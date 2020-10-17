Баклажаны — идеальная ёмкость для начинки, чем только их не наполняют — и мясным фаршем, и овощным… В этом рецепте лук, помидоры, сыр и яйцо. Ещё баклажаны любят чеснок и кинзу, с этими приправами блюдо будет вкуснее. Форма имеет значение для фаршированных баклажанов. Желательно выбрать овощи средней длины и толщины, чтобы было где разместить начинку. Яйцо можно отварить и порубить или оставить сырым, так проще и быстрее, а вкус готового блюда только незначительно меняется.

Фаршированные баклажаны по-каталонски

Время приготовления: 45 минут

45 минут Количество порций: 2

Ингредиенты для фаршированных баклажанов

1 средний баклажан;

1 луковица;

1 яйцо;

1 помидор;

30 г твердого сыра;

1 зубок чеснока;

оливковое масло, соль, перец, кинза.

Способ приготовления фаршированных баклажанов по-каталонски

Выбираем синий упругий баклажан с гладкой кожицей и без повреждений. Срезаем плодоножку, разрезаем овощ пополам. Мякоть удобно достать ложкой, оставляя стеночку толщиной чуть меньше сантиметра. Извлеченную мякоть не выбрасываем, она пригодится в начинке фаршированных баклажанов.

Разрезаем баклажан и достаём мякоть

Получаются две довольно вместительные лодочки из баклажанов – отличные контейнеры для всевозможной начинки.

На этом этапе посыпаем баклажаны солью, а тем временем займёмся наполнителем.

Посыпаем баклажаны солью

Мелко режем большую луковицу. В сковороду наливаем 2 столовые ложки оливкового масла, кладём нарезанный лук, обжариваем 5 минут. Добавляем измельченный зубок чеснока и жарим ещё несколько минут на небольшом огне.

Мякоть баклажанов режем мелкими кубиками. Когда лук станет полупрозрачным, кладём нарезанную мякоть в сковороду, по вкусу солим, готовим 10 минут.

Добавляем нарезанную мякоть баклажана в сковороду, солим, готовим 10 минут

Перекладываем овощную обжарку в миску, оставляем на несколько минут, чтобы овощи немного остыли.

Перекладываем овощную обжарку в миску

Спелый красный помидор разрезаем пополам, удаляем плодоножку и семена. Оставшееся филе режем мелкими кубиками, добавляем к овощам. Можно также избавится от кожицы: положить помидор в кипяток на полминуты, после в холодную воду, сделать надрез на кожице и снять её.

Натираем на тёрке кусочек твёрдого сыра. Советую сыр с резким, пикантным вкусом, это лучший выбор для этого рецепта фаршированных баклажанов, будет вкусно.

Разбиваем в миску крупное куриное яйцо. Яйцо также можно отварить и порубить мелко, делайте так, как вам удобно.

Разбиваем в миску куриное яйцо

Тщательно перемешиваем начинку, по вкусу солим и перчим свежесмолотым черным перцем. Половинки баклажанов поливаем оливковым маслом изнутри и снаружи, наполняем начинкой.

Перемешиваем начинку, солим и перчим. Половинки баклажанов поливаем оливковым маслом и наполняем начинкой

Нагреваем духовой шкаф до 180 градусов по Цельсию. Кладём фаршированные баклажаны в огнеупорную форму или чугунную сковороду. Ставим сковороду в разогретый духовой шкаф на средний уровень.

Запекаем примерно 30 минут. Время приготовления зависит от толщины стенки сделанной «лодочки», чем она толще, тем дольше будут готовиться баклажаны.

Запекаем баклажаны примерно 30 минут

Мелко режем свежую кинзу или любую другую зелень, если кинза вам не нравится. Посыпаем фаршированные баклажаны по-каталонски зеленью и подаём на стол горячими. Приятного аппетита!

Фаршированные баклажаны по-каталонски готовы

Это блюдо можно подавать как самостоятельное или на гарнир к рыбе или курице.