Хворост тонкий хрустящий — рецепт на водке

Десерт, любимый многими с детства. Хворост — хрустящий, легкий и воздушный. Приготовим вместе?

Тесто для хвороста можно готовить на молоке, на воде, на кефире или сметане. В зависимости от этого вы каждый раз будете получать другой результат. На воде он будет твердым, на молоке — хрустящим, а на кисломолочных продуктах — мягким и воздушным.

Я предлагаю смешать молоко и кефир (любой жирности, в зависимости от густоты отрегулируйте количество муки). Что это даст? На выходе вы получите одновременно и хрустящее, и нежное печенье. А еще при жарке оно не будет впитывать в себя лишнее масло — очень приятный бонус!

Совет! Чтобы хворост получился более хрустящим, раздувался и красиво пузырился при жарке, в тесто добавляется водка (спирт не дает разойтись клейковине). Не беспокойтесь, при жарке весь алкоголь сгорит, от него и следа не останется, поэтому печенье можно давать детям.

ИНГРЕДИЕНТЫ

желтки – 3 шт.

соль – 1 щеп.

сахар – 50 г

пшеничная мука – 560-600 г

водка – 2 ст. л.

сода (погасить уксусом) – 1 ч. л.

кефир – 200 г

молоко – 100 г

растительное масло – 0,5 л для фритюра

сахарная пудра – для посыпки

ПРИГОТОВЛЕНИЕ