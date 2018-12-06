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Японские жареные пельмени «Гедза» 餃子

Японские жареные пельмени «Гедза» 餃子

 
«Гедза» (gedza, 餃子) представляют собой обжаренные пельмени с разнообразными начинками, чаще всего это фарш и овощи (капуста). Японские «Гедза» часто сравнивают с китайскими «Цзяоцзы», но между ними есть существенные различия. Как правило, тесто для «Цзяоцзы» более толстое и готовятся они на пару. Тесто же для «Гедза» должно быть достаточно тонким, поскольку они быстро обжариваются и доводятся до готовности путем добавления воды и ее выпаривания. К тому же «Цзяоцзы» являются основным блюдом, в то время как «Гедза» — это скорее закуска или гарнир к рису. Еще одна большая и принципиальная разница между «Гедза» и китайскими «Цзяоцзы» — насыщенный чесночно-имбирный вкус японских пельменей. 

«Гедза» распробовали в Японии после 1940-х годов (вероятнее всего, узнали о них после вторжения Японии в Китай в конце 1930-х). С тех самых пор «Гедза» — невероятно популярное блюдо, да настолько, что в Японии есть специализированные рестораны «Гедза» и даже «Гедза-стадионы». Конечно, это не стадион в прямом смысле слова, а скорее маленький городок с «Гедза»-ресторанами, кафе и киосками. Там можно купить разные варианты блюда и познакомиться с историей их появления в Японии. «Гедза» жареные (яки-гедза), жареные во фритюре (агэ-гедза), вареные (суй-гедза), пареные (муси-гедза), даже в виде шашлыков.

Самый распространенный способ — жареные «Гедза» в незначительном количестве масла, чаще кунжутном. Они должны быть хрустящие и румяные. Фарш, преимущественно, одинаковый во всех видах «Гедза». Свинина, порубленная на маленькие кусочки либо фарш, капуста, рисовый уксус и раю (перец, приправленный горячим кунжутным маслом). Хотя существуют, конечно, и другие варианты. Основной соус для японских пельменей готовят из рисового уксуса, соевого соуса, приправляют маслом, обычно кунжутным.
В Японии предпочитают покупать для «Гедза» заготовки из готового теста, так как оно должно быть очень тонким, что достаточно сложно сделать руками. 
Но мы ведь трудностей не боимся, поэтому сами приготовим и тесто, и непосредственно пельмени «Гедза». Моя дочка давно увлекается японским анимэ, косплеем, любит японскую кухню, поэтому с большим удовольствием помогла мне в приготовлении. Процесс лепки очень увлекательный, и у Дашули тоже очень все здорово получилось (тот самый случай, когда дочка превзошла свою маму). «Гедза» получились невероятно сочными и вкусными! Так что я, япона-мама, и моя япона-дочка решили не откладывать надолго и снова приготовить «Гедза» в ближайшие выходные! Так что присоединяйтесь к нам!

ИНГРЕДИЕНТЫ
Для фарша
 ½ г
250 г
3 зубчика
1 кусок
по вкусу
½ ст. л.
1 ч. л.
1 ст. л.
1 ч. л.
1 пучок
по вкусу
Для теста
 400 г
3 ч. л.
200 мл
3 щепотки
Для приготовления «Гедза» нам понадобится хороший свиной фарш (можно взять и 2/3 свинины + 1/3 говядины), пекинская капуста, соевый соус, зеленый лук, лимон, соевый соус, рыбный соус (по желанию), рисовый уксус, корень имбиря, чеснок, соль и смесь перцев.
Для приготовления «Гедза» нам понадобится хороший свиной фарш (можно взять и 2/3 свинины + 1/3 говядины), пекинская капуста, соевый соус, зеленый лук, лимон, соевый соус, рыбный соус (по желанию), рисовый уксус, корень имбиря, чеснок, соль и смесь перцев.
Зеленый лук и пекинскую капусту помыть, обсушить и мелко нашинковать. Не забудьте срезать у капустных листьев плотную часть.
Зеленый лук и пекинскую капусту помыть, обсушить и мелко нашинковать. Не забудьте срезать у капустных листьев плотную часть.
С помощью чеснокодавилки или мелкой терки измельчить чеснок и небольшой кусочек имбиря (примерно 1 см).
С помощью чеснокодавилки или мелкой терки измельчить чеснок и небольшой кусочек имбиря (примерно 1 см).
К фаршу добавить измельченный лук с капустой, чеснок, имбирь, сок лимона, соевый соус, рыбный соус, рисовый уксус (японцы добавляют еще и немного саке). Приправьте перцем и хорошо перемешайте. При необходимости подсолите.
К фаршу добавить измельченный лук с капустой, чеснок, имбирь, сок лимона, соевый соус, рыбный соус, рисовый уксус (японцы добавляют еще и немного саке). Приправьте перцем и хорошо перемешайте. При необходимости подсолите.
Для теста смешайте муку с крахмалом, добавьте пару щепоток соли.
Для теста смешайте муку с крахмалом, добавьте пару щепоток соли.
Затем постепенно вводится горячая вода и сразу замешивается тесто. Перемешивайте тесто сначала венчиком, а затем руками. Процесс вымешивания займет не менее 5 минут. После чего заверните тесто в пищевую пленку и охладите.
Затем постепенно вводится горячая вода и сразу замешивается тесто. Перемешивайте тесто сначала венчиком, а затем руками. Процесс вымешивания займет не менее 5 минут. После чего заверните тесто в пищевую пленку и охладите.
Поверхность стола нужно присыпать мукой. Тонко раскатайте тесто и вырезайте небольшие кружочки.
Поверхность стола нужно присыпать мукой. Тонко раскатайте тесто и вырезайте небольшие кружочки.
На каждый кружочек теста положите по 1 ч. л. начинки и формируйте пельмени в виде полумесяца с защипами с одной стороны.
На каждый кружочек теста положите по 1 ч. л. начинки и формируйте пельмени в виде полумесяца с защипами с одной стороны.
Перед тем, как будете складывать тесто, смажьте немного внутренние края водой, так оно будет лучше склеиваться.
Перед тем, как будете складывать тесто, смажьте немного внутренние края водой, так оно будет лучше склеиваться.
Вот такие красавцы-гедза у нас получились!
Вот такие красавцы-гедза у нас получились!
Обжаривайте гедза на сковороде в небольшом количестве масла (у меня растительное с добавлением кунжутного) до румяной корочки.
Обжаривайте гедза на сковороде в небольшом количестве масла (у меня растительное с добавлением кунжутного) до румяной корочки.
Затем влейте немного кипятка (вода должна покрыть гедза на 1/4 -1/3, не больше) , закройте крышкой и продолжайте приготовление до тех пор, пока вся влага не выкипит.
Затем влейте немного кипятка (вода должна покрыть гедза на 1/4 -1/3, не больше) , закройте крышкой и продолжайте приготовление до тех пор, пока вся влага не выкипит.
Подавайте гедза с соевым соусом и порубленным зеленым луком. Приобщитесь к японской кухне и поверьте, это очень и очень вкусно!
Подавайте гедза с соевым соусом и порубленным зеленым луком. Приобщитесь к японской кухне и поверьте, это очень и очень вкусно!
Приятного вам аппетита! お楽しみ
Приятного вам аппетита! お楽しみ
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японская кухнямясные блюдапельмени гедзакулинария
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