БУДЕТ ВКУСНО!

129 650 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • !??Сразу влюбилась, ...
  • Oertel Elena
    почему немецкий????? Штрудель это большой пирог, а кусочки пирога называются порции 🤣🤣🤣🤣🤣🤣Сразу влюбилась, ...
  • Спасибо!«Пассажирский» – ...

Фаршированные баклажаны по-каталонски

Баклажаны — идеальная ёмкость для начинки, чем только их не наполняют — и мясным фаршем, и овощным… В этом рецепте лук, помидоры, сыр и яйцо. Ещё баклажаны любят чеснок и кинзу, с этими приправами блюдо будет вкуснее. Форма имеет значение для фаршированных баклажанов. Желательно выбрать овощи средней длины и толщины, чтобы было где разместить начинку. Яйцо можно отварить и порубить или оставить сырым, так проще и быстрее, а вкус готового блюда только незначительно меняется.

Фаршированные баклажаны по-каталонскиФаршированные баклажаны по-каталонски

  • Время приготовления: 45 минут
  • Количество порций: 2

Ингредиенты для фаршированных баклажанов

  • 1 средний баклажан;
  • 1 луковица;
  • 1 яйцо;
  • 1 помидор;
  • 30 г твердого сыра;
  • 1 зубок чеснока;
  • оливковое масло, соль, перец, кинза.

Способ приготовления фаршированных баклажанов по-каталонски

Выбираем синий упругий баклажан с гладкой кожицей и без повреждений. Срезаем плодоножку, разрезаем овощ пополам. Мякоть удобно достать ложкой, оставляя стеночку толщиной чуть меньше сантиметра. Извлеченную мякоть не выбрасываем, она пригодится в начинке фаршированных баклажанов.

Фаршированные баклажаны по-каталонскиРазрезаем баклажан и достаём мякоть

Получаются две довольно вместительные лодочки из баклажанов – отличные контейнеры для всевозможной начинки.

На этом этапе посыпаем баклажаны солью, а тем временем займёмся наполнителем.

Фаршированные баклажаны по-каталонскиПосыпаем баклажаны солью

Мелко режем большую луковицу. В сковороду наливаем 2 столовые ложки оливкового масла, кладём нарезанный лук, обжариваем 5 минут. Добавляем измельченный зубок чеснока и жарим ещё несколько минут на небольшом огне.

Мякоть баклажанов режем мелкими кубиками. Когда лук станет полупрозрачным, кладём нарезанную мякоть в сковороду, по вкусу солим, готовим 10 минут.

Фаршированные баклажаны по-каталонскиДобавляем нарезанную мякоть баклажана в сковороду, солим, готовим 10 минут

Перекладываем овощную обжарку в миску, оставляем на несколько минут, чтобы овощи немного остыли.

Фаршированные баклажаны по-каталонскиПерекладываем овощную обжарку в миску

Спелый красный помидор разрезаем пополам, удаляем плодоножку и семена. Оставшееся филе режем мелкими кубиками, добавляем к овощам. Можно также избавится от кожицы: положить помидор в кипяток на полминуты, после в холодную воду, сделать надрез на кожице и снять её.

Натираем на тёрке кусочек твёрдого сыра. Советую сыр с резким, пикантным вкусом, это лучший выбор для этого рецепта фаршированных баклажанов, будет вкусно.

Разбиваем в миску крупное куриное яйцо. Яйцо также можно отварить и порубить мелко, делайте так, как вам удобно.

Фаршированные баклажаны по-каталонскиРазбиваем в миску куриное яйцо

Тщательно перемешиваем начинку, по вкусу солим и перчим свежесмолотым черным перцем. Половинки баклажанов поливаем оливковым маслом изнутри и снаружи, наполняем начинкой.

Фаршированные баклажаны по-каталонскиПеремешиваем начинку, солим и перчим. Половинки баклажанов поливаем оливковым маслом и наполняем начинкой

Нагреваем духовой шкаф до 180 градусов по Цельсию. Кладём фаршированные баклажаны в огнеупорную форму или чугунную сковороду. Ставим сковороду в разогретый духовой шкаф на средний уровень.

Запекаем примерно 30 минут. Время приготовления зависит от толщины стенки сделанной «лодочки», чем она толще, тем дольше будут готовиться баклажаны.

Фаршированные баклажаны по-каталонскиЗапекаем баклажаны примерно 30 минут

Мелко режем свежую кинзу или любую другую зелень, если кинза вам не нравится. Посыпаем фаршированные баклажаны по-каталонски зеленью и подаём на стол горячими. Приятного аппетита!

Фаршированные баклажаны по-каталонскиФаршированные баклажаны по-каталонски готовы

Это блюдо можно подавать как самостоятельное или на гарнир к рыбе или курице.

304

 

 

Ссылка на первоисточник
овощные блюдакухни мира
13
Обсудить

Картина дня

наверх