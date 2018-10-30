Такой разный сметанник: как приготовить торты и пироги, знакомые с детства

Сметанником называют бисквитный торт, а также открытый пирог, в тесто или крем которого добавлена сметана. Вариантов и того и другого множество. Лайфхакер выбрал рецепты, проверенные временем и тысячами хозяек.

Секреты вкусного сметанника

Сметана должна быть свежей и жирной: для теста 10–15%, для крема — от 20%. Не используйте сметанные продукты. В качестве замены подойдут натуральные густые йогурты. Сметана для крема должна быть охлаждённой, иначе она расслоится при взбивании. Если крем получается жидковатым, добавьте в него свежевыжатый лимонный сок. Муку и другие сыпучие ингредиенты обязательно просеивайте. Это обогатит их кислородом, и бисквит будет пышнее. Не переборщите с мукой. Если вы положили указанное в рецепте количество, а тесто всё равно слишком жидкое, подождите 5–10 минут, пока оно набухнет. Добавьте муки, только если тесто постояло, а консистенция не поменялась. Чтобы бисквит хорошо извлекался, используйте разъёмные формы (их достаточно застилать пергаментом и обрабатывать борта растительным маслом). Обычную форму обильно смазывайте сливочным маслом и посыпайте тонким слоем манки. Ставьте тесто для бисквита в холодную духовку. Оно будет плавно подниматься по мере её нагревания. Готовый бисквит режьте только тогда, когда он остынет до комнатной температуры.

Классический двухцветный сметанник

orehi.tv

Сметанник, наряду с пирожным «Картошка» и шоколадными колбасками, у многих ассоциируется с Советским Союзом. Во времена дефицита этот торт был действительно очень популярен: что-что, а яйца и сметану в магазине можно было купить всегда. К тому же готовится сметанник довольно просто и быстро.

Ингредиенты

Для теста:

3 яйца;

250 г сахара;

150 г сливочного масла;

1 чайная ложка ванильного сахара;

350 г сметаны;

350 г муки;

2 чайные ложки разрыхлителя;

50 г какао-порошка.

Для крема:

600 г сметаны;

150 г сахарной пудры;

1 столовая ложка лимонного сока.

Для украшения:

100 г орехов;

100 г шоколада.

Приготовление

Начнём с теста. Взбейте яйца с сахаром до полного растворения последнего. Продолжая взбивать, введите размягчённое сливочное масло, ванильный сахар и сметану. Взбивайте до однородности.

Можно испечь однотонный сметанник. Но когда светлые коржи перемежаются с шоколадными, получается красивее и вкуснее. Поэтому жидкое тесто разделите на две равные части.

В первую добавьте 200 г просеянной муки и 1 чайную ложку разрыхлителя (можно использовать также гашенную уксусом соду). Во вторую — 150 г муки, 50 г какао и остатки разрыхлителя. И то и другое тщательно перемешайте. Тесто должно получиться не жидким (не стекает с ложки) и не густым (свободно перемешивается и распределяется).

Разложите тесто по круглым формам: чем меньше диаметр, тем выше получится бисквит. Идеальный вариант — форма диаметром 20–25 см. Бисквит получится в меру высоким и легко разрежется на два коржа. Важно, чтобы тесто равномерно растеклось по форме, иначе бисквит будет горбатым.

Выпекайте бисквиты в духовке при 180 °С в течение 25–30 минут.

Готовность проверяйте зубочисткой: если вы проткнули корж и палочка осталась сухой, он пропёкся.

Пока печётся бисквит, приготовьте крем. Для этого охлаждённую сметану взбейте с сахарной пудрой и лимонным соком.

Белый и шоколадный бисквит разрежьте на два коржа. Перемежая их и пропитывая каждый кремом (примерно по 3 столовые ложки на корж), соберите торт. Бока и верх обмажьте оставшимся кремом и обсыпьте измельчёнными орехами и шоколадной стружкой.

Уберите торт на 2–3 часа в холодильник, чтобы он хорошенько пропитался.

