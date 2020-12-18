Мясо на Новый год: 3 рецепта без лишних хлопот

Больше всего хлопот к новогоднему столу обычно приносит приготовление мяса, со сложными рецептами бывает слишком много возни. Но можно приготовить сразу 3 разных видов мяса почти без лишних хлопот: на утку, кролика и вырезку уйдет максимум по 40 минут времени.

Первой приготовим изумительно вкусную утку с яблоками. На двухкилограммовую утку нам понадобится 4 кисло-сладких яблока, 30 миллилитров соевого соуса, чайная ложка меда, 20 граммов горчицы, 30 граммов соли. Натираем утку солью, перцем и горчицей, оставляем на полчаса для маринования. Тем временем нарезаем яблоки небольшими дольками. Фаршируем утку яблоками, фиксируем разрез обычными зубочистками. Кладем птицу в рукав для запекания и туда же кладем остатки яблок, ставим в разогретую до 250 градусов духовку на 10 минут.

Затем температуру снижаем до 220 градусов и готовим еще 20 минут, затем снижаем до 180 градусов и запекаем еще 40 минут. Осталось смазать утку смесью соевого соуса с медом — оставляем в духовке на 5 минут и готово.

Почти так же просто будет приготовить кролика в пиве. На полтора килограмма кролика нам понадобится 300 граммов бекона, 2 головки чеснока, 50 граммов сливочного масла, 300 миллилитров пива, соль и перец.

В принципе, пиво можно заменить и минералкой. Каждый кусочек мяса солим и перчим по вкусу и сразу выкладываем в форму для запекания. Туда же кладем крупно нарезанный бекон, дольки чеснока и сливочное масло.

Заливаем все пивом, ставим в разогретую до 200 градусов духовку на 30 минут. И теперь с промежутками в 15 минут достаем форму и переворачиваем кусочки, чтобы они готовились равномерно.

Напоследок оставили самое вкусное, вырезку с сидром. На 500 граммов мяса берем 2 луковицы, 4 зубчика чеснока, 2 яблока, 300 миллилитров яблочного сидра, 10 граммов соли, соль, перец и базилик добавляем по вкусу. Мясо сначала обжариваем на небольшом огне до золотистого цвета и перекладываем в форму для запекания.

Отдельно обжариваем лук и яблоки со специями и сидром. Затем все переливаем в форму к мясу и ставим в разогретую до 230 градусов духовку на 20 минут.

Видеорецепты:

Все три вида мяса по отдельности готовятся просто и достаточно быстро. Можно приготовить их за один вечер к праздничному столу.