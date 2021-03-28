Творожная Пасха «Вишня»

Еще одно любимое блюдо в нашей семье это ПАСХА, но готовят ее, как все знают, один раз в год.
С детства помню свою маму, как она заготавливала творог, тесто для куличей, красила яйца и всегда это делала в Великий (чистый) четверг. В этом году красить яйца, печь куличи и готовить ПАСХУ мы будем 29 апреля.
А вот приготовление блюда:
⠀Накануне приготовим замороженную вишню. Вишню покупаю без косточек. Размораживаем и в сотейник, подогреваем до 40-45 градусов. Понемногу вводим сахар смешанный с пектином и варим постоянно помешивая. До растворения.
В отдельной посуде смешиваем творог (перетертый), размягченное сливочное масло — 70 гр., сливки, сгущенку и ванилин и взбиваем миксером (до воздушности). Тем временем на водяной бане растопим белый шоколад с оставшимися 30 гр сливочного масла. Как белый шоколад остынет, до комнатной температуры всю массу добавляем к твороженной заготовке. И ТВОРОЖЕННАЯ ОСНОВА ГОТОВА.
Вишню взбиваем блендером до однородной массы, не до кашицы. Чуть ягодки целыми оставим.
Творожную массу поделить на 2 части. У нас должно получится 3 слоя пасхи:
- творожный;
- творожно-вишневый;
- творожно-вишневый (более насыщенный). Для этого в 1/3 вишневой части добавить чуть больше вишневого пюре.
Формы застелить двойным слоем марли.
И начинаем выкладывать наши слои.
Сформировываем пасху: — 2ст ложки с горкой творожной основы, 1ст ложка вишневой насыщенной основы, 2ст ложки вишневой основы. Можно в серединку выложить просто вишню и опять слоями все повторяем.
Закрыть марлей. Поставить форму в емкость. Поставить груз.
Оставить в холодильнике на ночь. Все готово! Очень вкусно, получается с кислинкой, вместо вишни можно и мороженную клюкву, любую другую ягоду добавить. Мы любим с кислинкой.
Ингредиенты (на 3 пасхи):
- 850 гр творога 9 %;
- 100 гр сливочного масла
- 80 гр сливок 33%;
- 220 гр сгущенного молока;
- 150 гр белого шоколада
- 1/2 ч.л. ванилина - по вкусу
- 600 гр вишни (любая ягода);
- 80 гр сахара;
- 11 гр яблочного пектина.
Дополнительно:
- пластиковая форма для пасхи (3 штуки);
- двойной слой марли;
- «груз» 1-1,5 кг;
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