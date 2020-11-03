Обед в одной кастрюле: рецепт прекрасного тушеного цыпленка, идеально подходящего для дождливого дня

Прекрасное рагу с курицей и овощами.
Осенью мы ищем вкусные, сытные и горячие блюда, которые легко готовятся. Тушеное мясо с курицей и овощами — именно такое блюдо.
Ингредиенты
- 500 г куриного бедра без костей;
- 300 г картофеля;
- 3 моркови;
- 2-3 зубчика чеснока;
- 1 луковица;
- 1 литр куриного бульона;
- 1 лавровый лист;
- 1 столовая ложка муки;
- растительное масло для обжаривания;
- соль и перец, по желанию;
- свежая петрушка для украшения.
Приготовление
- Обжарить нарезанные кусочками примерно одинакового размера куриные бедра в небольшом количестве растительного масла до золотисто-коричневого цвета. Достаньте курицу из кастрюли и отложите в сторону;
- Обжарить нарезанный кубиками лук и морковь в оставшемся жире до мягкости;
- Добавьте в кастрюлю нарезанный чеснок и тушите примерно полминуты;
- Сбрызните все вместе куриным бульоном и деревянной ложкой, чтобы соскрести жир, который мог приставать ко дну кастрюли;
- Смешайте муку с небольшим количеством воды, пока не получите однородную массу, и положите ее в кастрюлю. Все хорошо перемешать;
- Добавьте очищенный нарезанный кубиками картофель;
- Верните курицу в кастрюлю. Добавьте лавровый лист, соль и перец;
- Готовьте все вместе еще 25 минут. Наконец, подавайте с небольшим количеством свежей петрушки.
Приятного аппетита!
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