Клубничный сметанник

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Разнообразить вкус классического сметанника помогут фрукты и ягоды. Одни используют их для украшения, другие — в качестве прослоек. Мы пойдём ещё дальше.

Ингредиенты

Для теста:

2 яйца;

120 г сахара;

160 г сметаны;

160 г муки;

½ чайной ложки разрыхлителя;

ваниль на кончике ножа;

50 г клубничного пюре.

Для крема и пропитки:

500 г сметаны;

200 г сгущённого молока;

3 столовые ложки клубничного сиропа.

Для украшения:

100 г свежей клубники.

Приготовление

Бисквит замешивается по описанному выше принципу. Сначала взбиваются яйца с сахаром, затем вводится сметана, мука, разрыхлитесь и ванилин. Только в конце взбивания нужно ещё добавить клубничное пюре. Если его нет, подойдёт клубничное варенье (2–3 столовые ложки), но в этом случае необходимо уменьшить количество сахара.

Выпекать бисквит лучше не целиком, а коржами. Для этого тесто нужно разделить на четыре части и поочерёдно держать их в духовке при 180 °С по 15–20 минут.

Пока коржи пекутся и остывают, сделайте крем: холодную жирную сметану взбейте со сгущённым молоком.

Выложите первый корж на большое блюдо или поднос. Промажьте его 1 ложкой клубничного сиропа и 2–3 ложками сметанного крема. Так же поступите со вторым и третьим коржом. Четвёртый не нужно пропитывать сиропом. Просто распределите по нему и бокам торта весь оставшийся крем.

Украсьте десерт свежей клубникой. Для бортов её можно нарезать пластинками, а сверху выложить целые ягоды. Красная клубника на белом сметанном креме выглядит очень эффектно.

Сметанник с яблоками

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От тортов — к пирогам. Они ещё более просты в приготовлении, так как не нужно выпекать и пропитывать коржи, делать крем.

Ингредиенты

2 яйца;

250 г сахара;

250 г сметаны жирностью 20%;

½ чайной ложки соды;

½ чайной ложки столового уксуса;

250 г муки;

4 небольших яблока.

Приготовление

Яйца взбейте с сахаром. Последний должен полностью раствориться. Затем добавьте сметану и снова взбейте. Соду погасите уксусом и тоже добавьте в будущее тесто. Небольшими порциями, продолжая взбивать, всыпьте просеянную муку. Получившееся тесто должно быть похоже на густую сметану.

Выложите тесто в подготовленную форму. Разложите сверху очищенные и нарезанные на тонкие пластины яблоки. Выпекайте полчаса при 180 °С. Готовый пирог можно посыпать сахарной пудрой или шоколадной стружкой.

Банановый сметанник

sante.ge

Этот вариант сметанника напоминает чизкейк: хрустящая корочка и нежное, тающее во рту сливочно-банановое наполнение.

Ингредиенты

Для теста:

1 яйцо;

50 г сахара;

100 г сливочного масла;

200 г муки;

1 чайная ложка разрыхлителя.

Для заливки:

3 банана;

200 г сметаны;

2 столовые ложки муки;

100 г сахарной пудры;

1 чайная ложка ванильного сахара;

1 яйцо.

Приготовление

Сначала займитесь тестом. Взбейте яйцо с сахаром. Масса должна приобрести однородность, но добиваться пены не нужно. Добавьте размягчённое сливочное масло (можно маргарин) и снова тщательно перемешайте.

Смешайте муку и разрыхлитель и всыпьте их в яично-сливочную массу. Замесите тесто. Оно должно получиться довольно крутым.

Выложите тесто в форму, равномерно распределите его по дну и сделайте бортики высотой около 2 см. Для такого пирога удобнее всего использовать разъёмный круг, застеленный пергаментной бумагой и смазанный растительным маслом.

На тесто выложите нарезанные тонкими кружками (около 1 см) бананы и залейте заливкой. Для её приготовления смешайте охлаждённую сметану (необязательно высокой жирности), муку, сахарную пудру, ванильный сахар и яйцо. Всё хорошенько взбейте.

Выпекайте в духовом шкафу, разогретом до 180 °С, в течение 20–30 минут.