе с репчатым луком. Охлаждаем. Смешиваем все в большой миске. Добавляем перец и соль.

Теперь выкладываем в центр блинчика по 2 столовые ложки начинки. Собираем края, придавая форму мешочка, и связываем пером зеленого лука.

Мясной салат в блинчиках

Рассмотрим следующий вариант подачи закуски на стол.

На 6 готовых блинов нам понадобятся:

свежие шампиньоны – 200 г;

куриное филе – 250 г;

маринованный огурец – 1 шт.;

сыр твердых сортов – 50 г;

луковица – 1 шт.;

майонез – 2 ст. л.;

зубчики чеснока – 1 шт.;

приправы по вашему вкусу;

зелень для оформления;

постное масло для пассерования.

Будем готовить в следующем порядке:

В подсоленной воде поставить вариться мясо. В это время, промываем грибы и нарезаем небольшими кусочками. Очищаем лук и шинкуем. Обжариваем вместе с шампиньонами на медленном огне. В конце солим и перчим. Готовое филе остужаем и придаем форму кубиков. Таким же образом измельчаем и огурец. Смешиваем грибы с курицей и сыром, который подготавливаем, воспользовавшись теркой. Заправляем майонезом с пропущенным через пресс чесноком.

Для красивой подачи на стол складываем блины стопкой и разрезаем пополам. Из каждой части делаем кулечек и наполняем начинкой. Выкладываем на тарелку, украсив изделия веточками зелени.

Закусочный торт с куриным филе и шампиньонами

Удивить друзей и родственников, имея готовые блины, можно этим оригинальным способом.

Набор продуктов:

грибы – 0,6 кг;

грудка – 0,6 кг;

нежирная сметана – 0,3 кг;

пучок свежей петрушки;

перец и соль.

Начинаем готовить куриную начинку для блинов:

Отвариваем филе, обжариваем шампиньоны с луком и все остужаем. Нам нужна масса, похожая на паштет, поэтому воспользуемся мясорубкой или блендером, чтобы все измельчить. Добавляем приправы, соль и сметану и тщательно перемешиваем.

Осталось только собрать торт. Нет ничего сложного, достаточно смазывать начинкой каждый блин, покрывая следующим. Обычно получается около 15 слоев.