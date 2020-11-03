БУДЕТ ВКУСНО!

129 650 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • !??Сразу влюбилась, ...
  • Oertel Elena
    почему немецкий????? Штрудель это большой пирог, а кусочки пирога называются порции 🤣🤣🤣🤣🤣🤣Сразу влюбилась, ...
  • Спасибо!«Пассажирский» – ...

Обед в одной кастрюле: рецепт прекрасного тушеного цыпленка, идеально подходящего для дождливого дня

Прекрасное рагу с курицей и овощами.

Обед в одной кастрюле: рецепт прекрасного тушеного цыпленка, идеально подходящего для дождливого дня

Осенью мы ищем вкусные, сытные и горячие блюда, которые легко готовятся. Тушеное мясо с курицей и овощами — именно такое блюдо.

Ингредиенты

Обед в одной кастрюле: рецепт прекрасного тушеного цыпленка, идеально подходящего для дождливого дня

  • 500 г куриного бедра без костей;
  • 300 г картофеля;
  • 3 моркови;
  • 2-3 зубчика чеснока;
  • 1 луковица;
  • 1 литр куриного бульона;
  • 1 лавровый лист;
  • 1 столовая ложка муки;
  • растительное масло для обжаривания;
  • соль и перец, по желанию;
  • свежая петрушка для украшения.

Приготовление

Обед в одной кастрюле: рецепт прекрасного тушеного цыпленка, идеально подходящего для дождливого дня

  1. Обжарить нарезанные кусочками примерно одинакового размера куриные бедра в небольшом количестве растительного масла до золотисто-коричневого цвета. Достаньте курицу из кастрюли и отложите в сторону;
  2. Обжарить нарезанный кубиками лук и морковь в оставшемся жире до мягкости;
  3. Добавьте в кастрюлю нарезанный чеснок и тушите примерно полминуты;
  4. Сбрызните все вместе куриным бульоном и деревянной ложкой, чтобы соскрести жир, который мог приставать ко дну кастрюли;
  5. Смешайте муку с небольшим количеством воды, пока не получите однородную массу, и положите ее в кастрюлю. Все хорошо перемешать;
  6. Добавьте очищенный нарезанный кубиками картофель;
  7. Верните курицу в кастрюлю. Добавьте лавровый лист, соль и перец;
  8. Готовьте все вместе еще 25 минут. Наконец, подавайте с небольшим количеством свежей петрушки.

Приятного аппетита!

304

 

 

Ссылка на первоисточник
мясные блюдаблюда из курицы
11
Обсудить

Картина дня

наверх