Корица для похудения: как и с чем употреблять ароматную пряность

Свойства корицы для похудения открыли сравнительно недавно. Сегодня же эту специю используют в борьбе с лишним весом очень активно, ведь она снижает уровень холестерина и глюкозы в крови, а также «тормозит» выбросы инсулина, которые отвечают за формирование жировых отложений. Причем корицу можно как просто добавлять в чай для похудения, так и готовить на ее основе особые напитки...

Самым эффективным рецептом похудения с помощью корицы считается употребление корицы с медом утром натощак

Свойства корицы для похудения

Согласно исследованиям, употребление корицы ведет к снижению уровня глюкозы, холестерина в крови и стабилизирует выработку инсулина. Так же корица снижает аппетит и предотвращает образование новых жировых клеток в организме, запускает процесс расщепления старых. Все эти свойства делают корицу эффективным средством для похудения. На этом положительном эффекте и стали выстраиваться новые программы по снижению веса диетологами. Но можно и не прибегать к их услугам - корицу для похудения можно применять и самостоятельно.

Корица с медом для похудения: рецепты

Корица в продаже встречается в виде твердых палочек или в форме порошка, как специя. Самый удобный способ употребления корицы для похудения — готовить чай с медом и корицей.

Вы можете окунать твердую палочку корицы в чай, помешивая его, предварительно добавив мед, а можно и посыпать коричным порошком — как часто делают в кафе. Купите корицу в виде порошка и посыпайте ею кофе или добавляйте ее в чай при заваривании в чайнике. Также корицу можно добавлять при приготовлении выпечки. Но все же для ускорения обмена веществ диетологи рекомендуют употреблять корицу в напитках.

Удобный рецепт — 1 ч.л. корицы добавить в чай с медом или сок. К ней можно так же добавить чайную ложку имбиря молотого и щепотку черного молотого перца. Пить такой напиток нужно сразу и один раз (250 мл) в два дня.

Самым эффективным для похудения считается употребление корицы с медом утром натощак. За 30 минут до завтрака выпейте стакан горячей воды, предварительно растворив в ней 0,5 ч.л. корицы и 1 ч.л. меда.

Прежде чем пить такую смесь, настаивайте ее 30 минут, а лучше приготовьте ее вечером, поставьте в холодильник и пейте, не разогревая ,с утра.

Будьте осторожны с дозировкой корицы для похудения, так как каждый организм индивидуален, и лучше проконсультироваться с врачом на предмет противопоказаний.

Хотите похудеть? Пейте кефир с корицей!

Кефир с корицей в качестве ингредиентов входят в составы самых популярных и эффективных коктейлей для похудения.

Кроме того, существует еще несколько простых рецептов, позволяющих сделать кефир с корицей своими ежедневными помощниками в похудении:

смешайте 1 ст.л. меда с теплой кипяченой водой, добавьте 1 ч.л. молотого имбиря, щепотку корицы и ломтик лимона, затем влейте 200 мл нежирного кефира и перемешайте;



в 250 мл кефира низкой жирности добавьте 0,5 ч.л. корицы и столько же имбиря в виде порошка, можно добавить еще щепотку красного перца;



возьмите 300 мл кефира низкой жирности, добавьте 5 перетертых яблок без кожуры, и взбейте смесь в блендере. Наконец добавьте 1 ч.л. корицы, перемешайте.

Эти бесхитростные, незатейливые кефирные напитки с крепким ароматом корицы помогут вам не только каждый день пребывать в тонусе и хорошем настроении, но и стабильно (пусть и не быстро) сбрасывать лишний вес... Не верите? Есть чрезвычайно верный способ убедиться — попробовать!

Чай с корицей для похудения

Так же из напитков с корицей для похудения можно готовить чай. Самый простой рецепт - добавлять 1ч.л. корицы в виде порошка в заварной чайник с зеленым или черным чаем. Есть еще такие рецепты:

заварите черный чай, налейте в кружку не до краев, добавьте молока и 0,5 ч.л. корицы;



можно заваривать чай с добавлением корицы и меда, так и просто сделать отвар из 1 л горячей воды и 1 ст.л. корицы, а когда он станет комнатной температуры, добавить 2 ст.л. меда.

Худейте с удовольствием и нежным ароматом корицы!

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