Обед в одной кастрюле: рецепт прекрасного тушеного цыпленка, идеально подходящего для дождливого дня

Прекрасное рагу с курицей и овощами.

Осенью мы ищем вкусные, сытные и горячие блюда, которые легко готовятся. Тушеное мясо с курицей и овощами — именно такое блюдо.

Ингредиенты

500 г куриного бедра без костей;

300 г картофеля;

3 моркови;

2-3 зубчика чеснока;

1 луковица;

1 литр куриного бульона;

1 лавровый лист;

1 столовая ложка муки;

растительное масло для обжаривания;

соль и перец, по желанию;

свежая петрушка для украшения.

Приготовление

Обжарить нарезанные кусочками примерно одинакового размера куриные бедра в небольшом количестве растительного масла до золотисто-коричневого цвета. Достаньте курицу из кастрюли и отложите в сторону; Обжарить нарезанный кубиками лук и морковь в оставшемся жире до мягкости; Добавьте в кастрюлю нарезанный чеснок и тушите примерно полминуты; Сбрызните все вместе куриным бульоном и деревянной ложкой, чтобы соскрести жир, который мог приставать ко дну кастрюли; Смешайте муку с небольшим количеством воды, пока не получите однородную массу, и положите ее в кастрюлю. Все хорошо перемешать; Добавьте очищенный нарезанный кубиками картофель; Верните курицу в кастрюлю. Добавьте лавровый лист, соль и перец; Готовьте все вместе еще 25 минут. Наконец, подавайте с небольшим количеством свежей петрушки.

Приятного аппетита!