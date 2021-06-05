Плетёный пирог с ветчиной и сыром

Эта простая, но необыкновенно красивая выпечка — отличный пример того, как с помощью фантазии можно сделать маленький кулинарный шедевр из самых обычных продуктов.

Разогрейте духовку до 200 °С. Противень застелите пергаментной бумагой.

Слоёное тесто разделите пополам и раскатайте в два одинаковых пласта.

Уложите пласты друг на друга и вырежьте два одинаковых круга диаметром 25–30 см.

Сыр натрите на средней тёрке. Ветчину нарежьте тонкой соломкой.

Посыпьте один пласт теста половиной натёртого сыра, ветчиной и второй половиной сыра, накройте начинку другим пластом теста.

В центр пирога поставьте стакан. Сделайте от него к краям пирога 18–24 разрезов.

Уберите стакан, каждый жгут теста несколько раз скрутите. Попарно скрепите края соседних жгутов. По желанию посыпьте пирог семенами кунжута.