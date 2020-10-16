Хворост тонкий хрустящий — рецепт на водке

Десерт, любимый многими с детства. Хворост — хрустящий, легкий и воздушный. Приготовим вместе?
Тесто для хвороста можно готовить на молоке, на воде, на кефире или сметане. В зависимости от этого вы каждый раз будете получать другой результат. На воде он будет твердым, на молоке — хрустящим, а на кисломолочных продуктах — мягким и воздушным.
Я предлагаю смешать молоко и кефир (любой жирности, в зависимости от густоты отрегулируйте количество муки). Что это даст? На выходе вы получите одновременно и хрустящее, и нежное печенье. А еще при жарке оно не будет впитывать в себя лишнее масло — очень приятный бонус!
Совет! Чтобы хворост получился более хрустящим, раздувался и красиво пузырился при жарке, в тесто добавляется водка (спирт не дает разойтись клейковине). Не беспокойтесь, при жарке весь алкоголь сгорит, от него и следа не останется, поэтому печенье можно давать детям.
ИНГРЕДИЕНТЫ
- желтки – 3 шт.
- соль – 1 щеп.
- сахар – 50 г
- пшеничная мука – 560-600 г
- водка – 2 ст. л.
- сода (погасить уксусом) – 1 ч. л.
- кефир – 200 г
- молоко – 100 г
- растительное масло – 0,5 л для фритюра
- сахарная пудра – для посыпки
ПРИГОТОВЛЕНИЕ
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В миске соединить желтки, соль и сахар. Перемешать венчиком, пока крупинки сахара растворятся.
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Влить молоко и кефир (холодные, сразу из холодильника). Снова перемешать до однородности.
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Добавить водку и соду, гашенную уксусом.
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Порциями ввести муку, просеивая через сито. Сначала удобнее размешивать ложкой, а уже под конец вымесить руками. Муку добавляйте по принципу «сколько тесто возьмет». У меня в этот раз ушло 560 грамм. Тесто не должно липнуть к рукам, но и слишком крутым его делать не нужно. Если муки насыпать мало, то вам будет сложно формировать печенье. А если слишком много, то оно получится жестковатым.
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Разделить тесто на 4 части (выход будет очень большим, поэтому можно пожарить только часть теста, а остальное убрать в холодильник, оно может храниться до 3 суток).
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Припылить стол мукой и раскатать одну часть теста в тонкий пласт (чем тоньше раскатаете, тем более хрустящим будет ваш хворост). Прикладывая скалку, разрезать на полоски.
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Потом пройтись ножом наискосок, чтобы получились ромбы. По центру каждого ромба сделать надрез сантиметра в 2-3.
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Через получившееся отверстие продеть один уголок…
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… и вытянуть его с обратной стороны.
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Повторить со всеми заготовками.
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Разогреть в сотейнике растительное масло без запаха. Оно должно быть очень горячим. Порциями по 5-6 штук опускать в него хворост и жарить до румяного цвета. Готовится он очень-очень быстро, поэтому далеко от плиты не отходите! Заготовки должны вырасти в объеме раза в 3-4, стать золотистыми.
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По мере готовности складывать хворост на бумажные салфетки (он хоть практически не впитывает масло, но лишний жир нам ни к чему) и посыпать сахарной пудрой, пока горячий.
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Скорее заваривайте чай и приятного вам хруста!
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