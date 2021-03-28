Творожная Пасха «Вишня»

Еще одно любимое блюдо в нашей семье это ПАСХА, но готовят ее, как все знают, один раз в год.

С детства помню свою маму, как она заготавливала творог, тесто для куличей, красила яйца и всегда это делала в Великий (чистый) четверг. В этом году красить яйца, печь куличи и готовить ПАСХУ мы будем 29 апреля.

А вот приготовление блюда:

⠀Накануне приготовим замороженную вишню. Вишню покупаю без косточек. Размораживаем и в сотейник, подогреваем до 40-45 градусов. Понемногу вводим сахар смешанный с пектином и варим постоянно помешивая. До растворения.

В отдельной посуде смешиваем творог (перетертый), размягченное сливочное масло — 70 гр., сливки, сгущенку и ванилин и взбиваем миксером (до воздушности). Тем временем на водяной бане растопим белый шоколад с оставшимися 30 гр сливочного масла. Как белый шоколад остынет, до комнатной температуры всю массу добавляем к твороженной заготовке. И ТВОРОЖЕННАЯ ОСНОВА ГОТОВА.

Вишню взбиваем блендером до однородной массы, не до кашицы. Чуть ягодки целыми оставим.

Творожную массу поделить на 2 части. У нас должно получится 3 слоя пасхи:

творожный;

творожно-вишневый;

творожно-вишневый (более насыщенный). Для этого в 1/3 вишневой части добавить чуть больше вишневого пюре.

Формы застелить двойным слоем марли.

И начинаем выкладывать наши слои.

Сформировываем пасху: — 2ст ложки с горкой творожной основы, 1ст ложка вишневой насыщенной основы, 2ст ложки вишневой основы. Можно в серединку выложить просто вишню и опять слоями все повторяем.

Закрыть марлей. Поставить форму в емкость. Поставить груз.

Оставить в холодильнике на ночь. Все готово! Очень вкусно, получается с кислинкой, вместо вишни можно и мороженную клюкву, любую другую ягоду добавить. Мы любим с кислинкой.

Ингредиенты (на 3 пасхи):

850 гр творога 9 %;

100 гр сливочного масла

80 гр сливок 33%;

220 гр сгущенного молока;

150 гр белого шоколада

1/2 ч.л. ванилина - по вкусу

600 гр вишни (любая ягода);

80 гр сахара;

11 гр яблочного пектина.

Дополнительно: