Плетёный пирог с ветчиной и сыром

Эта простая, но необыкновенно красивая выпечка — отличный пример того, как с помощью фантазии можно сделать маленький кулинарный шедевр из самых обычных продуктов.
Приготовление
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Разогрейте духовку до 200 °С. Противень застелите пергаментной бумагой.
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Слоёное тесто разделите пополам и раскатайте в два одинаковых пласта.
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Уложите пласты друг на друга и вырежьте два одинаковых круга диаметром 25–30 см.
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Сыр натрите на средней тёрке. Ветчину нарежьте тонкой соломкой.
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Посыпьте один пласт теста половиной натёртого сыра, ветчиной и второй половиной сыра, накройте начинку другим пластом теста.
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В центр пирога поставьте стакан. Сделайте от него к краям пирога 18–24 разрезов.
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Уберите стакан, каждый жгут теста несколько раз скрутите. Попарно скрепите края соседних жгутов.
По желанию посыпьте пирог семенами кунжута.
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Выпекайте пирог в разогретой духовке 35–40 минут до золотистой корочки.
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