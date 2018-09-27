Грибы с чесноком в соусе терияки это простой гарнир, который, впрочем. может быть и наполнителем для канапе, бутербродов и тарталеток, а также прекрасной холодной закуской на праздничном столе.

Поскольку основной вкус этим грибам придают чеснок и соус, то лучше всего для приготовления этого блюда использовать грибы с не очень ярким вкусом — те же самые шампиньоны прекрасно подойдут.

Грибы с чесноком и соусом терияки вкусны и в горячем и в холодном виде, так что можно смело приготовить это блюдо заранее, что удобно при подготовке к приему гостей. А скорость их приготовления заметно выручит, если к вам гости пришли неожиданно, и нужно быстро что-либо приготовить к столу.

Для грибов с чесноком в соусе терияки понадобится

Шампиньоны. 250 гр.

Чеснок. 3 зубчика.

Соус терияки. 2 столовые ложки.

Петрушка. несколько веточек.

Зеленый лук. 1 крупный стебель.

Соль. По вкусу.

Черный молотый перец. По вкусу.

Сливочный сыр. Для подачи.

Готовим грибы с чесноком в соусе терияки.

Грибы чистим и нарезаем пластинками. Чеснок нарезаем мелко. Зеленый лук и листья петрушки нарезаем как на обычный салат.

Разогреваем в сковороде немного растительного масла и быстро обжариваем нарезанный чеснок. Буквально 30-40 секунд, чтобы чеснок не начал подгорать, иначе блюдо будет горчить.

Выкладываем в сковородку нарезанные грибы.

Обжариваем на среднем огне, часто помешивая, грибы с чесноком. Сначала выделится достаточно много влаги, ее нужно выпарить.

Когда грибы начнут именно обжариваться, добавляем соус терияки.

Перемешиваем, обжариваем еще пару минут и высыпаем в сковородку почти всю нарезанную зелень, оставив немного для украшения готового блюда.

Снова перемешиваем, пару минут прогреваем с зеленью и снимаем сковородку с огня.

Грибы с соусом терияки и чесноком готовы.

Если вы собираетесь подать их как гарнир или закуску, то больше никаких действий не требуется.

Если же вы собираетесь сделать открытые сэндвичи, канапе или тарталетки, то тогда лучше всего на поджаренные тосты или куски багета намазать тонким слоем сливочного сыра, лучше с добавлением чеснока и зелени, или вложить немного сливочного сыра в тарталетки, сверху выложить грибы и подать на стол.