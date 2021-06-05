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Плетёный пирог с ветчиной и сыром

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Эта простая, но необыкновенно красивая выпечка — отличный пример того, как с помощью фантазии можно сделать маленький кулинарный шедевр из самых обычных продуктов.

Плетёный пирог с ветчиной и сыром

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 200 °С. Противень застелите пергаментной бумагой.

  2. Слоёное тесто разделите пополам и раскатайте в два одинаковых пласта.

  3. Уложите пласты друг на друга и вырежьте два одинаковых круга диаметром 25–30 см.

  4. Сыр натрите на средней тёрке. Ветчину нарежьте тонкой соломкой.

  5. Посыпьте один пласт теста половиной натёртого сыра, ветчиной и второй половиной сыра, накройте начинку другим пластом теста.

  6. В центр пирога поставьте стакан. Сделайте от него к краям пирога 18–24 разрезов.

  7. Уберите стакан, каждый жгут теста несколько раз скрутите. Попарно скрепите края соседних жгутов.

    По желанию посыпьте пирог семенами кунжута.

  8. Выпекайте пирог в разогретой духовке 35–40 минут до золотистой корочки.

 

 

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