Японские жареные пельмени «Гедза» 餃子

«Гедза» (gedza, 餃子) представляют собой обжаренные пельмени с разнообразными начинками, чаще всего это фарш и овощи (капуста). Японские «Гедза» часто сравнивают с китайскими «Цзяоцзы», но между ними есть существенные различия. Как правило, тесто для «Цзяоцзы» более толстое и готовятся они на пару. Тесто же для «Гедза» должно быть достаточно тонким, поскольку они быстро обжариваются и доводятся до готовности путем добавления воды и ее выпаривания. К тому же «Цзяоцзы» являются основным блюдом, в то время как «Гедза» — это скорее закуска или гарнир к рису. Еще одна большая и принципиальная разница между «Гедза» и китайскими «Цзяоцзы» — насыщенный чесночно-имбирный вкус японских пельменей.

«Гедза» распробовали в Японии после 1940-х годов (вероятнее всего, узнали о них после вторжения Японии в Китай в конце 1930-х). С тех самых пор «Гедза» — невероятно популярное блюдо, да настолько, что в Японии есть специализированные рестораны «Гедза» и даже «Гедза-стадионы». Конечно, это не стадион в прямом смысле слова, а скорее маленький городок с «Гедза»-ресторанами, кафе и киосками. Там можно купить разные варианты блюда и познакомиться с историей их появления в Японии. «Гедза» жареные (яки-гедза), жареные во фритюре (агэ-гедза), вареные (суй-гедза), пареные (муси-гедза), даже в виде шашлыков.

Самый распространенный способ — жареные «Гедза» в незначительном количестве масла, чаще кунжутном. Они должны быть хрустящие и румяные. Фарш, преимущественно, одинаковый во всех видах «Гедза». Свинина, порубленная на маленькие кусочки либо фарш, капуста, рисовый уксус и раю (перец, приправленный горячим кунжутным маслом). Хотя существуют, конечно, и другие варианты. Основной соус для японских пельменей готовят из рисового уксуса, соевого соуса, приправляют маслом, обычно кунжутным.В Японии предпочитают покупать для «Гедза» заготовки из готового теста, так как оно должно быть очень тонким, что достаточно сложно сделать руками.Но мы ведь трудностей не боимся, поэтому сами приготовим и тесто, и непосредственно пельмени «Гедза». Моя дочка давно увлекается японским анимэ, косплеем, любит японскую кухню, поэтому с большим удовольствием помогла мне в приготовлении. Процесс лепки очень увлекательный, и у Дашули тоже очень все здорово получилось (тот самый случай, когда дочка превзошла свою маму). «Гедза» получились невероятно сочными и вкусными! Так что я, япона-мама, и моя япона-дочка решили не откладывать надолго и снова приготовить «Гедза» в ближайшие выходные! Так что присоединяйтесь к нам!