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Картофель "паутинка" - вкусно без лишних хлопот

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Ингредиенты

  • ингредиенты на противень 36х34 см:
  • картофель (вымытый, очищенный) – 1500 г
  • растительное масло – около 4-х ст.л.
  • соль – 1 ч.л. (с небольшой горкой)
  • чесночный порошок - 1 ч.л. (с небольшой горкой)
  • молотый мускатный орех - 1 ч.л. (с небольшой горкой)
  • смесь перцев
  • сыр тёртый (твёрдый, полутвёрдый) – 80 г

Пошаговый рецепт приготовления

1. Картофель нарежьте условным кубиком с гранью около одного сантиметра и поместите в большую миску.

Добавьте все остальные ингредиенты. Хорошенько перемешайте, чтобы пряности и паутинка из сыра равномерно распределились в картофельной массе.

2. Противень застелите бумагой с силиконовым слоем. Мыть противень потом всё равно придётся, но зато он не поцарапается, а картофель не подгорит.

Выложите картофельную массу. Разровняйте, чтобы получился один слой.

3. Немедленно отправьте «Паутинку» в заранее разогретый до 200 градусов Цельсия духовой шкаф. Запекайте около часа.

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