Японские жареные пельмени «Гедза» 餃子

«Гедза» (gedza, 餃子) представляют собой обжаренные пельмени с разнообразными начинками, чаще всего это фарш и овощи (капуста). Японские «Гедза» часто сравнивают с китайскими «Цзяоцзы», но между ними есть существенные различия. Как правило, тесто для «Цзяоцзы» более толстое и готовятся они на пару. Тесто же для «Гедза» должно быть достаточно тонким, поскольку они быстро обжариваются и доводятся до готовности путем добавления воды и ее выпаривания. К тому же «Цзяоцзы» являются основным блюдом, в то время как «Гедза» — это скорее закуска или гарнир к рису. Еще одна большая и принципиальная разница между «Гедза» и китайскими «Цзяоцзы» — насыщенный чесночно-имбирный вкус японских пельменей.
«Гедза» распробовали в Японии после 1940-х годов (вероятнее всего, узнали о них после вторжения Японии в Китай в конце 1930-х). С тех самых пор «Гедза» — невероятно популярное блюдо, да настолько, что в Японии есть специализированные рестораны «Гедза» и даже «Гедза-стадионы». Конечно, это не стадион в прямом смысле слова, а скорее маленький городок с «Гедза»-ресторанами, кафе и киосками. Там можно купить разные варианты блюда и познакомиться с историей их появления в Японии. «Гедза» жареные (яки-гедза), жареные во фритюре (агэ-гедза), вареные (суй-гедза), пареные (муси-гедза), даже в виде шашлыков.Самый распространенный способ — жареные «Гедза» в незначительном количестве масла, чаще кунжутном. Они должны быть хрустящие и румяные. Фарш, преимущественно, одинаковый во всех видах «Гедза». Свинина, порубленная на маленькие кусочки либо фарш, капуста, рисовый уксус и раю (перец, приправленный горячим кунжутным маслом). Хотя существуют, конечно, и другие варианты. Основной соус для японских пельменей готовят из рисового уксуса, соевого соуса, приправляют маслом, обычно кунжутным.
В Японии предпочитают покупать для «Гедза» заготовки из готового теста, так как оно должно быть очень тонким, что достаточно сложно сделать руками.
Но мы ведь трудностей не боимся, поэтому сами приготовим и тесто, и непосредственно пельмени «Гедза». Моя дочка давно увлекается японским анимэ, косплеем, любит японскую кухню, поэтому с большим удовольствием помогла мне в приготовлении. Процесс лепки очень увлекательный, и у Дашули тоже очень все здорово получилось (тот самый случай, когда дочка превзошла свою маму). «Гедза» получились невероятно сочными и вкусными! Так что я, япона-мама, и моя япона-дочка решили не откладывать надолго и снова приготовить «Гедза» в ближайшие выходные! Так что присоединяйтесь к нам!
ИНГРЕДИЕНТЫ
Для фарша
|½ г
|250 г
|3 зубчика
|1 кусок
|по вкусу
|½ ст. л.
|1 ч. л.
|1 ст. л.
|1 ч. л.
|1 пучок
|по вкусу
Для теста
|400 г
|3 ч. л.
|200 мл
|3 щепотки
Для приготовления «Гедза» нам понадобится хороший свиной фарш (можно взять и 2/3 свинины + 1/3 говядины), пекинская капуста, соевый соус, зеленый лук, лимон, соевый соус, рыбный соус (по желанию), рисовый уксус, корень имбиря, чеснок, соль и смесь перцев.
Зеленый лук и пекинскую капусту помыть, обсушить и мелко нашинковать. Не забудьте срезать у капустных листьев плотную часть.
С помощью чеснокодавилки или мелкой терки измельчить чеснок и небольшой кусочек имбиря (примерно 1 см).
К фаршу добавить измельченный лук с капустой, чеснок, имбирь, сок лимона, соевый соус, рыбный соус, рисовый уксус (японцы добавляют еще и немного саке). Приправьте перцем и хорошо перемешайте. При необходимости подсолите.
Для теста смешайте муку с крахмалом, добавьте пару щепоток соли.
Затем постепенно вводится горячая вода и сразу замешивается тесто. Перемешивайте тесто сначала венчиком, а затем руками. Процесс вымешивания займет не менее 5 минут. После чего заверните тесто в пищевую пленку и охладите.
Поверхность стола нужно присыпать мукой. Тонко раскатайте тесто и вырезайте небольшие кружочки.
На каждый кружочек теста положите по 1 ч. л. начинки и формируйте пельмени в виде полумесяца с защипами с одной стороны.
Перед тем, как будете складывать тесто, смажьте немного внутренние края водой, так оно будет лучше склеиваться.
Вот такие красавцы-гедза у нас получились!
Обжаривайте гедза на сковороде в небольшом количестве масла (у меня растительное с добавлением кунжутного) до румяной корочки.
Затем влейте немного кипятка (вода должна покрыть гедза на 1/4 -1/3, не больше) , закройте крышкой и продолжайте приготовление до тех пор, пока вся влага не выкипит.
Подавайте гедза с соевым соусом и порубленным зеленым луком. Приобщитесь к японской кухне и поверьте, это очень и очень вкусно!
Приятного вам аппетита! お楽しみ
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