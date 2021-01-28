Картофель "паутинка" - вкусно без лишних хлопот

Ингредиенты
- ингредиенты на противень 36х34 см:
- картофель (вымытый, очищенный) – 1500 г
- растительное масло – около 4-х ст.л.
- соль – 1 ч.л. (с небольшой горкой)
- чесночный порошок - 1 ч.л. (с небольшой горкой)
- молотый мускатный орех - 1 ч.л. (с небольшой горкой)
- смесь перцев
- сыр тёртый (твёрдый, полутвёрдый) – 80 г
Пошаговый рецепт приготовления
1. Картофель нарежьте условным кубиком с гранью около одного сантиметра и поместите в большую миску.
Добавьте все остальные ингредиенты. Хорошенько перемешайте, чтобы пряности и паутинка из сыра равномерно распределились в картофельной массе.
2. Противень застелите бумагой с силиконовым слоем. Мыть противень потом всё равно придётся, но зато он не поцарапается, а картофель не подгорит.
Выложите картофельную массу. Разровняйте, чтобы получился один слой.
3. Немедленно отправьте «Паутинку» в заранее разогретый до 200 градусов Цельсия духовой шкаф. Запекайте около часа.
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